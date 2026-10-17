Đà Nẵng triển khai 'bản đồ xanh', xóa các điểm đen môi trường

Trong dòng chảy không ngừng của xã hội hiện đại, ngành y tế đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao không chỉ về trình độ chuyên môn mà còn về chất lượng phục vụ và trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên – với đặc trưng của sức trẻ, sự năng động và tinh thần xung kích – ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng hệ thống y tế, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng.