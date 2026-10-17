Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Đà Nẵng triển khai 'bản đồ xanh', xóa các điểm đen môi trường

Giang Thanh

TPO - Thành Đoàn Đà Nẵng phát động mô hình “Bản đồ xanh” nhằm khảo sát, xác định các điểm thường xuyên phát sinh rác thải, tập kết rác trái quy định, đồng thời xây dựng bản đồ "số" để theo dõi và xử lý các điểm đen môi trường trên địa bàn.

tp_da-nang-ban-do-xanh-10.jpg
Sáng 17/10, Thành Đoàn Đà Nẵng﻿ phát động mô hình "Bản đồ xanh" năm 2026, đồng thời, các đơn vị Đoàn xã, phường cũng đồng loạt ra quân dọn vệ sinh, xóa các điểm đen môi trường trên địa bàn. Ảnh: Giang Thanh
tp_da-nang-ban-do-xanh-4.jpg
Từ sáng sớm, hơn 300 đoàn viên thanh niên đã có mặt ở khu vực Công viên Phong Bắc (phường Cẩm Lệ) để tiến hành dọn dẹp vệ sinh môi trường. Được biết, trên các tuyến đường xung quanh khu vực này có những "điểm nóng" về rác thải chưa được xử lý, gây ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường cũng như đời sống của người dân.
tp_da-nang-ban-do-xanh-3.jpg
Theo anh Ông Văn Tùng - Phó Bí thư Đoàn phường Cẩm Lệ, lực lượng tình nguyện viên cũng như các chiến sĩ của Trường Quân sự Quân khu 5 triển khai dọn vệ sinh dọc các tuyến đường, dọn dẹp cây dại, rác thải xà bần do người dân tập kết tại các khu vực đặt thùng rác.
tp_da-nang-ban-do-xanh-14.jpg
"Sau đợt ra quân này, Đoàn phường sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng tại địa phương để tiếp tục theo dõi, dọn dẹp, không để tái phát tình trạng ô nhiễm môi trường tại các địa điểm này", anh Tùng nói.
tp_da-nang-ban-do-xanh-7.jpg
Được biết, mô hình hướng đến việc khảo sát, xác định và xử lý các địa điểm thường xuyên phát sinh rác thải, tập kết rác không đúng quy định, khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.
tp_da-nang-ban-do-xanh-6.jpg
Bên cạnh việc dọn dẹp vệ sinh, Thành Đoàn sẽ triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu trực quan về các điểm ô nhiễm môi trường, từng bước hình thành “Bản đồ xanh﻿ TP. Đà Nẵng”, phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá và duy trì kết quả bảo vệ môi trường tại cơ sở.
tp_da-nang-ban-do-xanh-8.jpg
Theo kế hoạch, các Đoàn xã, phường, đặc khu lựa chọn tối thiểu 2 địa điểm để triển khai mô hình. Lực lượng tình nguyện viên tiến hành khảo sát, lựa chọn địa điểm và ghi nhận, số hóa hiện trạng trước khi ra quân.
tp_da-nang-ban-do-xanh-12.jpg
Sau đó, các đơn vị tổ chức ra quân làm sạch, ghi nhận kết quả sau ra quân, đồng thời, lắp đặt bảng tuyên truyền và duy trì kiểm tra, xử lý tình trạng tái diễn.
tp_da-nang-ban-do-xanh-11.jpg
Thành Đoàn Đà Nẵng sẽ tổng hợp thông tin, hình ảnh, video và kết quả thực hiện của các đơn vị để xây dựng, cập nhật "Bản đồ xanh". Việc duy trì, kiểm tra các địa điểm sau ra quân được thực hiện thường xuyên nhằm hạn chế tình trạng tái ô nhiễm môi trường.
tp_da-nang-ban-do-xanh-2.jpg
Cũng trong dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng đã trao tặng thùng rác cho 15 hộ dân khó khăn trên địa bàn phường, khuyến khích người dân bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường ở khu dân cư.
tp_da-nang-ban-do-xanh-1.jpg
Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, mô hình phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan, không xả rác, không tập kết rác thải sai quy định.
tp_da-nang-ban-do-xanh-13.jpg
"Với phương châm “Mỗi xã, phường, đặc khu 2 điểm xanh - Mỗi đoàn viên một hành động vì môi trường - Cùng xây dựng Đà Nẵng xanh, sạch, đẹp”, mô hình “Bản đồ xanh” hướng đến việc duy trì thường xuyên các địa điểm đã được xử lý, phát huy trách nhiệm của tổ chức Đoàn và cộng đồng trong bảo vệ môi trường﻿ trên địa bàn", anh Hùng nói.

Xem thêm

#Đà Nẵng #Bản đồ xanh #Bảo vệ môi trường #Hoạt động đoàn thanh niên #Xử lý rác thải

Cùng chuyên mục

Người trẻ kỳ vọng chính sách mở đường phát triển

Người trẻ kỳ vọng chính sách mở đường phát triển

TPO - Những chia sẻ tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 không chỉ tiếp thêm động lực cho người trẻ khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, mà còn đặt ra kỳ vọng về cơ chế hỗ trợ để thanh niên biến ý tưởng thành sản phẩm, phát huy năng lực và đóng góp cho đất nước.

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

TPO - Bùi Thị Thơm (SN 2001), cô gái bại liệt được nuôi dưỡng tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (xã Xuân Trường, Ninh Bình), đã kiên trì suốt 10 năm tập vẽ bằng miệng. Vượt qua những giới hạn của cơ thể, Thơm tìm thấy ở hội họa một cách thể hiện cảm xúc, gửi gắm ước mơ và mở ra thế giới riêng đầy màu sắc.

Rapper Đen: 'Tôi mong muốn xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao'

TPO - Sau chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên chiều 15/10, rapper Đen bày tỏ mong muốn đưa công nghệ, quy trình mới từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao, hướng tới phục vụ không chỉ nghệ sĩ trong nước mà cả nghệ sĩ quốc tế.

Tuổi trẻ bệnh viện Đại học Y Hà Nội – Tiên phong vì sức khỏe cộng đồng

Tuổi trẻ bệnh viện Đại học Y Hà Nội – Tiên phong vì sức khỏe cộng đồng

Trong dòng chảy không ngừng của xã hội hiện đại, ngành y tế đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao không chỉ về trình độ chuyên môn mà còn về chất lượng phục vụ và trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên – với đặc trưng của sức trẻ, sự năng động và tinh thần xung kích – ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng hệ thống y tế, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng.

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất

TPO - Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai.

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

Huế, Bắc Ninh tuyên dương thanh niên tiêu biểu

TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe