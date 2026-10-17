Đà Nẵng triển khai 'bản đồ xanh', xóa các điểm đen môi trường

TPO - Thành Đoàn Đà Nẵng phát động mô hình “Bản đồ xanh” nhằm khảo sát, xác định các điểm thường xuyên phát sinh rác thải, tập kết rác trái quy định, đồng thời xây dựng bản đồ "số" để theo dõi và xử lý các điểm đen môi trường trên địa bàn.
TPO - Những chia sẻ tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 không chỉ tiếp thêm động lực cho người trẻ khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, mà còn đặt ra kỳ vọng về cơ chế hỗ trợ để thanh niên biến ý tưởng thành sản phẩm, phát huy năng lực và đóng góp cho đất nước.
TPO - Cánh đồng hoa hướng dương rộng khoảng 150ha ở xã Nghĩa Lâm (tỉnh Nghệ An) khoe sắc vàng rực rỡ đã thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan, chụp ảnh check-in.
TPO - Chiến dịch 44 ngày đêm “Thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số” năm 2026 hỗ trợ hơn 145 nghìn lượt người dân tiếp cận kỹ năng số. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn xây dựng 692 mô hình điểm và triển khai 488 công trình, phần việc thanh niên về chuyển đổi số.
TPO - Bùi Thị Thơm (SN 2001), cô gái bại liệt được nuôi dưỡng tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (xã Xuân Trường, Ninh Bình), đã kiên trì suốt 10 năm tập vẽ bằng miệng. Vượt qua những giới hạn của cơ thể, Thơm tìm thấy ở hội họa một cách thể hiện cảm xúc, gửi gắm ước mơ và mở ra thế giới riêng đầy màu sắc.
TPO - Sau chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên chiều 15/10, rapper Đen bày tỏ mong muốn đưa công nghệ, quy trình mới từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao, hướng tới phục vụ không chỉ nghệ sĩ trong nước mà cả nghệ sĩ quốc tế.
Trong dòng chảy không ngừng của xã hội hiện đại, ngành y tế đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao không chỉ về trình độ chuyên môn mà còn về chất lượng phục vụ và trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên – với đặc trưng của sức trẻ, sự năng động và tinh thần xung kích – ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng hệ thống y tế, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng.
TPO - Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo các hoạt động giao lưu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh, nếu tình hữu nghị giữa nhân dân là nền tảng bền vững cho quan hệ song phương thì sự hiểu biết, gắn bó và hợp tác giữa thế hệ trẻ chính là một trong những yếu tố bảo đảm cho nền tảng ấy tiếp tục được củng cố và phát triển trong tương lai.
TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.
TPO - Ngày 15/10, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, diễn ra tọa đàm thanh niên Việt - Trung với chủ đề “Từ cội nguồn cách mạng - Cùng vun đắp tương lai hữu nghị”.
TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.
TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.
TPO - Ca sĩ Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, rapper Đen cùng nhiều nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung số tham dự chương trình Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, chiều 15/10 tại Hà Nội.
TPO - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, lan tỏa tinh thần tình nguyện, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.
TPO - Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Huế tuyên dương 27 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực trong học tập, lao động và hoạt động vì cộng đồng.
TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.
TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.