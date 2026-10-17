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Giới trẻ

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Bạn trẻ học sơ cấp cứu, tập ép tim, xử lý hóc dị vật...

Giang Thanh

TPO - Gần 500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh ở Đà Nẵng được trang bị các kỹ năng sơ cấp cơ bản để xử lý các tình huống tai nạn, các trường hợp đột quỵ, hóc dị vật, bị thương...

Ngày 17/10, Thành Đoàn - Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng phối hợp cùng Dự án AidFirst tổ chức chương trình Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu trong cộng đồng cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

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Chương trình tập huấn có sự tham gia của các chuyên gia về sơ cấp cứu, đột quỵ.
﻿Ảnh: Giang Thanh

Chương trình được triển khai với 2 hoạt động trọng tâm, đó là: Tập huấn kỹ năng cho 200 cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn và phối hợp cùng Đoàn xã Tiên Phước trang bị kỹ năng cho 250 học sinh khối THCS và THPT tại địa phương.

Tham gia chương trình, các cán bộ Đoàn - Hội, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên được các chuyên gia từ Dự án AidFirst chia sẻ các kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu, cách nhận biết và xử trí các tình huống thường gặp.

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Dự án AidFirst tặng túi sơ cấp cứu cho Thành Đoàn Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng được thực hành trực tiếp các kỹ năng sơ cấp cứu cần thiết như: hóc dị vật đường thở, ép tim ngoài lồng ngực (CPR), cố định xương gãy, xử lý vết thương phần mềm và kỹ năng ứng phó nhanh khi gặp sự cố…

Qua buổi tập huấn, em Lê Thị Kim Thoa (sinh viên trường ĐH Đông Á) đã nắm được những kỹ năng cơ bản để sơ cấp cứu, hỗ trợ người gặp nạn trong lúc chờ lực lượng y tế đến.

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Các bạn trẻ thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản.

“Trước đây, em nghĩ sơ cấp cứu là kỹ năng dành cho nhân viên y tế. Nhưng sau khi được tập huấn, em hiểu rằng mỗi người đều có thể học và thực hành những kỹ năng cơ bản. Em mong muốn có thêm nhiều chương trình như thế này để những người trẻ được thực hành thường xuyên, tự tin hơn khi gặp tình huống khẩn cấp và có thể giúp đỡ mọi người xung quanh”, Thoa nói.

Dịp này, Thành Đoàn - Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng phối hợp cùng Dự án AidFirst trao tặng 10 suất học bổng (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập.

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Trao học bổng cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Theo anh Phùng Nhật Tuyên - Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên TP. Đà Nẵng, chương trình nhằm trang bị kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho đoàn viên thanh niên, sinh viên. Đó không chỉ là kiến thức cần thiết cho mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ.

"Việc nắm vững kỹ năng này giúp các bạn đoàn viên thanh niên, sinh viên chủ động bảo vệ bản thân, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ những người xung quanh trong các tình huống khẩn cấp", anh Tuyên nói.

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#Kỹ năng sơ cấp cứu #Thanh niên Đà Nẵng #Chương trình tập huấn #Học bổng thanh niên #Tình nguyện xã hội #Đà Nẵng

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