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Giới trẻ

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Thanh niên Đắk Lắk hỗ trợ hơn 145 nghìn người dân tiếp cận kỹ năng số

Nguyễn Thảo

TPO - Chiến dịch 44 ngày đêm “Thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số” năm 2026 hỗ trợ hơn 145 nghìn lượt người dân tiếp cận kỹ năng số. Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn xây dựng 692 mô hình điểm và triển khai 488 công trình, phần việc thanh niên về chuyển đổi số.

Ngày 15/10, Tỉnh Đoàn, Hội LHTN, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Chiến dịch “44 ngày đêm thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số năm 2026”.

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Các cá nhân, tập thể xuất sắc được tặng bằng khen, giấy khen.

Tại hội nghị tổng kết các chiến dịch tình nguyện năm 2026, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tình nguyện, gắn với nhu cầu thực tiễn của người dân; phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè diễn ra từ ngày 1/6 đến 31/8/2026, được triển khai đồng bộ tại 102 xã, phường, thu hút hơn 130 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. 102 xã, phường đều triển khai đội hình “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ nâng cao năng lực số, cải cách hành chính và thanh toán không dùng tiền mặt.

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Đại diện đoàn viên, thanh niên chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động tình nguyện.

Các chương trình, chiến dịch được tổ chức đa dạng, gắn với nhu cầu thực tế của địa phương. Nhiều công trình, phần việc hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được thực hiện. Chiến dịch Mùa hè xanh thành lập 69 đội hình tham gia, thực hiện 144 công trình, phần việc với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng. Chiến dịch Hoa phượng đỏ tổ chức 318 lớp dạy bơi miễn phí cho gần 12 nghìn lượt thiếu nhi. Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng tổ chức gần 3 nghìn buổi khám, cấp phát thuốc miễn phí. Chiến dịch Hành quân xanh triển khai 314 đội hình.

Chuyển đổi số trở thành điểm nhấn nổi bật trong hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ Đắk Lắk năm 2026. Chiến dịch “44 ngày đêm thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số”, diễn ra từ ngày 17/8 đến 29/9/2026 tại 102 xã, phường, có 10/11 chỉ tiêu hoàn thành hoặc vượt kế hoạch.

Trong chiến dịch, các đội hình tình nguyện hỗ trợ hơn 145 nghìn lượt người dân tiếp cận kỹ năng số; hướng dẫn trên 102 nghìn lượt người sử dụng VNeID mức độ 2 và các tiện ích số; hỗ trợ thực hiện gần 65 nghìn hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

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Tình nguyện viên hướng dẫn người dân các tiện ích số.

Trong lĩnh vực kinh doanh số, lực lượng thanh niên hỗ trợ hơn 27 nghìn hộ kinh doanh, tiểu thương ứng dụng thanh toán QR và công cụ bán hàng số; xây dựng 168 website giới thiệu sản phẩm, hộ kinh doanh, hợp tác xã và mô hình thanh niên khởi nghiệp.

Chiến dịch cũng tổ chức hàng nghìn lớp, điểm hướng dẫn kỹ năng số cộng đồng; tập huấn trí tuệ nhân tạo (AI), kỹ năng số và an toàn số cho hơn 32 nghìn đoàn viên, thanh niên; xây dựng 692 mô hình điểm và triển khai 488 công trình, phần việc thanh niên về chuyển đổi số.

Phát biểu tại hội nghị, ông Y Giang Gry Niê Knơng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cấp bộ Đoàn, Hội, đội hình tình nguyện và đoàn viên, thanh niên.

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp bộ Đoàn, Hội nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những nội dung triển khai chưa đồng đều; đẩy mạnh số hóa, quảng bá sản phẩm OCOP và sản phẩm địa phương, đồng thời duy trì hiệu quả các công trình, mô hình sau chiến dịch. Bên cạnh đó tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả, quan tâm địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kiên trì hướng dẫn để người dân chủ động thực hiện và sử dụng an toàn các tiện ích số.

Dịp này, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tặng bằng khen cho 58 tập thể, 263 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026; tặng bằng khen cho 11 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch 44 ngày đêm “Thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số”.

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#chiến dịch #tình nguyện hè #thanh niên #chuyển đổi số #Đắk Lắk

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