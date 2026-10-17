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Thúc đẩy các cơ quan chuyên môn Việt Nam- Thụy Sĩ hợp tác về tài chính số, công nghệ blockchain

Như Ý - Minh Hạnh

TPO - Chiều 17/10, tại Hà Nội, sau Lễ đón chính thức trọng thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin chụp ảnh chung. (Ảnh: Như Ý)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Thụy Sĩ thăm chính thức Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã thông tin tới Tổng thống Thụy Sĩ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua, các định hướng chiến lược và chính sách đối ngoại của Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Thụy Sĩ, mong muốn hai nước tiếp tục đồng hành, cùng nhau phát triển, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. (Ảnh: Như Ý)

Tổng thống Guy Parmelin bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai nước, với kim ngạch song phương trong 4 năm qua tăng đều 7% và đầu tư tăng 8%/năm; khẳng định việc Việt Nam và Thụy Sĩ và các nước Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) ký Hiệp định thương mại tự do sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp khai thác các tiềm năng hợp tác trong tương lai, đặc biệt khi đã có hơn 100 công ty Thụy Sĩ đã có mặt tại Việt Nam và trong bối cảnh Thụy Sĩ có công nghệ, giải pháp tiềm năng, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh và lực lượng dân số trẻ.

Hai nhà Lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương sau hơn 5 thập kỷ; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương phù hợp với khuôn khổ Đối tác toàn diện, tận dụng được những ưu thế của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA.

Tổng thống Thụy Sĩ nhất trí với 6 định hướng hợp tác trọng tâm thời gian tới do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, bao gồm: Tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nâng tầm hợp tác thương mại và đầu tư sau khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA được ký và triển khai, khuyến khích thêm nhiều doanh nghiệp Thụy Sĩ vào đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực cảng biển; Thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan chuyên môn, tổ chức về tài chính - ngân hàng của cả hai nước về triển khai tài chính số, công nghệ chuỗi khối (blockchain), tài sản số, công nghệ tài chính (fintech); Đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo thành trụ cột hợp tác quan trọng thông qua các cơ chế hợp tác sẵn có giữa các Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia của hai bên, kết nối, đẩy mạnh các liên kết học thuật giữa các trường đại học, viện nghiên cứu; Tăng cường hợp tác về môi trường, văn hóa, du lịch; Đưa an ninh quốc phòng thành nội dung hợp tác quan trọng giữa hai nước, nhất là trong các lĩnh vực gìn giữ hòa bình, hợp tác về phòng chống tội phạm; Tiếp tục thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai nước.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Như Ý)

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Thụy Sĩ cùng chứng kiến lễ trao một số văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành trong các lĩnh vực lao động, khoa học công nghệ, thương mại và phát triển đô thị. Hai nhà Lãnh đạo mong muốn sau lễ trao các văn kiện, hai bên có thể hiện thực hóa thành các kết quả cụ thể đem lại lợi ích cộng đồng doanh nghiệp và người dân hai bên.

Tổng thống Thụy Sĩ mời Việt Nam tham dự Hội nghị Toàn cầu về Trí tuệ nhân tạo tổ chức tại Thụy Sĩ trong năm 2027, nhằm thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

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#Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin #Việt Nam - Thụy Sĩ #Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA

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