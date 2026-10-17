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Liên tục ghi nhận ổ dịch tả lợn châu Phi tại Cần Thơ

Cảnh Kỳ

TPO - Với việc ghi nhận thêm 6 ổ dịch tả lợn châu Phi mới trong nửa đầu tháng 10, từ đầu năm đến nay TP. Cần Thơ đã xuất hiện dịch này tại 20 xã phường, tiêu huỷ hơn 900 con lợn. Trong đó, có 10 xã phường chưa qua 21 ngày giám sát theo dõi.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Cần Thơ cho biết, từ đầu tháng 10 đến nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận nhiều trường hợp lợn bệnh và chết, xảy ra tại các xã như Đại Hải, Nhơn Mỹ, Tân Phước Hưng, Lương Tâm, Tân Thạnh.

Theo kết quả xét nghiệm, các mẫu bệnh phẩm từ lợn bệnh đều dương tính với vi rút gây dịch tả lợn châu Phi. Ngành thú y đã phối hợp với các xã tiến hành tiêu hủy gần 300 con lợn bệnh và chết.

Trong đó, nhiều nhất là tại xã Nhơn Mỹ ghi nhận 2 ổ dịch, với hơn 200 con mắc bệnh được tiêu huỷ; xã Tân Phước Hưng phát hiện 1 ổ dịch, tiêu hủy 32 con…

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Dịch tả lợn châu Phi tiềm ẩn diễn biến phức tạp Cần Thơ.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 20 xã phường của Cần Thơ. Trong đó, có 10 xã phường chưa qua 21 ngày giám sát theo dõi. Ngành thú y đã phối hợp với chính quyền các địa phương tiêu hủy hơn 900 con lợn mắc bệnh và chết.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP. Cần Thơ đánh giá, dịch tả lợn châu Phi có nguy cơ tiếp tục lây lan đáng lo ngại trên địa bàn. Hiện đơn vị đã phối hợp với cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương triển khai các biện pháp khẩn cấp kiểm soát dịch, như giám sát khu vực lân cận các ổ dịch, kiểm tra tại các cơ sở giết mổ tập trung; khuyến cáo người dân phòng dịch và không giấu dịch bệnh trên đàn lợn, không buôn bán, vận chuyển, vứt lợn chết ra môi trường...

Trong 9 tháng năm nay, Cần Thơ có tổng đàn lợn hơn 506.300 con, toàn thành phố có 93 cơ sở giết mổ động vật (25 cơ sở giết mổ tập trung, 68 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ), số lượng giết mổ gia súc trung bình gần 3.100 con/ngày...

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