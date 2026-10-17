Đề xuất cơ chế quản trị tối giản cho 'doanh nghiệp một người'

TPO - Chính phủ đề xuất cơ chế quản trị tối giản cho “doanh nghiệp một người”, giúp giảm chi phí vận hành, đơn giản hóa kế toán, thuế và tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, chiều 17/10, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình Quốc hội tờ trình dự án Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, thuế, kế toán và quản trị.

Theo dự thảo, doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa, có số lao động sử dụng bình quân năm trước liền kề không quá 300 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí: tổng nguồn vốn của năm trước liền kề không quá 150 tỷ đồng hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề không quá 400 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng quy định các hình thức sử dụng ngân sách nhà nước để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm cấp phiếu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (voucher); đặt hàng, giao nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; trực tiếp triển khai nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nêu tờ trình của Chính phủ. (Ảnh: Như Ý)

Bộ trưởng Tài chính cho biết, dự thảo đã bổ sung quy định nâng ngưỡng doanh thu được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản lên 10 tỷ đồng/năm đối với doanh nghiệp và cá nhân cư trú, nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc tuân thủ thủ tục hành chính về thuế.

Cụ thể, dự thảo quy định, doanh nghiệp và cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh với mức doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng được lựa chọn áp dụng phương pháp tính thuế trong kỳ theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất hoặc doanh thu nhân với tỷ lệ phần trăm, theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung cơ chế quản trị tối giản đối với “doanh nghiệp một người”, là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu, đáp ứng quy mô doanh nghiệp siêu nhỏ.

Theo cơ chế này, doanh nghiệp không bắt buộc phải có chủ tịch công ty, kế toán trưởng; được tổ chức công tác kế toán phù hợp và áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản. Các quy định nhằm giảm gánh nặng chi phí cho cá nhân sau khi chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp.

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị tiếp tục rà soát những vướng mắc về kê khai thuế, kế toán và hóa đơn nhằm giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp.

Đối với mức ưu đãi thuế, đa số ý kiến đề nghị bảo đảm doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng cùng điều kiện về ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn được hưởng mức ưu đãi không thấp hơn doanh nghiệp khác.

Đồng thời cần nghiên cứu sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế trong 2-3 năm, tính từ năm đầu tiên phát sinh thu nhập chịu thuế.