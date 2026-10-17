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Pháp luật

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Bị khởi tố vì bán đất theo kiểu 'bán vịt giời' cho nhiều người

Hoàng Nam

TPO - Mua 8 sổ đỏ giả qua Facebook, Thái Thanh Chương dùng giấy tờ này để lừa bán đất, nhận 600 triệu đồng của một phụ nữ. Mở rộng điều tra, Chương khai còn lừa thêm 3 bị hại khác với tổng số tiền khoảng 5,6 tỷ đồng.

Ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Thái Thanh Chương (SN 1993, trú xã Kim Phú, hiện ở phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

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Đối tượng Thái Thanh Chương tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 9/2026, để có tiền tiêu xài cá nhân, Chương lên mạng xã hội Facebook tìm mua 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất giả, cất giữ nhằm thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngày 17/9, tại một quán cà phê ở phường Đồng Hới, Chương đưa cho một phụ nữ tên Minh xem sổ đỏ giả mang tên mình, thể hiện thửa đất rộng 180m² tại tổ dân phố Thuận Phước, phường Đồng Sơn. Chương nói đang cần tiền nên muốn bán đất.

Tin lời, chị Minh đồng ý mua với giá 250 triệu đồng và chuyển tiền qua tài khoản. Sau khi nhận tiền, Chương cùng chị Minh viết hợp đồng đặt cọc, giao sổ đỏ giả và hẹn ngày 17/10 đi công chứng sang tên.

Đến ngày 29/9, Chương tiếp tục đưa ra một sổ đỏ giả khác mang tên mình, thể hiện thửa đất rộng 130m² tại tổ dân phố Phú Vinh, phường Đồng Sơn, rồi chào bán cho chị Minh với lý do cần tiền.

Tin tưởng từ lần giao dịch trước, chị Minh đồng ý mua với giá 400 triệu đồng, chuyển trước 350 triệu đồng. Chương tiếp tục viết hợp đồng đặt cọc, giao giấy chứng nhận giả và hẹn ngày 5/10 đi công chứng sang tên.

Qua hai lần giao dịch, chị Minh đã chuyển cho Chương tổng cộng 600 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng, Chương khai với thủ đoạn tương tự đã lừa thêm 3 bị hại khác, tổng số tiền khoảng 5,6 tỷ đồng.

Quá trình xác minh, Công an phường Đồng Hới xác định vụ việc có dấu hiệu của các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, chuyển hồ sơ cùng tài liệu liên quan đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị để điều tra theo thẩm quyền.

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#khởi tố #sổ đỏ giả #Thái Thanh Chương #lừa bán đất #Quảng Trị

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