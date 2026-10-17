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Cú sốc quá lớn của Võ Điền Gia Huy

Trạch Dương

TPO - Võ Điền Gia Huy báo tin mẹ qua đời, thể hiện sự day dứt vì chưa kịp mua nhà để đón bà về sống cùng tại TPHCM. Tâm thư của nam diễn viên gây chú ý trên mạng xã hội.

Ngày 17/10, Võ Điền Gia Huy đăng tâm thư day dứt báo tin mẹ qua đời. Diễn viên Tử chiến trên không nhắc lại kỷ niệm suốt 30 năm, từ những ngày anh còn bé đến lúc lập nghiệp ở TPHCM, khoảng thời gian chật vật trước khi nổi tiếng.

“Mẹ gác lại những đam mê, ước mơ riêng của tuổi trẻ, dành cả cuộc đời chăm lo cho con. Mẹ cực khổ làm nhiều công việc, nhẫn nhịn nhiều điều để cho con có cuộc sống bình an”, anh viết.

Nỗi day dứt của Võ Điền Gia Huy

Anh nhắc lại kỷ niệm cùng mẹ trên chiếc xe Chaly mưu sinh khắp nơi, những ngày bán từng ly cà phê nuôi con ăn học. Anh nhớ cả những năm tháng bà dành dụm xây nhà, những đêm bà buồn vì làm ăn thất bại.

Anh day dứt vì mẹ chờ đợi nhiều năm, chứng kiến con trai có công việc dần ổn định, được đồng nghiệp, bạn bè và khán giả yêu mến. Anh chia sẻ vẫn còn những điều chưa kịp làm, những lời chưa trực tiếp nói với mẹ.

“Tiếc là con chưa kịp đền đáp đủ đầy cho những hy sinh của mẹ. Tiếc vì chưa bao giờ tâm sự nói ra hết những nỗi lòng. Tiếc vì từ ngày xuống thành phố học tập và lập nghiệp, phải để mẹ cô đơn ở nhà một mình”, anh viết.

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Võ Điền Gia Huy và mẹ trong chương trình Dấu ấn tình thân.

Nam diễn viên nhìn lại những lần nóng giận, chưa nhẹ nhàng và thông cảm với mẹ. Dự định đưa mẹ từ quê lên TPHCM sống cùng cũng chưa thành hiện thực. “Và tiếc nhất là con chưa kịp có ngôi nhà để hai mẹ con sống ở TPHCM. Giá như mẹ con mình có thêm chút thời gian”, diễn viên sinh năm 1996 day dứt.

Nam diễn viên cho biết có lúc chưa thể tin vào sự mất mát, mong mọi chuyện chỉ là giấc mơ. Trong lời tiễn biệt, anh tự nhủ sẽ cố gắng sống tốt, gìn giữ những ký ức về mẹ. “Mẹ sẽ luôn ở trong con, vẫn hiện diện trong cuộc sống của con, chỉ là theo một cách khác. Mẹ yên lòng!”, anh bày tỏ.

Trước khi Võ Điền Gia Huy công bố thông tin, mạng xã hội xôn xao khi một nhãn hàng thông báo hủy lịch trình có nam diễn viên (diễn ra ngày 15/10 tại TPHCM), khiến nhiều người không biết chuyện gì đang xảy ra với "nam thần điện ảnh" thế hệ mới.

Tối 13/10, một nhãn hàng khác thông báo nam diễn viên không tham gia buổi livestream lúc 20h30, chỉ giải thích "vì lý do cá nhân". Các bài đăng thu hút bình luận của người theo dõi. Trên mạng xã hội sau đó xuất hiện một số hình ảnh, video tại tang lễ của mẹ Gia Huy.

Sau bài đăng của Võ Điền Gia Huy, Viettel Media - đơn vị sản xuất Dấu chân tình thân - chia sẻ lại bài viết, gửi lời chia buồn đến nam diễn viên và gia đình. Ê-kíp nhắc đến những cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con, hình ảnh anh chăm sóc mẹ trong thời gian ghi hình. Nhà sản xuất cho biết những khoảnh khắc nhận được sự đồng cảm của khán giả và trở thành kỷ niệm của hai mẹ con.

Khóc trên show thực tế

Sau thông tin mẹ nam diễn viên qua đời, hình ảnh của hai mẹ con Võ Điền Gia Huy trong chương trình Dấu chân tình thân được chia sẻ lại. Đáng chú ý là cuộc trò chuyện ở tập 5, bà Quí nói về những đêm phải ở một mình, nhớ con trai đang đi làm xa nhà.

Trong tập 5, bà không thể tham gia một số hoạt động trải nghiệm vì vấn đề sức khỏe. Khi con trai về hỏi thăm, bà bày tỏ mong muốn anh thu xếp về nhà vào những tháng ít lịch quay.

“Về để mẹ bớt buồn, có con mẹ ngủ an tâm hơn”, bà nói.

Người mẹ kể có những hôm không khỏe, sang nhà người thân ngủ nhờ lúc nửa đêm. Nhiều lần bà không gọi cho con vì sợ anh lo lắng hoặc đang bận công việc.

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Để được công nhận là trai đẹp điện ảnh thế hệ mới, Võ Điền Gia Huy phải chật vật đóng vai phụ, thi game show suốt 10 năm.

Nghe mẹ chia sẻ, diễn viên Tử chiến trên không xúc động, tự nhận từng cáu gắt trong những cuộc điện thoại với mẹ, nhất là khi đang ở phim trường.

Anh kể lần hoảng hốt vì nhận được cuộc gọi của hàng xóm lúc nửa đêm. Cuộc trò chuyện khiến anh cảm thấy có lỗi vì chưa dành đủ thời gian cho mẹ.

Trong Dấu chân tình thân, hai mẹ con đến làng chài Giao Hưng, Ninh Bình cùng trải nghiệm đời sống địa phương. Đây cũng là dịp họ dành thời gian trò chuyện, nhắc lại những kỷ niệm gia đình.

Ở tập 2, nam diễn viên thử sơ chế cá sống để chuẩn bị bữa ăn. Anh cho biết từ nhỏ gần như chưa phải tự làm công việc này nên còn lúng túng. Thay vì chỉ quan tâm đến thành quả món ăn, anh xem khoảng thời gian vào bếp cùng mẹ là một trải nghiệm để hai người có thể nhắc lại về sau.

Sang tập 6, câu chuyện chuyển sang thời thơ ấu. Bà kể con trai từng có thói quen sờ cùi chỏ mẹ trước khi ngủ, tự cắt tóc rồi phải ra tiệm sửa thành kiểu đầu đinh. Một lần giận mẹ, anh khóa trái cửa phòng khiến gia đình phải nhờ thợ phá khóa.

Bà cũng nhận xét con "lì" từ nhỏ, khó thay đổi khi quyết định điều gì, đồng thời trêu anh hát không hay. Ngoài chương trình, bà thường theo dõi, chia sẻ các hoạt động nghệ thuật của con trai, dành một chiếc tủ ở nhà trưng bày quà của người hâm mộ.

Khi nói về chuyến đi cùng mẹ, Võ Điền Gia Huy từng chia sẻ: “Chương trình là những thước phim tuyệt vời nhất mà hai mẹ con có từ trước đến giờ”.

Võ Điền Gia Huy sinh năm 1996 tại Tây Ninh, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Anh được chú ý qua Thưa mẹ con đi (2019), sau đó tham gia Kẻ ăn hồn, Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu, Tử chiến trên không.

Năm 2026 đánh dấu bước tiến rõ nét trong sự nghiệp của nam diễn viên với vai thiếu gia Triệu Phú trong Vì mẹ anh phán chia tay. Lối diễn tự nhiên và sự kết hợp ăn ý với Tam Triều Dâng giúp anh được khán giả quan tâm rộng rãi hơn sau gần một thập kỷ làm nghề. Hiệu ứng bộ phim còn kéo theo sự chú ý dành cho những lần hai diễn viên xuất hiện tại sự kiện, giao lưu và các hoạt động quảng bá.

Tên tuổi của anh cũng xuất hiện nhiều hơn ở các chương trình giải trí, từ Running Man Vietnam 2026 đến Dấu chân tình thân. Một bộ phận khán giả gọi anh là “nam thần điện ảnh”, xếp vào nhóm “F4 màn ảnh Việt” thế hệ mới.

Chia sẻ về giai đoạn phủ sóng game show, nam diễn viên cho biết có thêm cơ hội hợp tác với đạo diễn và nhãn hàng, song muốn được ghi nhớ qua vai diễn, thay vì chỉ ở ngoại hình. Tháng 11, Võ Điền Gia Huy trở lại điện ảnh với Bò sữa bay của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt, đóng cùng Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Tiểu Vy và Lãnh Thanh.

#Võ Điền Gia Huy #Mẹ qua đời #Nghệ thuật diễn xuất #Chương trình truyền hình #Gia đình nghệ sĩ

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