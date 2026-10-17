Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lật rơ-moóc, hơn 80 tấn thép lăn ra đường

Chúc Trí - Thịnh Tiến

TPO - Chiếc xe đầu kéo đang lưu thông từ hướng cảng Mỹ Tho ra Quốc lộ 1 đoạn qua Đồng Tháp thì bất ngờ phần rơ-moóc bị lật và 4 cuộn thép nặng hơn 80 tấn lăn ra đường.

Tai nạn xảy ra vào tối 17/10, khi xe đầu kéo kéo theo rơ-moóc chở 4 cuộn thép lưu thông trên Tỉnh lộ 870B, hướng đi từ cảng Mỹ Tho ra Quốc lộ 1.

Khi xe tới nút giao giữa Tỉnh lộ 870B và Quốc lộ 1 đoạn qua phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, phần rơ-moóc phía sau và hàng hóa bất ngờ lật ngang xuống đường.

video-download-1792243282899-1792246467707.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Sự cố xảy ra bất ngờ nhưng rất may mắn thời điểm đó không có phương tiện nào chạy sát nên không gây thiệt hại về người, tuy nhiên phương tiện và một số tài sản bị hư hỏng.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc rơ-moóc cùng 4 cuộn thép lật nghiêng, nằm chắn ngang chiếm hết một làn đường. Trọng lượng mỗi cuộn lên hơn 21 tấn (tổng trọng lượng hàng hóa hơn 84 tấn).

20261017-210338.jpg
4 cuộn thép lật nghiêng, nằm chắn vắt ngang chiếm hết một làn đường.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng công an phường Trung An tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông và xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đến hơn 21h30 cùng ngày, công tác cứu hộ vẫn đang được thực hiện.

Xem thêm

#xe đầu kéo #rơ-moóc #thép #đồng tháp #tai nạn #giao thông

Cùng chuyên mục

Hiện trường vụ sạt lở.

Lũ vùi lấp một đoạn quốc lộ 55

TPO - Mưa lớn khiến lũ từ thượng nguồn suối Đa Chos cuốn theo đất đá tràn lấp một đoạn trên quốc lộ 55 qua xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng.

Dịch tả heo châu Phi tại Cần Thơ diễn biến phức tạp, đã tiêu hủy hơn 900 con heo, cần tăng cường giám sát và phòng chống dịch hiệu quả.

Liên tục ghi nhận ổ dịch tả lợn châu Phi tại Cần Thơ

TPO - Với việc ghi nhận thêm 6 ổ dịch tả lợn châu Phi mới trong nửa đầu tháng 10, từ đầu năm đến nay TP. Cần Thơ đã xuất hiện dịch này tại 20 xã phường, tiêu huỷ hơn 900 con lợn. Trong đó, có 10 xã phường chưa qua 21 ngày giám sát theo dõi.

Metro số 1 TPHCM hoạt động trở lại sau sự cố mất điện

Metro số 1 TPHCM hoạt động trở lại sau sự cố mất điện

TPO - Sau sự cố mất điện tại Trạm biến áp 220kV Thủ Đức vào sáng 17/10, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã hoạt động ổn định trở lại từ 7h57. Theo ghi nhận, đến chiều tối cùng ngày, hoạt động vận hành trên tuyến diễn ra bình thường.

Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra dự án tái định cư 14 năm chưa hoạt động gần Hồ Tây

Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra dự án tái định cư 14 năm chưa hoạt động gần Hồ Tây

TPO - Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ từng phần việc; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết. Mục tiêu sớm đưa Dự án khu tái định cư Xuân La vào hoạt động.

Ra mắt hệ thống số theo dõi ý kiến người dân xã đảo TPHCM

Ra mắt hệ thống số theo dõi ý kiến người dân xã đảo TPHCM

TPO - Xã An Thới Đông, TPHCM ra mắt hệ thống Dashboard hỗ trợ tiếp nhận, tổng hợp và theo dõi ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân. Nền tảng được kỳ vọng giúp công tác nắm bắt tình hình ở khu dân cư thuận tiện hơn, tăng sự kết nối giữa Mặt trận Tổ quốc với người dân.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo

TPO - Với tinh thần “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài, cùng bạn bè quốc tế tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe