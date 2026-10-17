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Một người ở Lâm Đồng tử vong sau tiếng nổ lớn

Thái Lâm

TPO - Sau tiếng nổ lớn, người dân phát hiện nam thanh niên bị thương nặng, lập tức đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Ngày 17/10, lãnh đạo UBND xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng xác nhận cơ quan chức năng đang điều tra vụ nam thanh niên tử vong sau tiếng nổ lớn xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h45 cùng ngày, H.N.T. (SN 1999, trú thôn Đắc Thủy, xã Thuận An) điều khiển xe máy chở P.V.Đ. (SN 2000, trú phường Đông Gia Nghĩa) về nhà T. tại thôn Đắc Thủy.

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Vật nghi là súng được phát hiện tại hiện trường.

Đến nhà, T. dừng xe trong sân, cách cửa nhà khoảng 3 m. Còn Đ. xuống xe rồi đi sang phía đối diện và cách vị trí xe khoảng 3 m. Trong lúc T. đang khóa đĩa xe, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên.

Quay lại kiểm tra, Đ. thấy T. ôm ngực và co giật, đi về phía mình rồi ngã xuống. Khi đỡ T., Đ. phát hiện máu ở vùng cổ họng và một vết thương trên ngực.

Sau đó, Đ. hô hoán, gọi người nhà T. ra hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Lúc này, Đ. cũng phát hiện gần đầu xe máy có vật nghi là súng tự chế.

Theo lời khai của Đ., trước đây người này từng thấy T. sử dụng vật này để nghịch. Người nhà cũng xác nhận T. thường dùng vật này để bắn chim và chuột quanh nhà.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng T. tử vong do vết thương quá nặng. Hiện cơ quan chức năng xác minh nguyên nhân vụ việc, đồng thời làm rõ nguồn gốc và đặc điểm của vật nghi là súng tự chế được phát hiện tại hiện trường.

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#Lâm Đồng #tử vong #nổ lớn #vật nghi là súng #điều tra #xã Thuận An

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