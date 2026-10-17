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Thế giới

Ukraine bác bỏ tuyên bố của Nga về loạt thành tựu trên chiến trường

Minh Hạnh

TPO - Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của ông Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Nga, rằng quân đội Nga đã giành được 92 khu định cư kể từ đầu tháng 9, bao gồm cả Kostiantynivka và Dobropillia (mà Nga gọi là Dobropolye).

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(Ảnh: Reuters)

Trả lời tờ Pravda, người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine - Andrii Kovaliov - cho biết, Ukraine nắm giữ bằng chứng bác bỏ những tuyên bố sai lệch của Nga về tình hình dọc theo chiến tuyến.

Ông Kovaliov nhắc lại bản báo cáo của ông Gerasimov, trong đó tuyên bố kể từ ngày 1/9, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hơn 1.800 km2 lãnh thổ Ukraine cùng 92 khu định cư.

Ông Kovaliov khẳng định thông tin này không đúng sự thật. Ông cho biết: "Trên thực tế, nhờ các hoạt động tích cực của quân đội Ukraine, diện tích lãnh thổ mà chúng ta giành được kể từ đầu mùa thu còn lớn hơn cả diện tích mà đối phương giành được”.

Ông Kovaliov nhấn mạnh, rằng các tuyên bố của ông Gerasimov về việc giành được Dobropillia là hoàn toàn sai sự thật, đồng thời khẳng định thành phố này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Bộ Tổng tham mưu bác bỏ các thông tin cho rằng lực lượng Nga đã giành được Kostiantynivka và Oleksiievo-Druzhkivka, cũng như đã tiến đến vùng ngoại ô Kramatorsk.

Ông Kovaliov cho biết: "Tính đến sáng 17/10, các lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn giữ vững vị trí tại Kostiantynivka, nơi giao tranh vẫn đang tiếp diễn. Oleksiievo-Druzhkivka cũng chưa rơi vào tay đối phương, và các tuyên bố cho rằng lực lượng Nga đã tiến đến Kramatorsk là không phản ánh đúng tình hình thực tế trên chiến trường".

Người phát ngôn Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine xác nhận, một nhóm nhỏ lực lượng Nga đã xâm nhập vùng ngoại ô phía nam Mykolaivka. Tuy nhiên, lực lượng phòng thủ Ukraine đang tiến hành các hoạt động truy quét để loại bỏ nhóm này. Các tuyên bố cho rằng lực lượng Nga đang tiến vào vùng ngoại ô Sloviansk và kiểm soát hơn 50% thị trấn Mykolaivka là không đúng sự thật.

Ông Kovaliov cũng lên tiếng về các tuyên bố của ông Gerasimov liên quan đến giao tranh tại Orikhiv, cũng như việc Nga giành được Novopavlivka và Novoandriivka.

Ông khẳng định: "Trên thực tế, tính đến ngày 17/10, cả ba khu định cư này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine".

Trước đó, lực lượng Nga tuyên bố đã tiến đến vị trí cách vùng ngoại ô phía nam Zaporizhzhia 5 km. Tuy nhiên theo phía Ukraine, tuyến đầu giao tranh vẫn ở cách 22 km so với trung tâm tỉnh này.

"Một thông tin bịa đặt khác là tuyên bố cho rằng Velykomykhailivka tại tỉnh Dnipropetrovsk đã bị Nga kiểm soát. Đến thời điểm hiện tại, Velykomykhailivka vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, và tuyến đầu giao tranh nằm cách khu định cư này 8 km về phía đông".

Pravda

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#Nga #Ukraine #xung đột Nga - Ukraine #Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine #Nga giành được Dobropolye

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