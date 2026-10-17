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Thủ tướng Liechtenstein đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Minh Hạnh

TPO - Tối 17/10, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 - 19/10, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

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Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đón Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Đón Đoàn ở sân bay quốc tế Nội Bài có Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ, kiêm nhiệm Liechtenstein Châu Mai Anh.

Tháp tùng Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam có: bà Eve Beck, Tổng Thư ký, Bộ các vấn đề Chính phủ và Tài chính; ông Panagiotis Potolidis-Beck, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề Kinh tế và Phát triển, Bộ Ngoại giao.

Bà Brigitte Haas sinh năm 1964, bắt đầu đảm nhiệm vị trí Thủ tướng Liechtenstein từ tháng 4/2025.

Công quốc Liechtenstein nằm ở Trung Âu, giữa Thụy Sĩ và Áo, với dân số hơn 40.000 người. Quy mô dân số của Liechtenstein rất nhỏ nhưng có nền kinh tế công nghiệp hóa cao độ và là một trung tâm tài chính quốc tế.

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Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đón Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Liechtenstein và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/7/2008. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 9,8 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu Việt Nam sang Liechtenstein đạt khoảng 0,09 triệu USD, nhập khẩu đạt khoảng 9,71 triệu USD.

Chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tới Việt Nam là một dấu mốc quan trọng.

Thời điểm chuyến thăm cũng rất thuận lợi, khi Việt Nam và Khối Thương mại tự do châu Âu (EFTA) vừa kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do vào tháng 7/2026. Đây sẽ là một khuôn khổ quan trọng để tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Liechtenstein và các nước EFTA, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

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#Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas #Hiệp định Thương mại tự do

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