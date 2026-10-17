Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mặt trận Tổ quốc tiếp nhận đăng ký ủng hộ gần 367 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo

Trường Phong - Như Ý

TPO - Tối 17/10, tại chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, có 30 tổ chức đăng ký ủng hộ 366 tỷ 915 triệu đồng với mong muốn giúp người nghèo vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững.

Tối 17/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026 với chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

Truyền thống "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" được phát huy mạnh mẽ

Phát biểu tại chương trình, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ, trong giai đoạn 2024-2026, thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường xảy ra tại nhiều vùng miền trong cả nước, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống của Nhân dân…

tienphong-1710mttq2.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại chương trình. Ảnh: Minh Châu.

Trong những lúc khó khăn, hoạn nạn ấy, truyền thống "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam lại được phát huy mạnh mẽ, góp phần giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Bà Bùi Thị Minh Hoài nêu, năm 2024, ngay sau bão Yagi, MTTQ các cấp đã tiếp nhận hơn 5.300 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại; năm 2025 tiếp nhận hơn 4.150 tỷ đồng từ hơn 1,4 triệu người dân và hơn 17 nghìn tổ chức, doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả các trận thiên tai, bão lũ.

Trong “Chiến dịch Quang Trung” năm 2025, sau hơn 45 ngày thực hiện với hàng vạn ngày công của cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang và nhân dân đã sửa chữa thần tốc 34.759 căn nhà bị hư hỏng, xây lại 1.597 căn nhà bị sập cho đồng bào miền Trung.

Chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước cũng đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của toàn xã hội. Trong vòng chưa đầy hai năm, đã huy động gần 12.300 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa và hơn 2,7 triệu ngày công, xây mới, sửa chữa hơn 334 nghìn căn nhà.

Mỗi mái ấm được dựng lên không chỉ giúp một gia đình có nơi ở an toàn mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để họ yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

tienphong-1710mttq1.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Minh Châu.

Công tác chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được triển khai bằng nhiều việc làm thiết thực. Năm 2024, Mặt trận các cấp đã vận động hơn 7.300 tỷ đồng; cùng với nguồn lực từ ngân sách nhà nước đã xây mới, sửa chữa hơn 53.600 căn nhà Đại đoàn kết... Trong dịp Tết Ất Tỵ và Bính Ngọ, gần 1,4 triệu suất quà nghĩa tình trị giá gần 1.000 tỷ đồng đã được trao tận tay các gia đình khó khăn. Cùng với chăm lo người nghèo, công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân đối với người có công với cách mạng luôn được quan tâm...

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc tôn vinh 225 tập thể, cá nhân tiêu biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, đằng sau những khoản đóng góp là nghĩa tình của hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước; là giọt mồ hôi, công sức trực tiếp của hàng trăm ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước; là tấm lòng của những cụ già trích tiền dưỡng già, của những em nhỏ mổ heo đất ủng hộ bạn vùng lũ; là ngày lương, phần thu nhập của công nhân viên chức, cán bộ chiến sĩ, người lao động; là sự tận tụy thầm lặng của các đội, nhóm từ thiện…

“Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và Nhân dân xin ghi nhận và tri ân sâu sắc tất cả những nghĩa cử cao đẹp, ý nghĩa ấy. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ đều rất đáng quý, rất đáng trân trọng. Việc biểu dương hôm nay không chỉ là sự ghi nhận, tri ân những đóng góp quý báu trong thời gian qua, mà còn nhằm lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia và ý thức vì cộng đồng trong toàn xã hội”, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Cùng chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp đối với cộng đồng. Sự chung tay ấy góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thêm sức mạnh để đất nước ta phát triển bền vững.

tienphong-1710mttq3.jpg
tienphong-1710mttq7.jpg
tienphong-1710mttq6.jpg
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao biểu trưng biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026. Ảnh: Minh Châu.

Bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cấp, các ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội; không chỉ hỗ trợ những khó khăn trước mắt mà còn chú trọng tạo việc làm, sinh kế, giúp người nghèo có điều kiện vươn lên, thoát nghèo bền vững.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cũng lưu ý, cần đổi mới phương thức vận động, quản lý và sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch các nguồn lực đóng góp, bảo đảm sự hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng những người thực sự cần giúp đỡ.

Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài tha thiết kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tích cực hưởng ứng, đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các chương trình an sinh xã hội do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động….

Tại chương trình đã có 30 tổ chức đăng ký ủng hộ số tiền 366 tỷ 915 triệu đồng với mong muốn giúp người nghèo vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững.

Xem thêm

#Mặt trận Tổ quốc #Vì người nghèo #Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam #Bùi Thị Minh Hoài #Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc

Cùng chuyên mục

Lật rơ-moóc, hơn 80 tấn thép lăn ra đường

Lật rơ-moóc, hơn 80 tấn thép lăn ra đường

TPO - Chiếc xe đầu kéo đang lưu thông từ hướng cảng Mỹ Tho ra Quốc lộ 1 đoạn qua Đồng Tháp thì bất ngờ phần rơ-moóc bị lật và 4 cuộn thép nặng hơn 80 tấn lăn ra đường.

Dịch tả heo châu Phi tại Cần Thơ diễn biến phức tạp, đã tiêu hủy hơn 900 con heo, cần tăng cường giám sát và phòng chống dịch hiệu quả.

Liên tục ghi nhận ổ dịch tả lợn châu Phi tại Cần Thơ

TPO - Với việc ghi nhận thêm 6 ổ dịch tả lợn châu Phi mới trong nửa đầu tháng 10, từ đầu năm đến nay TP. Cần Thơ đã xuất hiện dịch này tại 20 xã phường, tiêu huỷ hơn 900 con lợn. Trong đó, có 10 xã phường chưa qua 21 ngày giám sát theo dõi.

Metro số 1 TPHCM hoạt động trở lại sau sự cố mất điện

Metro số 1 TPHCM hoạt động trở lại sau sự cố mất điện

TPO - Sau sự cố mất điện tại Trạm biến áp 220kV Thủ Đức vào sáng 17/10, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã hoạt động ổn định trở lại từ 7h57. Theo ghi nhận, đến chiều tối cùng ngày, hoạt động vận hành trên tuyến diễn ra bình thường.

Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra dự án tái định cư 14 năm chưa hoạt động gần Hồ Tây

Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra dự án tái định cư 14 năm chưa hoạt động gần Hồ Tây

TPO - Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ từng phần việc; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết. Mục tiêu sớm đưa Dự án khu tái định cư Xuân La vào hoạt động.

Ra mắt hệ thống số theo dõi ý kiến người dân xã đảo TPHCM

Ra mắt hệ thống số theo dõi ý kiến người dân xã đảo TPHCM

TPO - Xã An Thới Đông, TPHCM ra mắt hệ thống Dashboard hỗ trợ tiếp nhận, tổng hợp và theo dõi ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân. Nền tảng được kỳ vọng giúp công tác nắm bắt tình hình ở khu dân cư thuận tiện hơn, tăng sự kết nối giữa Mặt trận Tổ quốc với người dân.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe