Mặt trận Tổ quốc tiếp nhận đăng ký ủng hộ gần 367 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo

TPO - Tối 17/10, tại chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, có 30 tổ chức đăng ký ủng hộ 366 tỷ 915 triệu đồng với mong muốn giúp người nghèo vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững.

Tối 17/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026 với chủ đề “Đại đoàn kết - Lan tỏa tình dân tộc, nghĩa đồng bào”.

Truyền thống "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" được phát huy mạnh mẽ

Phát biểu tại chương trình, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ, trong giai đoạn 2024-2026, thiên tai, bão lũ diễn biến bất thường xảy ra tại nhiều vùng miền trong cả nước, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống của Nhân dân…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại chương trình. Ảnh: Minh Châu.



Trong những lúc khó khăn, hoạn nạn ấy, truyền thống "thương người như thể thương thân", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc Việt Nam lại được phát huy mạnh mẽ, góp phần giúp nhiều gia đình vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Bà Bùi Thị Minh Hoài nêu, năm 2024, ngay sau bão Yagi, MTTQ các cấp đã tiếp nhận hơn 5.300 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại; năm 2025 tiếp nhận hơn 4.150 tỷ đồng từ hơn 1,4 triệu người dân và hơn 17 nghìn tổ chức, doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả các trận thiên tai, bão lũ.

Trong “Chiến dịch Quang Trung” năm 2025, sau hơn 45 ngày thực hiện với hàng vạn ngày công của cán bộ, chiến sĩ của lực lượng vũ trang và nhân dân đã sửa chữa thần tốc 34.759 căn nhà bị hư hỏng, xây lại 1.597 căn nhà bị sập cho đồng bào miền Trung.

Chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước cũng đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của toàn xã hội. Trong vòng chưa đầy hai năm, đã huy động gần 12.300 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa và hơn 2,7 triệu ngày công, xây mới, sửa chữa hơn 334 nghìn căn nhà.

Mỗi mái ấm được dựng lên không chỉ giúp một gia đình có nơi ở an toàn mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để họ yên tâm lao động, sản xuất, vươn lên trong cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng và các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Minh Châu.



Công tác chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được triển khai bằng nhiều việc làm thiết thực. Năm 2024, Mặt trận các cấp đã vận động hơn 7.300 tỷ đồng; cùng với nguồn lực từ ngân sách nhà nước đã xây mới, sửa chữa hơn 53.600 căn nhà Đại đoàn kết... Trong dịp Tết Ất Tỵ và Bính Ngọ, gần 1,4 triệu suất quà nghĩa tình trị giá gần 1.000 tỷ đồng đã được trao tận tay các gia đình khó khăn. Cùng với chăm lo người nghèo, công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân đối với người có công với cách mạng luôn được quan tâm...



Nhấn mạnh ý nghĩa của việc tôn vinh 225 tập thể, cá nhân tiêu biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho rằng, đằng sau những khoản đóng góp là nghĩa tình của hàng triệu đồng bào trong và ngoài nước; là giọt mồ hôi, công sức trực tiếp của hàng trăm ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước; là tấm lòng của những cụ già trích tiền dưỡng già, của những em nhỏ mổ heo đất ủng hộ bạn vùng lũ; là ngày lương, phần thu nhập của công nhân viên chức, cán bộ chiến sĩ, người lao động; là sự tận tụy thầm lặng của các đội, nhóm từ thiện…

“Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và Nhân dân xin ghi nhận và tri ân sâu sắc tất cả những nghĩa cử cao đẹp, ý nghĩa ấy. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ đều rất đáng quý, rất đáng trân trọng. Việc biểu dương hôm nay không chỉ là sự ghi nhận, tri ân những đóng góp quý báu trong thời gian qua, mà còn nhằm lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần sẻ chia và ý thức vì cộng đồng trong toàn xã hội”, bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Cùng chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp đối với cộng đồng. Sự chung tay ấy góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thêm sức mạnh để đất nước ta phát triển bền vững.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trao biểu trưng biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026. Ảnh: Minh Châu.

Bà Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các cấp, các ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội; không chỉ hỗ trợ những khó khăn trước mắt mà còn chú trọng tạo việc làm, sinh kế, giúp người nghèo có điều kiện vươn lên, thoát nghèo bền vững.

Bà Bùi Thị Minh Hoài cũng lưu ý, cần đổi mới phương thức vận động, quản lý và sử dụng hiệu quả, công khai, minh bạch các nguồn lực đóng góp, bảo đảm sự hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng những người thực sự cần giúp đỡ.

Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, bà Bùi Thị Minh Hoài tha thiết kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục chung tay chăm lo, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tích cực hưởng ứng, đóng góp cho Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và các chương trình an sinh xã hội do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động….

Tại chương trình đã có 30 tổ chức đăng ký ủng hộ số tiền 366 tỷ 915 triệu đồng với mong muốn giúp người nghèo vượt qua khó khăn, thoát nghèo bền vững.