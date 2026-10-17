Võ Điền Gia Huy rời game show sau biến cố

Ngày 17/10, nhà sản xuất chương trình Dấu chân tình thân thông báo điều chỉnh kế hoạch phát sóng.

Cụ thể, từ ngày 17/10, chương trình lên sóng với sự tham gia của bố con nghệ sĩ Châu Bùi và mẹ con nghệ sĩ Hậu Hoàng. Tổng thời lượng phát sóng là 12 tập.

Như vậy, diễn viên Võ Điền Gia Huy rút khỏi chương trình sau khi mẹ nam diễn viên đột ngột qua đời. Lần cuối nam nghệ sĩ xuất hiện trong chương trình là ở tập 7.

Võ Điền Gia Huy cùng mẹ trong show Dấu chân tình thân.

"Trong hành trình Gia Huy và mẹ đã đồng hành cùng Dấu chân tình thân, hình ảnh một Võ Điền Gia Huy ấm áp, luôn ân cần chăm sóc mẹ và những cuộc hội thoại tình cảm, chân thành của hai mẹ con đã chạm đến trái tim của rất nhiều khán giả. Những khoảnh khắc yêu thương ấy sẽ mãi là kỷ niệm vô giá về tình mẫu tử thiêng liêng", đại diện nhà sản xuất chia sẻ.

Trước đó, ba nghệ sĩ trẻ Châu Bùi, Hậu Hoàng và Võ Điền Gia Huy cùng cha mẹ tham gia Dấu chân tình thân. Ba câu chuyện mang ba màu sắc khác nhau nhưng cùng xoay quanh một điểm chung - khi cha mẹ và con cái bước ra khỏi nhịp sống thường ngày, họ có thêm thời gian để lắng nghe và hiểu nhau.

Hành trình của ba gia đình dự kiến được ghi lại trong 16 tập phát sóng. Trong chương trình, Võ Điền Gia Huy và mẹ đến một làng chài ở Giao Hưng, Ninh Bình. Với hai mẹ con, điều đọng lại không nằm ở những trải nghiệm mới lạ mà là khoảng thời gian thực sự dành cho nhau.

Xuất phát từ mong muốn có thêm thời gian bên con của mẹ, cả hai cùng làm quen với nhịp sống của người dân địa phương. Trong hành trình ấy, Gia Huy nhận ra đôi khi điều cha mẹ mong muốn không phải những món quà lớn, mà đơn giản là sự hiện diện của con cái.

Khi nói về chuyến đi cùng mẹ, Võ Điền Gia Huy từng chia sẻ: “Chương trình là những thước phim tuyệt vời nhất mà hai mẹ con có từ trước đến giờ”.

Sáng 17/10, diễn viên Võ Điền Gia Huy đăng tải dòng tâm thư dài gửi mẹ - bà Bùi Thị Quí. Đây cũng là ngày gia đình làm lễ đưa tiễn bà Quí về nơi an nghỉ cuối cùng.

Võ Điền Gia Huy nhắc đến con số 30 năm - quãng thời gian hai mẹ con đồng hành, gắn bó bên nhau. Theo nam diễn viên, mẹ anh từng có những đam mê, ước mơ riêng nhưng đã gác lại tất cả để dành cả cuộc đời chăm lo cho con. Bà làm nhiều công việc vất vả, nhẫn nhịn nhiều điều chỉ mong con có cuộc sống bình an.

Bà Bùi Thị Quí qua đời hôm 12/10, hưởng thọ 60 tuổi.

"Con chỉ mong đầu óc mình luôn minh mẫn để không bao giờ quên những ký ức", Gia Huy viết.

Những ký ức ấy là hình ảnh 2 mẹ con đèo nhau trên chiếc xe Chaly suốt những năm tháng tuổi thơ, là từng ly cà phê mẹ pha bán để có tiền nuôi con ăn học, là những bộ quần áo mới mẹ mua cho anh mỗi dịp theo trường đi tham quan.

Anh cũng nhớ quãng thời gian mẹ chắt chiu, dành dụm để mua từng viên gạch xây nên ngôi nhà khang trang và cả những đêm bà lặng lẽ ngậm ngùi khi việc làm ăn thất bại.

Theo nam diễn viên, mẹ đã chờ đợi suốt mấy chục năm để nhìn thấy con trai được đồng nghiệp, bạn bè, khán giả yêu mến và công việc dần ổn định.