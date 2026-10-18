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Xử phạt 6 phụ nữ ngồi giữa khúc cua đường đèo Hải Vân chụp ảnh

Thanh Hiền

TPO - Cả nhóm đi từ TP Huế lên đèo Hải Vân. Khi đến khu vực khúc cua cùi chỏ, cả nhóm cùng nhau ra giữa lòng đường ngồi tạo dáng chụp ảnh dù xe cộ vẫn đang lưu thông.

Trao đổi với Tiền Phong sáng 18/10, đại diện Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) cho hay đơn vị chức năng đã xác minh được nhóm phụ nữ ngồi giữa khúc cua đường đèo Hải Vân chụp ảnh.

Nhóm phụ nữ ngồi giữa khúc cua đường đèo Hải Vân chụp ảnh.

Theo xác minh, sáng 17/10, nhóm phụ nữ gồm 6 người từ xã Phú Lộc (TP Huế) thuê ô tô lên đèo Hải Vân. Khi đến khu vực khúc cua tại Km905+400 (thuộc phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) gần di tích Hải Vân Quan, cả nhóm xuống xe và đi ra giữa lòng đường, ngồi xuống tạo dáng chụp ảnh, trong khi các phương tiện vẫn đang lưu thông.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cả 6 người về hành vi "Tập trung đông người trái phép ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông", phạt tiền 250.000 đồng/người, tổng số tiền xử phạt là 1.500.000 đồng.

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Cơ quan chức năng đã xử phạt nhóm phụ nữ ngồi giữa khúc cua đường đèo Hải Vân chụp ảnh.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 17/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhóm người ngồi ngay giữa khúc cua đường đèo chụp ảnh trong khi xe cộ vẫn qua lại. Hành động này khiến nhiều người bức xúc vì khúc cua cùi chỏ, dốc, phương tiện lưu thông nhiều dễ gây tai nạn.

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#Xử phạt #phụ nữ #ngồi giữa khúc cua #đường đèo #Hải Vân #Huế #Đà Nẵng #nguy hiểm #chụp ảnh

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