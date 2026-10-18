Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Núi nứt dài 1km đe dọa an toàn 61 hộ dân

Ngọc Tú

TPO - Vết nứt dài khoảng 1km, có nơi rộng 1m, sâu hơn 1m trên núi Huồi Pai (xã Yên Na, Nghệ An) tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đe dọa 61 hộ dân với 271 nhân khẩu dưới chân núi. Chính quyền địa phương đề xuất xây dựng khu tái định cư để đưa người dân đến nơi an toàn.

Tối 17/10, ông Thái Lương Thiện - Chủ tịch UBND xã Yên Na (Nghệ An) cho biết, địa phương đã báo cáo tỉnh về tình trạng núi nứt tại bản Huồi Pai, đồng thời đề xuất xây dựng khu tái định cư nhằm di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

tp_795486807-1778926823238993-3917422754151238292-n.jpg
Lãnh đạo xã Yên Na (Nghệ An) đi kiểm tra khu vực núi nứt, sạt lở tại bản Huồi Pai.

Theo ông Thiện, trên sườn núi Huồi Pai xuất hiện vết nứt lớn kéo dài khoảng 1.000m. Đáng lo ngại, sau cơn bão năm 2025, vết nứt ngày càng mở rộng. Có vị trí rộng khoảng 1m, sâu hơn 1m, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, đổ sập khi mưa lớn kéo dài.

Dưới chân núi hiện có 61 hộ dân với 271 nhân khẩu sinh sống. Nếu xảy ra sạt lở, khu dân cư này sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp, đe dọa tính mạng và tài sản của người dân.

tp_797188546-888559430858463-79617935674432743-n.jpg
Mỗi khi mưa kéo dài, các hộ dân sống dưới chân núi bản Huồi Pai lại phải sơ tán đến nơi ở tạm.

Mỗi khi mưa xuống, các gia đình trong bản lại thấp thỏm lo âu trước nguy cơ đất đá từ sườn núi đổ xuống. Để chủ động ứng phó, chính quyền xã đã bố trí lực lượng thường xuyên theo dõi diễn biến vết nứt, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán khi có tình huống nguy hiểm. Trong những ngày mưa gió, các hộ dân ở khu vực chân núi cũng được di dời đến nơi ở tạm.

Bên cạnh giải pháp ứng phó trước mắt, địa phương đang tìm phương án ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân. Qua khảo sát, xã Yên Na đề xuất xây dựng khu tái định cư rộng khoảng 3,5ha, cách nơi ở hiện tại gần 200m.

tp_821523404-912101845061130-141697601038027157-n.jpg
Trước đó hôm 19/9, núi tại bản Huồi Pai cũng bị sạt lở với hàng nghìn khối đất đá vùi lấp cả một đoạn tỉnh lộ 543C.

“Vị trí mới được lựa chọn nhằm bảo đảm an toàn cho các hộ dân. Chúng tôi mong khu tái định cư sớm được triển khai để bà con ổn định cuộc sống, không còn phải nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa lớn”, ông Thiện cho biết.

Bà Vy Thị Bích Thủy - Bí thư Đảng ủy xã Yên Na cho hay, địa phương đang duy trì lực lượng theo dõi thực địa tại khu vực núi nứt, chủ động hỗ trợ người dân sơ tán khi có dấu hiệu mất an toàn. Cùng với đó, xã huy động phương tiện xử lý các điểm sạt lở gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Hiện chính quyền xã Yên Na đang chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên để triển khai các bước tiếp theo. Trong khi chờ phương án di dời lâu dài, việc theo dõi diễn biến địa chất, chủ động sơ tán người dân khi có nguy cơ là nhiệm vụ cấp thiết nhằm hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

Xem thêm

#Nghệ An #sạt lở #nứt núi #vết nứt trên núi #núi sạt lở #vết nứt #di dời #sơ tán #người dân #sơ tán dân khẩn cấp #hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp

Cùng chuyên mục

Hiện trường vụ sạt lở.

Lũ vùi lấp một đoạn quốc lộ 55

TPO - Mưa lớn khiến lũ từ thượng nguồn suối Đa Chos cuốn theo đất đá tràn lấp một đoạn trên quốc lộ 55 qua xã La Dạ, tỉnh Lâm Đồng.

Lật rơ-moóc, hơn 80 tấn thép lăn ra đường

Lật rơ-moóc, hơn 80 tấn thép lăn ra đường

TPO - Chiếc xe đầu kéo đang lưu thông từ hướng cảng Mỹ Tho ra Quốc lộ 1 đoạn qua Đồng Tháp thì bất ngờ phần rơ-moóc bị lật và 4 cuộn thép nặng hơn 80 tấn lăn ra đường.

Dịch tả heo châu Phi tại Cần Thơ diễn biến phức tạp, đã tiêu hủy hơn 900 con heo, cần tăng cường giám sát và phòng chống dịch hiệu quả.

Liên tục ghi nhận ổ dịch tả lợn châu Phi tại Cần Thơ

TPO - Với việc ghi nhận thêm 6 ổ dịch tả lợn châu Phi mới trong nửa đầu tháng 10, từ đầu năm đến nay TP. Cần Thơ đã xuất hiện dịch này tại 20 xã phường, tiêu huỷ hơn 900 con lợn. Trong đó, có 10 xã phường chưa qua 21 ngày giám sát theo dõi.

Metro số 1 TPHCM hoạt động trở lại sau sự cố mất điện

Metro số 1 TPHCM hoạt động trở lại sau sự cố mất điện

TPO - Sau sự cố mất điện tại Trạm biến áp 220kV Thủ Đức vào sáng 17/10, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã hoạt động ổn định trở lại từ 7h57. Theo ghi nhận, đến chiều tối cùng ngày, hoạt động vận hành trên tuyến diễn ra bình thường.

Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra dự án tái định cư 14 năm chưa hoạt động gần Hồ Tây

Lãnh đạo Hà Nội kiểm tra dự án tái định cư 14 năm chưa hoạt động gần Hồ Tây

TPO - Lãnh đạo Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ từng phần việc; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết. Mục tiêu sớm đưa Dự án khu tái định cư Xuân La vào hoạt động.

Ra mắt hệ thống số theo dõi ý kiến người dân xã đảo TPHCM

Ra mắt hệ thống số theo dõi ý kiến người dân xã đảo TPHCM

TPO - Xã An Thới Đông, TPHCM ra mắt hệ thống Dashboard hỗ trợ tiếp nhận, tổng hợp và theo dõi ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân. Nền tảng được kỳ vọng giúp công tác nắm bắt tình hình ở khu dân cư thuận tiện hơn, tăng sự kết nối giữa Mặt trận Tổ quốc với người dân.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe