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Miền Bắc oi nóng trước khi không khí lạnh tràn về

Nguyễn Hoài

TPO - Miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt cao đến khoảng ngày 20/10, sau đó một đợt không khí lạnh yếu tràn xuống từ ngày 21/10 sẽ gây mưa dông cho khu vực phía Đông Bắc Bộ, nền nhiệt giảm nhẹ.

Miền Bắc đang trải qua một trong những tháng 10 nóng nhất lịch sử kể từ khi có số liệu quan trắc.

Hôm nay (18/10), khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục nắng mạnh, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, riêng khu Tây Bắc 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.

Dự báo trong hai ngày 19-20/10, miền Bắc tiếp tục hình thái thời tiết trời nắng, ít mưa, gió nhẹ.

Phải đến khoảng ngày 21/10, một đợt không khí lạnh yếu, lệch đông tràn xuống, khu vực Đông Bắc Bộ chuyển mưa dông, nền nhiệt trên toàn miền Bắc giảm nhẹ. Tuy nhiên nhiệt độ cao nhất vẫn duy trì ở mức trên 30 độ.

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Miền Bắc tiếp tục duy trì nền nhiệt cao đến ngày 20/10.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay trời nắng, gió nhẹ, ít mưa. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Dự báo ngày 21-22/10, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng gián đoạn, riêng Phú Yên cũ, Khánh Hòa, Bình Thuận cũ chiều và tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên ngày ít mưa, nắng gián đoạn, riêng tỉnh Lâm Đồng trong chiều và tối nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ sáng ít mưa, nắng gián đoạn, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

TPHCM sáng ít mưa, chiều và tối nay có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 32-34 độ.

Dự báo lượng mưa trong ngày và đêm 18/10 ở khu vực Nam Bộ, Lâm Đồng, Khánh Hòa và Phú Yên cũ từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Dự báo trong các ngày từ 19-22/10, Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa to vào chiều và tối. Khánh Hoà và Phú Yên cũ còn mưa dông vào chiều và tối các ngày 19-20/10.

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