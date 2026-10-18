Thái Nguyên đề xuất hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người dân 35 xã

TPO - Theo đề xuất của Sở Y tế, tỉnh dự kiến thí điểm hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh tại 9 bệnh viện khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên cho người dân thuộc 35 xã, phường.

Chiều 17/10, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị nghe báo cáo xây dựng Đề án thí điểm khám, chữa bệnh miễn phí và tăng cường nhân lực cho y tế cơ sở.

Theo phương án đề xuất của Sở Y tế, tỉnh Thái Nguyên dự kiến thí điểm hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh tại 9 bệnh viện khu vực phía Bắc cho người dân thuộc 35 xã.

Đối với người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), tỉnh dự kiến hỗ trợ phần chi phí đồng chi trả theo quy định (không bao gồm dịch vụ theo yêu cầu và các khoản đã được quỹ BHYT hoặc nguồn kinh phí khác thanh toán).

Với người chưa có thẻ BHYT, tỉnh dự kiến hỗ trợ mua thẻ, hướng tới bao phủ BHYT toàn dân tại các xã thí điểm.

Toàn cảnh hội nghị chiều 17/10

Sở Y tế cho rằng, việc thí điểm nhằm đánh giá hiệu quả chuyên môn, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, hiệu quả sử dụng nguồn lực và tính khả thi của mô hình, làm cơ sở xem xét duy trì, điều chỉnh hoặc mở rộng trong thời gian tiếp theo.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung làm rõ phạm vi, đối tượng thụ hưởng, khả năng cân đối nguồn lực. Đồng thời, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, củng cố y tế cơ sở, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Các y bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh cho biết, nếu được triển khai Đề án sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn về tiếp cận dịch vụ y tế, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chủ tịch Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện Đề án, làm rõ phương án tổ chức khám, chữa bệnh, đối tượng thụ hưởng, cơ chế phối hợp bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và thuận lợi cho người dân.

Dự kiến, Đề án sẽ được triển khai trước ngày 30/10/2026.