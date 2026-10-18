Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Iran khẳng định đã gửi kế hoạch mở eo biển Hormuz cho Mỹ

Quỳnh Như

TPO - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày thông qua Qatar, đồng thời cảnh báo Washington không thể vừa gây sức ép quân sự, vừa kỳ vọng an ninh hàng hải sớm trở lại bình thường.

Phát biểu tại Hội nghị Ngoại trưởng lần thứ 52 của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) ở Baghdad hôm thứ Bảy (17/10), Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển đề xuất này thông qua Qatar và sẵn sàng khôi phục tuyến đường thủy chiến lược nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng.

“Thông qua Qatar, chúng tôi đã truyền đạt một kế hoạch cụ thể trong bảy ngày. Nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng, eo biển có thể được mở cửa trở lại và hoạt động hàng hải bình thường được khôi phục trong vòng bảy ngày. Quyết định giờ đây thuộc về Mỹ”, ông nói.

hormuz.jpg
Ảnh minh hoạ.

Ngoại trưởng Iran khẳng định Tehran vẫn cam kết bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này. Tuy nhiên, ông cho rằng các hành động quân sự của Mỹ và Israel, cùng những biện pháp phong tỏa sau đó của Washington, là nguyên nhân khiến giao thông hàng hải bị gián đoạn.

“Không thể khôi phục an ninh bằng cách tiếp tục những hành động tương tự. Không thể ném bom một quốc gia, đe dọa tiêu diệt quốc gia đó và áp đặt lệnh phong tỏa, rồi lại mong muốn an ninh hàng hải trở lại bình thường”, ông Araghchi tuyên bố.

Ông cũng đề cập đến những nỗ lực ngoại giao trước đó giữa Tehran và Washington, cho biết hai bên đã ký một bản ghi nhớ tại Islamabad ngày 17/6, trong đó Pakistan đóng vai trò trung gian và Qatar hỗ trợ. Sau đó, Iran bắt đầu các cuộc thảo luận kỹ thuật với Oman nhằm tạo điều kiện cho tàu thuyền đi lại an toàn qua eo biển.

Theo ông Araghchi, lưu lượng hàng hải từng phục hồi khoảng 60% so với mức trước chiến tranh trong vòng hai tuần, trước khi các biện pháp tiếp theo của Mỹ cản trở việc thực hiện thỏa thuận.

Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran đã nhiều lần tham gia đàm phán với thiện chí nhưng các nỗ lực này đều bị gián đoạn bởi hành động quân sự. Điều đó khiến Iran mất lòng tin vào triển vọng nối lại đối thoại nếu không có những bảo đảm đáng tin cậy nhằm ngăn chặn tình trạng tương tự tái diễn.

Bất chấp những lo ngại đó, ông Araghchi khẳng định Iran vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao, với điều kiện các bên tôn trọng lẫn nhau và bảo đảm những cam kết được thực hiện.

Phát biểu trước đại diện các nước thành viên OIC, ông nhấn mạnh các hành động quân sự của Iran nhằm bảo vệ người dân, chủ quyền và lợi ích hợp pháp của nước này, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng bảo vệ lợi ích quốc gia đi ngược lại mục tiêu hòa bình.

“Chúng ta biết cái giá của chiến tranh là bao nhiêu, và đó chính là lý do tại sao chúng ta coi trọng hòa bình”, ông nói.

Ông Araghchi cũng kêu gọi các nước OIC tuân thủ các nguyên tắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Theo ông, các vấn đề khu vực cần được giải quyết bởi chính các quốc gia trong khu vực.

Ngoại trưởng Iran đồng thời kêu gọi các nước tăng cường hợp tác an ninh, không để lãnh thổ hoặc cơ sở hạ tầng của mình trở thành địa điểm tấn công các quốc gia láng giềng.

Theo phía Iran, Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ và khí đốt toàn cầu, nằm dưới sự kiểm soát an ninh của Tehran kể từ những ngày đầu cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào nước này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trước đó nhiều lần cảnh báo các tàu vi phạm quy định an ninh tại eo biển sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Press TV

Xem thêm

#Iran #Eo biển Hormuz #Mỹ #Qatar #Hàng hải #Ngoại trưởng Araghchi #Trung Đông #leo thang

Cùng chuyên mục

Nhà Trắng lục đục nội bộ trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Nhà Trắng lục đục nội bộ trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

TPO - Các trợ lý trong Nhà Trắng đã kiềm chế để mâu thuẫn không bùng lên công khai trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, họ bắt đầu tranh giành quyền lực một cách lộ liễu hơn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, báo Washington Post dẫn các nguồn tin nội bộ cho biết.

Ukraine bác bỏ tuyên bố của Nga về loạt thành tựu trên chiến trường

Ukraine bác bỏ tuyên bố của Nga về loạt thành tựu trên chiến trường

TPO - Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine đã bác bỏ tuyên bố của ông Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Nga, rằng quân đội Nga đã giành được 92 khu định cư kể từ đầu tháng 9, bao gồm cả Kostiantynivka và Dobropillia (mà Nga gọi là Dobropolye).

Đại sứ EU tại Việt Nam Julien Guerrier trả lời báo chí ngày 15/10Ảnh: Thu Loan

Việt Nam - EU đưa khát vọng chung thành những kết quả thiết thực

TP - Liên minh châu Âu (EU) coi chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một sự kiện hết sức quan trọng. Các lãnh đạo và doanh nghiệp hai bên dự kiến tập trung thảo luận về hợp tác năng lượng, giao thông vận tải, khoa học công nghệ…

Nga tuyên bố đang thiết lập 'vùng an ninh' dọc biên giới tại Ukraine

Nga tuyên bố đang thiết lập 'vùng an ninh' dọc biên giới tại Ukraine

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Mátxcơva đang thiết lập một "vùng an ninh" bên trong lãnh thổ Ukraine dọc theo biên giới giữa hai nước. Ông khẳng định vấn đề này sẽ không phải là nội dung để đàm phán trong bất kỳ cuộc đối thoại nào với Kiev trong tương lai.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe