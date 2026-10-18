Nhà báo và nhiều nhà ngoại giao bị tấn công ở Bờ Tây, Mỹ gây sức ép với Israel

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Mỹ muốn Israel tăng cường biện pháp ngăn chặn những vụ tấn công do người định cư Israel gây ra ở Bờ Tây, sau khi xảy ra vụ tấn công nhà báo và nhiều nhà ngoại giao ở vùng đất này.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi vô cùng quan ngại trước những hình ảnh đó và những gì đang diễn ra. Chúng tôi đã yêu cầu phía Israel và vẫn tiếp tục yêu cầu họ mạnh tay trấn áp những hành vi như vậy”, ông Rubio phát biểu với báo chí ngày 17/10.

Trước đó, video ghi lại cảnh nhiều đối tượng tấn công Heidi Levine - nữ phóng viên ảnh người Mỹ của báo Washington Post, lan truyền rộng rãi. Levine là một trong ít nhất hai người bị thương trong vụ việc xảy ra ngày 17/10, khi những người định cư Israel tấn công dân thường Palestine.

Ngoại trưởng Bỉ Maxime Prévot cho biết, các nhà ngoại giao châu Âu và một thị trưởng người Pháp cũng bị tấn công tại khu vực Bờ Tây mà Israel đang chiếm đóng.

Theo ông Prévot, Tổng lãnh sự Bỉ phụ trách Palestine, các nhà ngoại giao Pháp và Ba Lan, cùng những đại diện Công giáo nằm trong số những người bị tấn công. Một chiếc xe của Bỉ cũng bị hư hại.

Một thị trưởng người Pháp nói với Reuters, rằng ông bị những người định cư đeo mặt nạ “tấn công dữ dội” khi đang cùng người dân địa phương thu hoạch ô liu gần làng Taybeh - ngôi làng Kitô giáo của người Palestine, để thể hiện tình đoàn kết với cộng đồng nơi đây.

“Tôi bị quật ngã xuống đất”, ông nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Maciej Wewior cho biết trên mạng xã hội X rằng một đoàn xe chở các nhà ngoại giao, trong đó có các quan chức Ba Lan, đã bị tấn công. Các nhà ngoại giao Ba Lan không bị thương.

“Các cuộc tấn công nhằm vào thành viên của cơ quan ngoại giao là hoàn toàn không thể chấp nhận được”, ông nói.

Bỉ - đã công bố lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa từ các khu định cư của Israel tại Bờ Tây và Cao nguyên Golan - sẽ thúc đẩy Liên minh châu Âu áp các biện pháp trừng phạt “những người phải chịu trách nhiệm về bạo lực này và những người ủng hộ họ”, ông Prévot tuyên bố.

Theo ông Rubio, Bộ Ngoại giao Mỹ đã yêu cầu cung cấp thông tin về vụ việc liên quan đến vụ tấn công Levine. Ông Rubio cho biết ông dự kiến sẽ nhận được phản hồi từ Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem trong ngày 18/10.

Theo Yesh Din - tổ chức của Israel chuyên giám sát các khu định cư, những người định cư Israel tại Bờ Tây liên quan đến ít nhất 170 vụ tấn công người Palestine kể từ ngày 27/9, khoảng thời gian bắt đầu mùa thu hoạch ô liu thường niên.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar lên án vụ tấn công và gọi những người gây ra hành vi này là những kẻ gây bạo loạn người Israel. Ông cũng cho rằng các nhà ngoại giao lẽ ra nên phối hợp với quân đội Israel khi thực hiện chuyến thăm.

“Việc phối hợp như vậy có thể đã giúp bảo đảm an toàn cho những người đến thăm”, ông viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.

Phó Tổng thống Palestine Hussein al-Sheikh lên án vụ tấn công, gọi đây là một ví dụ nhỏ về tình trạng “khủng bố hằng ngày” mà người Palestine phải hứng chịu.

Các quan chức Israel, trong đó có Thủ tướng Benjamin Netanyahu, thỉnh thoảng lên án bạo lực của người định cư, cho rằng những hành vi này chỉ do một bộ phận thiểu số thực hiện. Tuy nhiên, người Palestine và các tổ chức nhân quyền không đồng tình với cách mô tả đó.

Cảnh sát Israel nói rằng họ đã mở cuộc điều tra về vụ việc, nhưng chưa có thông báo nào về việc bắt giữ. Việc truy tố những người định cư bị cáo buộc gây ra bạo lực nhằm vào người Palestine tại Bờ Tây hiếm khi diễn ra.