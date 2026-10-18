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Thế giới

Nhà Trắng lục đục nội bộ trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Bình Giang

TPO - Các trợ lý trong Nhà Trắng đã kiềm chế để mâu thuẫn không bùng lên công khai trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, họ bắt đầu tranh giành quyền lực một cách lộ liễu hơn trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, báo Washington Post dẫn các nguồn tin nội bộ cho biết.

Câu chuyện được hơn 20 nhân viên, cố vấn và những người thân cận với tổng thống chia sẻ phác họa bức tranh về tình trạng đấu đá nội bộ đang bắt đầu giống mâu thuẫn căng thẳng trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

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Từ trái sang: Trợ lý hành chính Natalie Harp, trợ lý Walt Nauta, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và cựu Phát ngôn viên Nhà Trắng Katie Zacharia tại căn cứ quân sự Andrews ngày 13/10. (Ảnh: Reuters)

Cho rằng Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles có thể từ chức sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới, một số trợ lý của ông Trump, trong đó có Phó chánh văn phòng Stephen Miller, quan chức phụ trách lĩnh vực nhà ở Bill Pulte và Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) Lee Zeldin, đã bắt đầu tìm cách vận động để giành lấy vị trí này.

Bà Wiles chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy bà sắp rời nhiệm sở. Tuy nhiên, các nhân sự cấp cao tại Nhà Trắng thường rời bỏ công việc đầy áp lực sau 18 tháng đến 2 năm. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã có 4 chánh văn phòng.

Một đồng minh của ông Trump nhận xét rằng tuần vừa qua tại Nhà Trắng giống như “Miền Tây hoang dã mới”.

Cuộc tranh giành quyền lực thực sự bắt đầu vào tuần trước, sau khi ông Trump liên hệ với bà Katie Zacharia để mời bà vào vị trí người phát ngôn Nhà Trắng.

Washington Post dẫn lời 4 người nắm rõ tình hình cho biết, ông Trump làm điều này mà không tham khảo ý kiến của bà Wiles. Điều này được nhìn nhận trong nội bộ là làm suy yếu vị thế của bà Wiles, đồng thời gây ấn tượng rằng bộ máy điều hành trong Cánh Tây Nhà Trắng đang bất ổn.

Những người theo dõi nhóm thân cận của ông Trump cho rằng tình hình căng thẳng trong tuần này gợi nhớ đến nhiệm kỳ đầu tiên của ông, khi các phe phái trợ lý liên tục thay đổi, tranh giành quyền lực và tìm cách hạ bệ lẫn nhau.

Nguy cơ mất Hạ viện

Ông Trump nói với các đồng minh rằng ông thất vọng vì không ai công khai bảo vệ ông mạnh mẽ như ông mong muốn, trong khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn 18 ngày nữa sẽ diễn ra.

Trong giai đoạn nước rút, ông Trump liên tục tổ chức các cuộc vận động tranh cử với lịch trình dày đặc, nhằm khơi dậy nhiệt huyết trong hàng ngũ cử tri trung thành của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, với tỷ lệ ủng hộ thấp kỷ lục và sự bất mãn ngày càng tăng trước tình trạng giá cả leo thang, ông Trump cùng đảng Cộng hòa đang phải đối mặt với những trở ngại chính trị nghiêm trọng.

Theo một cố vấn, ông Trump đã liên hệ với bạn bè, các trợ lý Nhà Trắng và những cố vấn bên ngoài vì dường như ông lo ngại thông tin không được truyền đạt đầy đủ đến mình. Trong những cuộc trò chuyện này, ông thể hiện thất vọng về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Mặc dù Nhà Trắng vẫn công khai thể hiện tự tin, nhiều trợ lý và đồng minh của ông Trump tin rằng họ sẽ mất quyền kiểm soát Hạ viện.

Các cố vấn của ông Trump và chiến lược gia đảng Cộng hòa cho rằng khả năng giữ được Thượng viện hiện là một cuộc đua cân bằng 50-50, dù siêu uỷ ban hành động chính trị MAGA Inc và Senate Leadership Fund chi hàng loạt khoản khổng lồ trong những tuần gần đây để vận động cử tri.

Họ thừa nhận rằng những bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa, bao gồm Kansas và Texas, có thể trở thành địa bàn cạnh tranh quyết liệt.

Việc bà Wiles có quyết định tiếp tục vị trí chánh văn phòng Nhà Trắng nếu đảng Cộng hòa hứng tổn thất lớn trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không đã trở thành chủ đề nổi bật trong nhóm thân cận của ông Trump.

Một đồng minh của bà Wiles nhận định: “Nếu đảng Cộng hòa thất bại vào tháng tới, đó sẽ trở thành cái cớ để những kẻ đầy tham vọng tìm cách chen chân vào văn phòng”.

Bà Wiles đã điều hành chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump với kỷ luật cao, đồng thời tạo tiền đề để ông và đội ngũ nhanh chóng hành động thông qua hơn 100 sắc lệnh hành pháp trong 100 ngày đầu tiên tại nhiệm.

Dù không tự xem mình là chuyên gia chính sách, bà đã trực tiếp tham gia các cuộc tranh luận trong chính quyền về thuế quan toàn cầu và những giới hạn kiểm soát trí tuệ nhân tạo (AI), khi cả 2 vấn đề này trở thành gánh nặng chính trị đối với tổng thống.

Theo Washington Post

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#Bầu cử giữa kỳ #Nhà Trắng #Tổng thống Trump

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