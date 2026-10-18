Trung úy công an sống đẹp từ những điều bình dị

TPO - Trung úy Nguyễn Trọng Quân - Phó Bí thư Chi đoàn Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk, vừa được Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Anh lan tỏa lối sống đẹp bằng những hành động thiết thực vì cộng đồng.

Những chuyến đi mang theo nghĩa tình

Trung úy Nguyễn Trọng Quân - Phó Bí thư Chi đoàn Thanh tra Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ, tinh thần xung kích của tuổi trẻ công an nhân dân không chỉ thể hiện trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn được vun đắp từ những việc làm bình dị, thiết thực hướng về cộng đồng.

Trung úy Nguyễn Trọng Quân (thứ 3, bên phải qua) cùng các chiến sĩ trao tặng mô hình sinh kế cho người dân.

Dấu ấn nổi bật trong hành trình ấy là việc tham gia Chiến dịch “Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai. Mỗi căn nhà được hoàn thành không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định mà còn là nguồn động viên để các gia đình thêm vững tin vượt qua nghịch cảnh, từng bước ổn định cuộc sống.

Trung úy Quân cùng các cán bộ, chiến sĩ và Ban Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền, kết nối các tổ chức, cá nhân, vận động nguồn lực xã hội, xây dựng 3 căn nhà tình thương cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Với trung úy Quân, những chuyến về cơ sở, đến với người dân vùng thiên tai, vùng còn nhiều khó khăn không đơn thuần là hoạt động tình nguyện. Đó còn là dịp để người chiến sĩ trẻ lắng nghe, sẻ chia và cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hai chữ “vì dân”.

Trung úy Quân thăm hỏi, động viên người dân khó khăn ở xã vùng sâu trong tỉnh.

Năm 2025, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ gây thiệt hại tại nhiều địa phương trong tỉnh, trung úy Nguyễn Trọng Quân cùng đoàn viên, thanh niên công an tỉnh tham gia khắc phục hậu quả sau bão số 13 tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Trong những hành trình ấy, vai trò của Trung úy Quân không chỉ thể hiện ở việc tham mưu kế hoạch mà còn trực tiếp tham gia thực hiện.

Giữa những ngày mưa lũ, nhiều vùng dân cư bị chia cắt, anh cùng cán bộ, chiến sĩ tham gia vận chuyển hơn 15 tấn hàng cứu trợ đến các địa bàn bị ảnh hưởng. Tại xã Phú Hòa 2, đoàn công tác đã trao 200 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, hỗ trợ đồ dùng thiết yếu cho phụ nữ, người cao tuổi và trẻ em; thăm hỏi thân nhân cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Trung úy Nguyễn Trọng Quân được Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương gương “Thanh niên sống đẹp﻿” năm 2026.

Một điểm đến đặc biệt trong hành trình là gia đình ông Tạ Tấn Châu tại xã Hòa Thịnh, nơi có hai người thân tử vong do thiên tai. Trước nỗi đau mất mát của gia đình, sự hiện diện của đoàn công tác cùng những phần hỗ trợ thể hiện sự quan tâm, động viên của cộng đồng trong thời điểm khó khăn nhất.

Tại xã Yang Mao, trung úy Quân cùng đồng đội trao 360 suất quà đến người dân tại thôn Ea Hăn và thôn Nao Hur bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ. Tại thôn Ea Hăn, địa bàn bị chia cắt, ô tô không thể tiếp cận, chàng chiến sĩ trẻ cùng đồng đội chủ động phối hợp vận chuyển hàng hóa bằng phương thức phù hợp với điều kiện thực tế. Vì thế, những phần nhu yếu phẩm không dừng lại ở điểm tập kết, mà tiếp tục được đưa sâu hơn vào địa bàn, đến với các gia đình đang cần hỗ trợ.

Hành trình trao đi sự sống

Hành trình sống đẹp của trung úy Quân không chỉ hiện diện trong những chuyến đi đến vùng khó khăn. Nó còn được nối dài qua những lần hiến máu tình nguyện. Đến nay, anh đã 34 lần hiến máu và 2 lần hiến tiểu cầu cứu người đột xuất. Đó là một hành trình bền bỉ, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Nếu những chuyến đi vùng lũ giúp anh trực tiếp sẻ chia khó khăn với các gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, thì hiến máu là cách anh trao đi sự sống trong những hoàn cảnh mà người nhận có thể chưa từng biết đến người đã giúp mình.

Trung úy Quân có 34 lần hiến máu và 2 lần hiến tiểu cầu.

Trên cương vị Phó Bí thư Chi đoàn Thanh tra Công an tỉnh, anh chủ động tham mưu, phối hợp triển khai các hoạt động, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên.

Trung úy Quân (thứ 2 trái qua) cùng cán bộ, chiến sĩ tại lễ mít tinh ngày truyền thống Hội LHTN tỉnh Đắk Lắk.

Trung úy Nguyễn Trọng Quân đạt nhiều thành tích nổi bật trong công tác đoàn và hoạt động vì cộng đồng: Giải A cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống 80 năm lực lượng An ninh nhân dân; giải B cuộc thi ảnh, video clip “Đoàn trong tim tôi”. Anh nhận nhiều bằng khen, giấy khen trong các hoạt động tình nguyện, hỗ trợ Nhân dân khắc phục thiên tai và Chiến dịch “Quang Trung” năm 2025. Mới đây, trung úy Nguyễn Trọng Quân được Tỉnh Đoàn Đắk Lắk tuyên dương gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2026.