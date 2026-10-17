Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhiều hoạt động ý nghĩa dịp 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Ngô Tùng

TPO - Chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của tuổi trẻ; đồng thời tạo không gian giao lưu, học hỏi, lan tỏa giá trị sống đẹp và góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Sáng 17/10, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956-15/10/2026) và Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông.

Đây là ngày hội lớn, là niềm tự hào sâu sắc của tuổi trẻ cả nước nói chung và Hội LHTN Việt Nam TPHCM nói riêng, là dịp để mỗi hội viên, thanh niên cùng nhau ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước, đồng thời thắp sáng hơn nữa ngọn lửa nhiệt huyết, lòng yêu nước và khát vọng cống hiến vì sự nghiệp xây dựng đất nước.

Phát biểu khai mạc chuỗi hoạt động, anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM - khẳng định: Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Hội LHTN Việt Nam đã trở thành mái nhà chung đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và trách nhiệm với Tổ quốc. Đồng hành cùng sự phát triển của TPHCM, các thế hệ cán bộ Hội, hội viên, thanh niên luôn phát huy truyền thống đoàn kết, tình nguyện, sáng tạo, triển khai nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

2t8a0067.jpg
Đại diện Thành ủy TPHCM, Thành Đoàn, Công an TPHCM thực hiện nghi thức khai mạc chuỗi hoạt động. Ảnh: Ngô Tùng

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Hội, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của tuổi trẻ; đồng thời tạo không gian giao lưu, học hỏi, lan tỏa giá trị sống đẹp và góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Cũng theo anh Lê Tuấn Anh, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam thành phố phát động đợt cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Thường trực Hội LHTN Việt Nam thành phố đề nghị các cơ sở Hội trực thuộc rà soát, kịp thời hỗ trợ hội viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng yếu thế bằng những công trình, phần việc thiết thực; đồng thời vận động nguồn lực xã hội, kết nối các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng tham gia chăm lo. Qua đó, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì cộng đồng và góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố.

2t8a0052.jpg
Anh Lê Tuấn Anh tặng các vật dụng cho đội hình Thanh niên phản ứng nhanh tham gia hỗ trợ điều phối giao thông.

Trong hai ngày diễn ra chuỗi hoạt động (17-18/10), Ban Tổ chức triển khai nhiều chương trình ý nghĩa như: chương trình đồng ca chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam với sự tham gia của 3.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên thành phố; các talkshow giao lưu cùng hoa, á hậu, nghệ sĩ, vận động viên tiêu biểu; tuyên dương Thủ lĩnh thanh niên thành phố tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2026; tổ chức trao tặng 200 phần quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng trị giá 300 triệu đồng…

2t8a0093.jpg
2t8a0073.jpg
2t8a0068.jpg
Bạn trẻ học kỹ năng thắt nút dây.
2t8a0084.jpg
2t8a0087.jpg
Đồng hành hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy.

Là điểm nhấn của đợt hoạt động, nhạc hội HCMC Youth Concert 2026 với chủ đề “Thanh âm Lên đàng” kết nối truyền thống với hơi thở thời đại qua âm nhạc, nghệ thuật, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ thành phố.

Theo Ban Tổ chức, mỗi hoạt động trong chuỗi chương trình là một dấu ấn hướng về chặng đường 70 năm truyền thống của Hội LHTN Việt Nam, khẳng định quyết tâm của thanh niên thành phố tiếp nối truyền thống, tiên phong, sáng tạo, sống đẹp, sống có ích và cống hiến vì cộng đồng.

2t8a0017.jpg
2t8a0097.jpg
Bạn trẻ hào hứng hòa vào chuỗi hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam﻿. Ảnh: Ngô Tùng

Xem thêm

#thanh niên #ngày truyền thống #Hội Liên hiệp Thanh niên TPHCM #sôi nổi #Nhạc hội Thanh niên #Lên đàng

Cùng chuyên mục

Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, chọn sức khỏe, chọn tương lai

Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá, chọn sức khỏe, chọn tương lai

TPO - "Hãy cùng hành động để Thanh niên Việt Nam nói không với thuốc lá - Chọn sức khỏe, chọn tương lai không chỉ là thông điệp tại Lễ mít tinh hôm nay, mà trở thành nếp sống đẹp của tuổi trẻ Việt Nam", anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn kêu gọi các cơ sở Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam.

Đà Nẵng triển khai 'bản đồ xanh', xóa các điểm đen môi trường

Đà Nẵng triển khai 'bản đồ xanh', xóa các điểm đen môi trường

TPO - Thành Đoàn Đà Nẵng phát động mô hình “Bản đồ xanh” nhằm khảo sát, xác định các điểm thường xuyên phát sinh rác thải, tập kết rác trái quy định, đồng thời xây dựng bản đồ "số" để theo dõi và xử lý các điểm đen môi trường trên địa bàn.

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

Cô gái bại liệt 10 năm vẽ tranh bằng miệng

TPO - Bùi Thị Thơm (SN 2001), cô gái bại liệt được nuôi dưỡng tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (xã Xuân Trường, Ninh Bình), đã kiên trì suốt 10 năm tập vẽ bằng miệng. Vượt qua những giới hạn của cơ thể, Thơm tìm thấy ở hội họa một cách thể hiện cảm xúc, gửi gắm ước mơ và mở ra thế giới riêng đầy màu sắc.

Rapper Đen: 'Tôi mong muốn xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao'

TPO - Sau chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên chiều 15/10, rapper Đen bày tỏ mong muốn đưa công nghệ, quy trình mới từ nước ngoài về Việt Nam, góp phần xây dựng nguồn nhân lực văn hóa trình độ cao, hướng tới phục vụ không chỉ nghệ sĩ trong nước mà cả nghệ sĩ quốc tế.

Tuổi trẻ bệnh viện Đại học Y Hà Nội – Tiên phong vì sức khỏe cộng đồng

Tuổi trẻ bệnh viện Đại học Y Hà Nội – Tiên phong vì sức khỏe cộng đồng

Trong dòng chảy không ngừng của xã hội hiện đại, ngành y tế đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao không chỉ về trình độ chuyên môn mà còn về chất lượng phục vụ và trách nhiệm xã hội. Trong bối cảnh đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên – với đặc trưng của sức trẻ, sự năng động và tinh thần xung kích – ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc góp phần nâng cao chất lượng hệ thống y tế, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc đến cộng đồng.

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

Đêm gala ý nghĩa của các thủ lĩnh thanh niên áo lính

TPO - Tối 15/10, tại Trường Sĩ quan Chính trị, 107 cán bộ Đoàn và cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên từ các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã trình diễn một đêm gala ý nghĩa, khép lại hành trình gần một tháng tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026.

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

Bài cuối: Tự tạo vắc-xin, lan tỏa điều tử tế

TPO - Người trẻ đang chủ động dùng công nghệ để kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả, cảnh báo nội dung độc hại và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Theo chuyên gia, để thực sự làm chủ thế giới mạng, mỗi người trẻ cần được trang bị một “hệ miễn dịch số” bằng những “liều vắc- xin số”.

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

Trải nghiệm công dân toàn cầu tại Festival Thanh niên quốc tế

TPO - Với thông điệp "Hà Nội-Gặp gỡ-Khám phá-Kết nối-Lan tỏa", Ngày hội Thanh niên quốc tế lần thứ IV năm 2026 diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm ý nghĩa giúp sinh viên, thanh niên hoàn thiện các tiêu chí "Hội nhập tốt" và "Thể lực tốt"; hoàn thành trải nghiệm “Hội nhập tốt-Công dân toàn cầu”.

Thủ tướng đối thoại với thanh niên năm 2026

TPO - Chiều 15/10, tại Thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách để khơi thông, đa dạng hóa nguồn vốn cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp trẻ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội và lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước để thực hiện các chương trình, đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và tạo việc làm.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe