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'Con trai' Huyền Lizzie khiến khán giả khóc

Minh Vũ

TPO - Minh Xíu đóng vai con trai Huyền Lizzie trong phim truyền hình "Căn nhà không mái che" khiến khán giả không kìm được nước mắt trước những phân cảnh xúc động.

Phim truyền hình Căn nhà không mái che vừa lên sóng đã nhận được sự yêu thích của khán giả. Phim chứa nhiều tình tiết bi kịch, xúc động và đầy nhân văn. Trong đó, vai diễn cậu bé Khang của Minh Xíu cũng khiến khán giả không kìm được nước mắt. Đặc biệt là cảnh Khang chia tay bố Bình (Doãn Quốc Đam) sau khi cha mẹ ly hôn.

Bình có thể đối xử tệ với vợ nhưng luôn cưng chiều Khang. Cậu bé cũng yêu thương bố vô điều kiện bất chấp những chuyện anh đã gây ra với gia đình.

Khán giả đặc biệt xúc động với phân cảnh Khang gào thét gọi bố sau khi Bình và Hạnh (Huyền Lizzie) ra tòa ly hôn. Diễn xuất của cậu bé 10 tuổi chinh phục người xem.

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Minh Xíu đóng vai con trai Huyền Lizzie và Doãn Quốc Đam trong Căn nhà không mái che.

Ngay từ những tập đầu, Minh Xíu thu hút sự chú ý qua cách thể hiện nhân vật ở cả những phân đoạn hài hước lẫn tình huống giàu cảm xúc. Khang có thể khiến người xem bật cười bởi sự tinh nghịch, nhưng cũng có những khoảnh khắc thể hiện tình cảm dành cho những người thân rất tự nhiên.

Sự chuyển đổi giữa hai sắc thái là thử thách với diễn viên nhí, nhất là khi nhân vật phải đối diện với những biến cố vượt quá khả năng thấu hiểu của một đứa trẻ.

Để tạo hình khác với những vai diễn trước, gia đình Minh Xíu chủ động thay đổi ngoại hình. Trước khi phim bấm máy, diễn viên nhí được tăng khẩu phần ăn và tăng khoảng 5 kg để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật.

Theo phụ huynh Minh Xíu, nhân vật có phần khó thể hiện hơn những vai cậu từng đảm nhận bởi đòi hỏi khả năng chuyển đổi cảm xúc liên tục. Với Minh Xíu, thử thách không chỉ nằm ở tạo hình mà còn ở cách truyền tải cảm xúc để khán giả cảm nhận được tình cảm của Khang dành cho những người thân.

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Minh Xíu vừa được khen đáng yêu, vừa nhận được sự công nhận của khán giả trong những phân cảnh cao trào xúc động.

Việc liên tục tham gia các dự án giúp Minh Xíu có cơ hội tiếp cận nhiều dạng nhân vật. Phụ huynh Minh Xíu chia sẻ khi được đóng chung với các diễn viên tên tuổi như Doãn Quốc Đam, Duy Hưng và Huyền Lizzie, cậu bé không cảm thấy áp lực mà còn thấy may mắn vì được chỉ dạy và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm diễn xuất.

Minh Xíu tên thật là Nguyễn Nhật Minh, biệt danh Minh Xíu, sinh năm 2016 và đang học lớp 5 Trường tiểu học Tây Sơn, Hà Nội.

Minh Xíu từng theo học diễn xuất tại CLB N2H. Cậu bé đã tham gia một số phim giờ vàng VTV như Cha tôi người ở lại, Cách em 1 milimet, Đồng hồ đếm ngược cùng phim điện ảnh Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

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#Minh Xíu #Doãn Quốc Đam #Huyền Lizzie #Căn nhà không mái che #phim Việt

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