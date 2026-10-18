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Vụ TikToker 'Sơn Thụy Khuê': Đã bắt và tạm giữ hình sự 22 đối tượng liên quan

Thanh Hà

TPO - Nguyễn Quốc Hưng, chủ tài khoản TikTok “Sơn Thụy Khuê”, bị bắt quả tang khi đang cùng hai người khác tổ chức sử dụng ma túy trên sân thượng một ngôi nhà ở phố Huế, Hà Nội.

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Hưng cùng các đối tượng bị bắt giữ.

Liên quan vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đến nay, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã bắt và tạm giữ tổng cộng 22 đối tượng.

Đường dây này bị Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội, đấu tranh, triệt phá.

Trước đó, ngày 30/9, Công an phường Cửa Nam bắt khẩn cấp Trần Quốc Việt (SN 1977, trú tại phường Cửa Nam, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Mở rộng điều tra, tối 1/10, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1989, trú tại phố Huế, Hà Nội), bắt quả tang 3 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy trên sân thượng, trong đó có Nguyễn Quốc Hưng (SN 1972, trú tại phường Thụy Khuê, Hà Nội).

Quá trình điều tra xác định, Hưng là chủ tài khoản TikTok “Sơn Thụy Khuê”, có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Đối tượng thường xuyên livestream, đăng tải các nội dung thể hiện lối sống lệch chuẩn.

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Các đối tượng liên quan.

Cảnh sát xác định Hưng cùng Dương Ngọc Huyền (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho nhiều người.

Các đối tượng sử dụng nhà ở, căn hộ chung cư thuê theo ngày làm nơi giao dịch, sử dụng ma túy; đồng thời dùng tài khoản ngân hàng của người thân để nhận tiền.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng.

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#Ma túy #TikTok Sơn Thụy Khuê #Chống ma túy #Hà Nội #Tội phạm ma túy

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