Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Mỹ nhân gây bão nhờ gương mặt đẹp hơn tranh

Minh Vũ

TPO - Thể hiện vai diễn khách mời trong phim "Ngọc điệm thu", Chu Khiết Quỳnh khiến khán giả bất ngờ vì hợp dòng phim lấy bối cảnh thời Dân quốc. Nhan sắc và diễn xuất của cô ngày càng thăng hạng.

chu-khiet-quynh22.jpg
chu-khiet-quynh28.jpg
Trang QQ đưa tin bộ phim truyền hình Ngọc điệm thu lên sóng nhận được sự yêu thích của khán giả, liên tục đứng top 1 về độ hot và lượt xem trên các nền tảng. Ngoại trừ nam chính Thừa Lỗi, nữ chính Từ Nhược Hàm, vai diễn gây chú ý nhất là khách mời Lan Khanh do Chu Khiết Quỳnh đảm nhận.
chu-khiet-quynh25.jpg
chu-khiet-quynh24.jpg
Lan Khanh vốn là diễn viên hí khúc - loại hình sân khấu ca kịch truyền thống lâu đời của Trung Quốc. Nàng có mối tình sâu đậm với Ngu Minh Hiên (Trương Vân Long), nhưng cả hai không thể đến với nhau do khoảng cách giai cấp. Ngu Minh Hiên sau đó chết trận khiến Lan Khanh sảy thai. Vì vậy, Lan Khanh luôn xuất hiện với vẻ ngoài u buồn, đôi mắt ngấn lệ chất chứa nhiều tâm sự.
chu-khiet-quynh33.jpg
chu-khiet-quynh26a.jpg
Mỗi lần xuất hiện Lan Khanh đều khiến người khác xao xuyến với gương mặt xinh đẹp. Nhiều bài viết trên các trang mạng xã hội Trung Quốc khen ngợi khí chất nổi bật như tiểu thư thời Dân quốc của Chu Khiết Quỳnh. Cảm giác mỏng manh dễ tan vỡ mà người đẹp tạo nên khiến ai cũng muốn che chở cho cô.
chu-khiet-quynh27.jpg
chu-khiet-quynh16.jpg
Dù là vai diễn khách mời, Chu Khiết Quỳnh đã thể hiện tốt nhân vật Lan Khanh. Trên phim trường, trong lúc ê-kíp dặm lại lớp trang điểm, Chu Khiết Quỳnh vẫn chăm chỉ luyện lại các động tác tay của diễn viên hí khúc để lên hình thuần thục, từ cái phất tay áo cũng chỉn chu, toát lên phong thái riêng của một đào hát nổi danh. Cảm xúc nhân vật cũng được khắc họa rõ nét.
chu-khiet-quynh20.jpg
chu-khiet-quynh19.jpg
Chu Khiết Quỳnh (Tên tiếng Hàn: Kyulkyung), sinh năm 1998 tại Chiết Giang, Trung Quốc. Năm 2016, Chu Khiết Quỳnh tham gia Produce 101 mùa đầu tiên và gây ấn tượng mạnh với màn trình diễn kết hợp đàn tỳ bà. Cô còn được mệnh danh là thực tập sinh đẹp nhất trong số 100 thí sinh. Nhờ danh tiếng này, Chu Khiết Quỳnh giành suất debut cùng I.O.I.
chu-khiet-quynh17.jpg
chu-khiet-quynh18.jpg
Sau khi trở về Trung Quốc, cô chuyển hướng sang diễn xuất, nhưng lúc đầu kinh nghiệm non kém nên không tránh khỏi việc bị chê bai. Nhiều khán giả bình luận ấn tượng của họ về Chu Khiết Quỳnh vẫn là màn thể hiện kém cỏi trong các dự án trước như Đại Đường nữ pháp y, Hữu Phỉ. Cô đang tiến bộ rõ rệt trong một số bộ phim gần đây khiến khán giả phải nhìn nhận lại.
chu-khiet-quynh11v.jpg
chu-khiet-quynh9.jpg
Cô còn được khen ngợi khi thể hiện vai Ngô San San trong phim Người trong hẻm nhỏ (Tiểu hạng nhân gia - 2024). Ngô San San là cô gái có hoàn cảnh khó khăn, bị cha và mẹ kế ngược đãi, phải tìm cách sinh tồn. Cô nhận được sự giúp đỡ của hai người dì Hoàng Linh (Diêm Ni) và Tống Anh (Tưởng Hân). Thế nhưng, khi trưởng thành, San San dần sinh ra tính ích kỷ, vô ơn, đưa ra những yêu cầu vô lý.
chu-khiet-quynh5.jpg
chu-khiet-quynh6.jpg
Cái khó của nhân vật là không khiến khán giả ghét bỏ vì cô không quá xấu xa nhưng cũng có những hành động khiến nhiều người thất vọng. Ngô San San chỉ đang giãy giụa sống và có những khó khăn của riêng mình vì vậy vẫn có những người đồng tình với cô. Chu Khiết Quỳnh nắm bắt chuẩn xác sự mâu thuẫn của nhân vật, khiến vai khách mời Ngô San San trở thành một trong những vai diễn ấn tượng nhất trong phim.
chu-khiet-quynh12.jpg
chu-khiet-quynh3.jpg
Chu Khiết Quỳnh được đánh giá là ngôi sao đầy tiềm năng của nhóm tiểu hoa đán sinh sau 1995. Vừa có nhan sắc lại chăm chỉ cải thiện diễn xuất qua các vai phụ, Chu Khiết Quỳnh nhận được sự yêu thích của đông đảo người xem.

Xem thêm

#Ngọc điệm thu #Lan Khanh #Chu Khiết Quỳnh #Hữu Phỉ #Tiểu hạng nhân gia #Thừa Lỗi #Từ Nhược Hàm #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

Cùng chuyên mục

'Trại buôn người’ vượt 400 tỷ đồng

Đã có người vượt mặt Trấn Thành

TPO - Với doanh thu hơn 451 tỷ đồng vào sáng 18/10, “Trại buôn người” vượt “Thỏ ơi” của Trấn Thành, trở thành phim ăn khách nhất phòng vé Việt năm 2026 tính đến hiện tại. Nếu cán mốc 500 tỷ đồng, tác phẩm có thể tiến vào Top 3 doanh thu lịch sử phòng vé Việt.

a

Cảnh tượng kinh ngạc ở concert Anh trai

TPO - Đúng 20h ngày 17/10 cổng check-in được đóng lại. Nhưng phía ngoài, hàng trăm khán giả đã chen chân ở khu vực này. Họ trải bạt giữ chỗ trước cả một ngày để chờ xem đêm 2 concert Tinh hà say hi, vào 20h ngày 18/10.

a

Concert Tinh hà say hi nóng nhất hiện tại

TPO - Đông đảo khán giả có mặt tại Khu đô thị Vạn Phúc từ sớm để xếp hàng check-in và ổn định chỗ ngồi bên trong địa điểm tổ chức concert Tinh hà say hi.

a

Hàng vạn người đổ về Khu đô thị Vạn Phúc

TPO - Bất chấp cơn mưa tại địa điểm tổ chức concert Tinh hà say hi, hơn 40.000 khán giả vẫn có mặt từ sớm, lấp kín các khu vực khán giả để sẵn sàng cháy hết mình cùng các "anh trai".

Cú sốc quá lớn của Võ Điền Gia Huy

Cú sốc quá lớn của Võ Điền Gia Huy

TPO - Võ Điền Gia Huy báo tin mẹ qua đời, thể hiện sự day dứt vì chưa kịp mua nhà để đón bà về sống cùng tại TPHCM. Tâm thư của nam diễn viên gây chú ý trên mạng xã hội.

Tranh biện về AI và bằng cấp ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Tranh biện về AI và bằng cấp ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Chọn việc yêu thích hay thu nhập cao, sử dụng AI có làm giảm khả năng tư duy, hoa hậu nên được đánh giá thế nào là những vấn đề được Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thảo luận trong phần thi tranh biện ngày 15/10.

TPHCM thành 'chảo lửa', 8 concert trong 2 ngày

TPHCM thành 'chảo lửa', 8 concert trong 2 ngày

TPO - Trong 2 ngày cuối tuần, 8 concert của Tinh hà say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, diva Hồng Nhung (Có một Hà Nội trong nỗi nhớ), Phùng Khánh Linh (Giữa một vạn tour), Tiffany Young (Edge of Calm Tour) và Thanh âm lên đàng dự kiến thu hút hơn 200.000 khán giả.

Khách sạn quanh Mỹ Đình cháy phòng

Khách sạn quanh Mỹ Đình cháy phòng

TPO - Hai đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang tại sân vận động Mỹ Đình ngày 24-25/10 tạo sức hút lớn đối với thị trường du lịch Hà Nội. Lượng đặt vé máy bay đến Thủ đô tăng 74%, khách sạn quanh địa điểm tổ chức kín phòng từ sớm.

Choáng với toàn cảnh sân khấu concert Tinh hà say hi

Choáng với toàn cảnh sân khấu concert Tinh hà say hi

TPO - Trước hai đêm concert Tinh hà say hi diễn ra ngày 17-18/10 tại TPHCM, 24 nghệ sĩ tập luyện, ráp sân khấu và chuẩn bị những khâu cuối cùng. Bên cạnh các tiết mục, loạt trang phục hóa trang trong buổi tổng duyệt gây chú ý trên mạng.

Nữ thư ký báo chí Nhà Trắng vừa nhậm chức đã gây tranh luận

Nữ thư ký báo chí Nhà Trắng vừa nhậm chức đã gây tranh luận

TPO - Từ bình luận viên truyền hình bảo thủ đến người phát ngôn của Tổng thống Donald Trump, Katie Zacharia bước vào một trong những vị trí chịu sức ép lớn nhất chính trường Mỹ. Ngay khi vừa nhậm chức, cô gây ra loạt tranh cãi liên quan đến nghề nghiệp và cả phong cách thời trang.

Doãn Quốc Đam xin lỗi Huyền Lizzie

Doãn Quốc Đam xin lỗi Huyền Lizzie

TPO - Sau khi cảnh bạo hành Huyền Lizzie trong phim "Căn nhà không mái che" gây tranh luận, Doãn Quốc Đam lên tiếng thừa nhận thiếu sót vì không trao đổi, tập luyện đầy đủ với bạn diễn trước khi quay.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe