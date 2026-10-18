Mỹ nhân gây bão nhờ gương mặt đẹp hơn tranh

TPO - Từ bình luận viên truyền hình bảo thủ đến người phát ngôn của Tổng thống Donald Trump, Katie Zacharia bước vào một trong những vị trí chịu sức ép lớn nhất chính trường Mỹ. Ngay khi vừa nhậm chức, cô gây ra loạt tranh cãi liên quan đến nghề nghiệp và cả phong cách thời trang.