Mỹ nhân gây bão nhờ gương mặt đẹp hơn tranh

TPO - Thể hiện vai diễn khách mời trong phim "Ngọc điệm thu", Chu Khiết Quỳnh khiến khán giả bất ngờ vì hợp dòng phim lấy bối cảnh thời Dân quốc. Nhan sắc và diễn xuất của cô ngày càng thăng hạng.
TPO - Với doanh thu hơn 451 tỷ đồng vào sáng 18/10, “Trại buôn người” vượt “Thỏ ơi” của Trấn Thành, trở thành phim ăn khách nhất phòng vé Việt năm 2026 tính đến hiện tại. Nếu cán mốc 500 tỷ đồng, tác phẩm có thể tiến vào Top 3 doanh thu lịch sử phòng vé Việt.
TPO - Từ 17/10, chương trình Dấu chân tình thân chỉ còn bố con nghệ sĩ Châu Bùi và mẹ con nghệ sĩ Hậu Hoàng tham gia.
TPO - Đúng 20h ngày 17/10 cổng check-in được đóng lại. Nhưng phía ngoài, hàng trăm khán giả đã chen chân ở khu vực này. Họ trải bạt giữ chỗ trước cả một ngày để chờ xem đêm 2 concert Tinh hà say hi, vào 20h ngày 18/10.
TPO - Cơn mưa bất chợt trút xuống Khu đô thị Vạn Phúc trước thời điểm diễn ra concert Tinh hà say hi, song đông đảo khán giả vẫn đến sớm và hoàn tất thủ tục check-in.
TPO - Đông đảo khán giả có mặt tại Khu đô thị Vạn Phúc từ sớm để xếp hàng check-in và ổn định chỗ ngồi bên trong địa điểm tổ chức concert Tinh hà say hi.
TPO - Bất chấp cơn mưa tại địa điểm tổ chức concert Tinh hà say hi, hơn 40.000 khán giả vẫn có mặt từ sớm, lấp kín các khu vực khán giả để sẵn sàng cháy hết mình cùng các "anh trai".
TPO - Võ Điền Gia Huy báo tin mẹ qua đời, thể hiện sự day dứt vì chưa kịp mua nhà để đón bà về sống cùng tại TPHCM. Tâm thư của nam diễn viên gây chú ý trên mạng xã hội.
TPO - Chọn việc yêu thích hay thu nhập cao, sử dụng AI có làm giảm khả năng tư duy, hoa hậu nên được đánh giá thế nào là những vấn đề được Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thảo luận trong phần thi tranh biện ngày 15/10.
TPO - Trong 2 ngày cuối tuần, 8 concert của Tinh hà say hi, Anh trai vượt ngàn chông gai, diva Hồng Nhung (Có một Hà Nội trong nỗi nhớ), Phùng Khánh Linh (Giữa một vạn tour), Tiffany Young (Edge of Calm Tour) và Thanh âm lên đàng dự kiến thu hút hơn 200.000 khán giả.
Sáng 17/10, hàng nghìn V.I.P đổ về hai Official Pop-up BIGBANG tại Hà Nội, tạo nên những hàng người kéo dài hàng trăm mét. Cửa vừa mở, fan nhanh chóng tiến vào săn light stick, Hanoi Edition và loạt merchandise chính hãng, háo hức vì có thể mua trực tiếp và mang về ngay.
TPO - Hai đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang tại sân vận động Mỹ Đình ngày 24-25/10 tạo sức hút lớn đối với thị trường du lịch Hà Nội. Lượng đặt vé máy bay đến Thủ đô tăng 74%, khách sạn quanh địa điểm tổ chức kín phòng từ sớm.
TPO - Trước hai đêm concert Tinh hà say hi diễn ra ngày 17-18/10 tại TPHCM, 24 nghệ sĩ tập luyện, ráp sân khấu và chuẩn bị những khâu cuối cùng. Bên cạnh các tiết mục, loạt trang phục hóa trang trong buổi tổng duyệt gây chú ý trên mạng.
TPO - Theo dự thảo mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan và cuộc thi người đẹp, người mẫu không còn phải xin văn bản chấp thuận mà chuyển sang thực hiện thông báo.
TPO - Từ bình luận viên truyền hình bảo thủ đến người phát ngôn của Tổng thống Donald Trump, Katie Zacharia bước vào một trong những vị trí chịu sức ép lớn nhất chính trường Mỹ. Ngay khi vừa nhậm chức, cô gây ra loạt tranh cãi liên quan đến nghề nghiệp và cả phong cách thời trang.
TPO - Sau khi cảnh bạo hành Huyền Lizzie trong phim "Căn nhà không mái che" gây tranh luận, Doãn Quốc Đam lên tiếng thừa nhận thiếu sót vì không trao đổi, tập luyện đầy đủ với bạn diễn trước khi quay.
TPO - Khoảng 300 tấn quần áo cũ đang được thu gom, đưa đi xử lý sau hơn một năm chất đống tại khu vực đường nối Phạm Hùng - Lê Đức Thọ (Hà Nội).