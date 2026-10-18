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Nhịp sống phương Nam

Não mô cầu khiến học sinh tử vong: Việc cấp bách cần làm ngay

Anh Nhàn

TPO - Trước thông tin học sinh tử vong do viêm não mô cầu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM hướng dẫn những việc cấp bách trường học và phụ huynh cần làm ngay để phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

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