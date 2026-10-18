Não mô cầu khiến học sinh tử vong: Việc cấp bách cần làm ngay

TPO - Trước thông tin học sinh tử vong do viêm não mô cầu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM hướng dẫn những việc cấp bách trường học và phụ huynh cần làm ngay để phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
TPO - TPHCM dự báo có mưa vừa, mưa to đến rất to trong ngày 18/10, tập trung vào chiều và tối. Đợt mưa có thể kéo dài đến ngày 21/10, nguy cơ gây ngập úng khi kết hợp với triều cường.
TPO - Xã An Thới Đông, TPHCM ra mắt hệ thống Dashboard hỗ trợ tiếp nhận, tổng hợp và theo dõi ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân. Nền tảng được kỳ vọng giúp công tác nắm bắt tình hình ở khu dân cư thuận tiện hơn, tăng sự kết nối giữa Mặt trận Tổ quốc với người dân.
TPO - Sáng 17/10, sự cố mất điện tại Trạm biến áp 220kV Thủ Đức khiến hoạt động tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) bị ảnh hưởng, với 14 lượt tàu bị gián đoạn.
TPO - Từ ngày 18-19/10, TPHCM hạn chế lưu thông trên 4 luồng hàng hải để phục vụ lai kéo sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.
TPO - Phát hiện clip nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy vào làn dành cho ô tô trên đường Lê Quang Đạo (TPHCM), công an vào cuộc xác minh, lập hồ sơ xử lý những người liên quan.
TPO - UBND phường An Khánh (TPHCM) phát thông báo tìm cha mẹ hoặc người thân của 4 trẻ em bị bỏ rơi trước cổng chùa Diệu Giác trên đường Trần Não. Hiện các bé đang được chăm sóc tại Nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Diệu Giác.
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của 15 trường cao đẳng, sau quá trình sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn TPHCM.
TPO - TPHCM đặt mục tiêu chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình “khu chuyên đề” chức năng đơn thuần sang một “đô thị công nghệ” toàn diện. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố định hướng gắn kết chặt chẽ các ngành công nghiệp với hệ sinh thái giáo dục đại học, trọng tâm là ĐHQG TPHCM trên không gian liên kết rộng hơn 900ha.
TPO - Rạng sáng 16/10, sau nhiều giờ xuyên đêm, vòm thép cầu đi bộ nặng 3.400 tấn được hạ thủy thành công, sẵn sàng vượt biển về bến Bạch Đằng.
TPO - Rào chắn thi công Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dựng sát cửa nhà, khiến nhiều cửa hàng ở TPHCM rơi vào cảnh vắng khách, doanh thu sụt giảm. Dù vậy, các tiểu thương vẫn cố gắng duy trì buôn bán, xoay xở đủ cách để giữ khách và chờ công trình hoàn thành.
TPO - Để giảm áp lực giao thông trên đường Trường Chinh và khu vực ngã tư Bảy Hiền trong thời gian thi công metro số 2, TPHCM triển khai phương án điều chỉnh số làn xe theo từng khung giờ, ưu tiên hướng có lưu lượng phương tiện đông hơn.
TPO - Cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ vào chiều 15/10 khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập cục bộ. Hàng loạt xe máy chết máy, người dân phải bì bõm lội nước, dắt xe tìm đường thoát khỏi điểm ngập.
TPO - Cơn mưa dông lớn trút xuống TPHCM chiều 15/10 sau buổi sáng nhiều mây, âm u. Mưa kèm gió giật khiến nước đọng trên một số tuyến đường, gây khó khăn cho việc đi lại.
TPO - Tây Ninh khởi động dự án Vành đai 4 TPHCM dài gần 78km qua địa bàn tỉnh, tổng vốn đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng.
TPO - TPHCM có hơn 2,5 triệu học sinh, mạng lưới trường công lập vừa giảm 704 đầu mối sau sắp xếp. Từ trường có 3 phân hiệu đến trường hơn 5.200 học sinh, bài toán quản lý, thiếu phòng học và giáo viên đang tạo áp lực lớn lên các hiệu trưởng.
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM vừa có quyết định phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031.