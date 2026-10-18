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Pháp luật

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Phát hiện 20.000 lọ thuốc giả chữa viêm xoang, viêm mũi, bệnh dạ dày

Thu Hiền

TPO - Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 2 đến tháng 6/2026, thông qua hệ thống quảng cáo và phân phối trên mạng, các đối tượng đã bán cho hàng nghìn khách hàng có nhu cầu chữa viêm xoang, viêm mũi trên cả nước, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng.

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

Trước đó, qua nắm tình hình, cơ quan Công an phát hiện Bùi Thị Xuân (SN 1996, trú tại phường Tân Mai, Nghệ An) có dấu hiệu buôn bán thuốc giả trên không gian mạng.

Ngày 2/6/2026, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Xuân, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh các loại thuốc được quảng cáo điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cùng 79 lọ thuốc thành phẩm.

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Các đối tượng bị bắt giữ.

Từ lời khai và tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra xác định Xuân tham gia đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố, do Bùi Văn Trường (SN 1972, trú xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng) cầm đầu.

Ngày 4/6, lực lượng Công an tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của Trường, phát hiện nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán các loại thuốc được quảng cáo điều trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng, bệnh dạ dày và tiêu u.

Theo điều tra, Trường là người trực tiếp tổ chức sản xuất thuốc giả. Lợi dụng uy tín, danh nghĩa nghề nghiệp của bố đẻ, đối tượng mua thảo dược, thuốc tân dược cùng máy móc, thiết bị để tự sản xuất các sản phẩm được giới thiệu là thuốc điều trị nhiều loại bệnh.

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Công an đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng cầm đầu Bùi Văn Trường.

Quá trình sản xuất không tuân thủ quy trình, không định lượng chính xác thành phần. Trường sử dụng hỗn hợp thuốc tân dược và dược liệu, sau đó đóng gói, dán nhãn, quảng cáo gian dối rằng sản phẩm được bào chế 100% từ thảo dược theo “công thức gia truyền”.

Để mở rộng thị trường, Trường móc nối với một số người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL), quản trị viên các trang, hội nhóm để quảng cáo, phân phối sản phẩm. Sau khi nhận hàng, các đối tượng trong đường dây tiếp tục san chiết, đóng gói, đặt in nhãn riêng, quảng cáo và bán cho người tiêu dùng nhằm thu lợi bất chính.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 2 đến tháng 6/2026, thông qua hệ thống quảng cáo và phân phối trên mạng, Trường cùng các đối tượng đã bán thuốc gắn mác 'đông y gia truyền' được quảng cáo trị viêm xoang, viêm mũi dị ứng cho hàng nghìn khách hàng trên cả nước, thu lợi bất chính khoảng 5 tỷ đồng.

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Tang vật vụ án.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu dùng để điều chế thuốc, 2 máy xay thuốc, một máy sấy công nghiệp cùng 850 triệu đồng tiền mặt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

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#thuốc giả #đông y gia truyền #Nghệ An #bắt giữ #đường dây thuốc giả #bùi văn trường #sản xuất thuốc

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