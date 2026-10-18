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Pháp luật

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Nam sinh ở Hà Nội bị chiếm tài khoản Zalo, kẻ xấu đe dọa gia đình chuyển tiền

Thanh Hà

TPO - Các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài khoản Zalo của nam sinh ở Hà Nội, sau đó đe dọa gia đình phải chuyển 100 triệu đồng để chuộc con.

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Nam sinh được "giải cứu" và đưa về gia đình.

Ngày 14/10, Công an phường Phú Thượng (Hà Nội) nhận được tin báo của gia đình nam sinh Đ.V.Đ về việc con trai bị “bắt cóc”. Theo thông tin gia đình cung cấp, các đối tượng đã chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của Đ., sau đó liên lạc, đe dọa và yêu cầu gia đình chuyển 100 triệu đồng để “chuộc” con.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh thông tin và xác định được vị trí nhà nghỉ nơi Đ. đang ở. Đồng thời kịp thời ngăn chặn giao dịch chuyển tiền của gia đình. Đến 16h cùng ngày, nam sinh được đưa về với gia đình an toàn.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của các đối tượng được xác định là sử dụng phương thức thao túng tâm lý nạn nhân.

Cụ thể, các đối tượng giả danh cán bộ công an, gọi điện thông báo nạn nhân có liên quan đến một chuyên án buôn bán ma túy xuyên quốc gia, sau đó yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, thông tin gia đình và tài khoản Zalo.

Tiếp đó, các đối tượng yêu cầu nạn nhân đến thuê phòng tại nhà nghỉ, tự cách ly với người thân và chịu sự giám sát từ xa.

Sau khi chiếm quyền sử dụng tài khoản Zalo của nạn nhân, các đối tượng dùng chính tài khoản này để liên lạc, đe dọa gia đình, tạo tâm lý hoang mang và yêu cầu chuyển tiền chuộc người.

Công an phường Phú Thượng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, bình tĩnh kiểm chứng thông tin khi nhận được các cuộc gọi bất thường liên quan đến người thân, đồng thời nhanh chóng liên hệ với gia đình và cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Các phụ huynh cần thường xuyên trao đổi, trang bị cho con em kiến thức, kỹ năng nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, nhất là thủ đoạn giả danh cơ quan Công an để đe dọa, thao túng tâm lý, cô lập nạn nhân.

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#Lừa đảo qua Zalo #Chiếm đoạt tài khoản #Giả danh công an #An ninh mạng #Phòng chống lừa đảo

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