Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Hà Nội xén vỉa hè, đánh chuyển cây xanh xây hầm chui nghìn tỷ Dương Đình Nghệ - Mễ Trì

Dương Triều

TPO - Lực lượng thi công đồng loạt xén vỉa hè và chặt cành nhiều cây xanh ở ngã tư Dương Đình Nghệ - Mễ Trì để lấy mặt bằng xây dựng hầm chui trị giá hơn 960 tỷ đồng.

VIDEO: Cây xanh bị chặt cành, vỉa hè bị xén ở nút giao Hà Nội sắp làm hầm chui gần 1.000 tỷ đồng.
tp-c_dji-0493.jpg
Những ngày gần đây, nút giao Dương Đình Nghệ – Mễ Trì, khu vực phía Tây Hà Nội, xuất hiện nhiều thay đổi. Hàng cây xanh đang được bứng gốc, cắt cành và vỉa hè bị xén để phục vụ dự án thi công hầm chui.
tp-c_ddt-0557.jpg
Dự án hầm chui Mễ Trì – Dương Đình Nghệ – Vành đai 3 được phê duyệt ngày 7/1/2026, với tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng. Công trình có quy mô 6 làn xe, tổng chiều dài 655 m, được thiết kế theo hướng Mễ Trì – Dương Đình Nghệ.
tp-c_dji-0521.jpg
Theo thiết kế, hầm kín dài 120 m, hầm hở dài 200 m; phần còn lại gồm tường chắn và gờ chắn bánh. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm xung đột giữa các dòng phương tiện, cải thiện khả năng lưu thông qua khu vực.
tp-c_dji-0503.jpg
Nút giao Dương Đình Nghệ – Mễ Trì nằm trong khu vực có nhiều tuyến đường kết nối, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp lân cận.
tp-c_dji-0508.jpg
Việc xây dựng hầm chui được kỳ vọng giúp giảm xung đột giữa các dòng phương tiện, cải thiện khả năng lưu thông qua khu vực.
tp-c_ddt-0573.jpg
tp-c_ddt-0548.jpg
tp-c_ddt-0538.jpg
Trong thời gian triển khai dự án, nhà thầu cần bảo đảm an toàn, hạn chế ảnh hưởng người đi đường.
tp-c_ddt-0540.jpg
Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại nút giao và tăng khả năng kết nối trên trục Mễ Trì – Dương Đình Nghệ.
me-tri-duong-dinh-nghe-03.jpg
Cận cảnh nút giao Dương Đình Nghệ - Mễ Trì nhìn từ trên cao.

Xem thêm

#hầm chui #Hà Nội #giao thông #cây xanh #dự án #giao thông đô thị

Cùng chuyên mục

Mỹ nhân gây bão nhờ nhan sắc đẹp hơn tranh

Mỹ nhân gây bão nhờ gương mặt đẹp hơn tranh

TPO - Thể hiện vai diễn khách mời trong phim "Ngọc điệm thu", Chu Khiết Quỳnh khiến khán giả bất ngờ vì hợp dòng phim lấy bối cảnh thời Dân quốc. Nhan sắc và diễn xuất của cô ngày càng thăng hạng.

Nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn bắt đầu hành trình 124km về Bến Bạch Đằng

Nhịp cầu đi bộ 3.400 tấn bắt đầu hành trình 124km về Bến Bạch Đằng

TPO - Sáng 18/10, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bắt đầu hành trình lai dắt đường thủy dài 124km từ cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu) về Bến Bạch Đằng. Tổ hợp vòm thép và hệ khung đỡ nặng hơn 3.400 tấn dự kiến cập bến trong ngày 19/10, chuẩn bị cho công đoạn hợp long cầu vào ngày 21/10/2026.

a

Cảnh tượng kinh ngạc ở concert Anh trai

TPO - Đúng 20h ngày 17/10 cổng check-in được đóng lại. Nhưng phía ngoài, hàng trăm khán giả đã chen chân ở khu vực này. Họ trải bạt giữ chỗ trước cả một ngày để chờ xem đêm 2 concert Tinh hà say hi, vào 20h ngày 18/10.

a

Concert Tinh hà say hi nóng nhất hiện tại

TPO - Đông đảo khán giả có mặt tại Khu đô thị Vạn Phúc từ sớm để xếp hàng check-in và ổn định chỗ ngồi bên trong địa điểm tổ chức concert Tinh hà say hi.

Hé lộ hậu trường thử nghiệm xe điện bay của Tesla

TPO - Sau màn trình diễn gây kinh ngạc hôm 15/10 tại Texas (Mỹ), Tesla lần đầu hé lộ hình ảnh hậu trường thử nghiệm Roadster thế hệ mới, mẫu xe điện tích hợp động cơ đẩy lấy cảm hứng từ công nghệ tên lửa.

Đường gần 650 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Đường gần 650 tỷ đồng ở Đà Nẵng

TPO - Dự án đường trục chính Tam Hòa (TP. Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư 646 tỷ đồng, dù nhiều lần gia hạn vẫn chưa thể hoàn thành. Đến nay, giá trị xây lắp mới đạt khoảng 67%, trong khi 1,2 km mặt bằng chưa được bàn giao, ảnh hưởng đến tiến độ toàn dự án.

Gửi ôtô ở vùng lõi Hà Nội: Chi phí tăng bao nhiêu?

TPO - Từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng mỗi giờ, giá trông giữ ô tô tại một số tuyến phố trung tâm Hà Nội đã tăng đáng kể (từ ngày 15/10/2026). Với người thường xuyên gửi xe trong vùng lõi đô thị, khoản chi này sẽ đội lên bao nhiêu?

Hai căn biệt thự của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được đấu giá giờ ra sao?

Hai căn biệt thự của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được đấu giá giờ ra sao?

TPO - Chủ mới đã chuyển đổi căn biệt thự trên phố Nguyễn Huy Tự, Hai Bà Trưng (Hà Nội) của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) thành quán cà phê sau khi trúng đấu giá, trong khi căn biệt thự số 99 Trần Hưng Đạo mới đây được đấu giá thành công 277 tỷ đồng, đã không có người ở gần 10 năm nay.

'Chiếc nhẫn' giữa lòng Đà Nẵng

'Chiếc nhẫn' giữa lòng Đà Nẵng

TPO - Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 một trong những công viên lớn, được mệnh danh là "lá phổi xanh" điều hòa không khí khu vực trung tâm Đà Nẵng đang dần về đích. Trong đó nổi bật là công trình kiến trúc "Chiếc nhẫn vì hòa bình" độc đáo giữa hồ nước công viên.

NSRP: Từ ứng phó biến động đến chủ động chiến lược

NSRP: Từ ứng phó biến động đến chủ động chiến lược

TPO - Trải qua một chặng đường nhiều thử thách, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đang khẳng định vững chắc vai trò là một trong những trụ cột chiến lược của ngành năng lượng Việt Nam. Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi nhà máy lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương, với gần 14.000 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2026. Đằng sau con số này là nỗ lực vượt qua những biến động phức tạp của thị trường năng lượng toàn cầu để thực hiện xuất sắc sứ mệnh đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe