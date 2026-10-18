Hà Nội xén vỉa hè, đánh chuyển cây xanh xây hầm chui nghìn tỷ Dương Đình Nghệ - Mễ Trì

TPO - Lực lượng thi công đồng loạt xén vỉa hè và chặt cành nhiều cây xanh ở ngã tư Dương Đình Nghệ - Mễ Trì để lấy mặt bằng xây dựng hầm chui trị giá hơn 960 tỷ đồng.
TPO - Thể hiện vai diễn khách mời trong phim "Ngọc điệm thu", Chu Khiết Quỳnh khiến khán giả bất ngờ vì hợp dòng phim lấy bối cảnh thời Dân quốc. Nhan sắc và diễn xuất của cô ngày càng thăng hạng.
TPO - Nguyễn Thái Anh Thư là cô gái duy nhất đến từ Đồng Tháp lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Dù gặp sự cố đau chân ngay trước đêm chung khảo nhưng Anh Thư vẫn giữ tinh thần lạc quan và tỏa sáng trong đêm thi.
TPO - Sáng 18/10, nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bắt đầu hành trình lai dắt đường thủy dài 124km từ cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu) về Bến Bạch Đằng. Tổ hợp vòm thép và hệ khung đỡ nặng hơn 3.400 tấn dự kiến cập bến trong ngày 19/10, chuẩn bị cho công đoạn hợp long cầu vào ngày 21/10/2026.
TPO - Đúng 20h ngày 17/10 cổng check-in được đóng lại. Nhưng phía ngoài, hàng trăm khán giả đã chen chân ở khu vực này. Họ trải bạt giữ chỗ trước cả một ngày để chờ xem đêm 2 concert Tinh hà say hi, vào 20h ngày 18/10.
TPO - Cơn mưa bất chợt trút xuống Khu đô thị Vạn Phúc trước thời điểm diễn ra concert Tinh hà say hi, song đông đảo khán giả vẫn đến sớm và hoàn tất thủ tục check-in.
TPO - Đông đảo khán giả có mặt tại Khu đô thị Vạn Phúc từ sớm để xếp hàng check-in và ổn định chỗ ngồi bên trong địa điểm tổ chức concert Tinh hà say hi.
TPO - Sau màn trình diễn gây kinh ngạc hôm 15/10 tại Texas (Mỹ), Tesla lần đầu hé lộ hình ảnh hậu trường thử nghiệm Roadster thế hệ mới, mẫu xe điện tích hợp động cơ đẩy lấy cảm hứng từ công nghệ tên lửa.
TPO - Sau đợt cắt tỉa, nhiều tuyến phố Hà Nội không còn hàng cây hoa sữa tán lá xanh, hoa nở dày như trước. Thay vào đó, những hàng cây thưa tán, cành nhánh lộ rõ khiến nhiều người chú ý khi đi qua.
TPO - Sáng 17/10, cơ sở massage 3 tầng trên đường Lê Văn Lương, TPHCM bất ngờ bốc cháy, khói đen cuồn cuộn, hàng chục cảnh sát được huy động dập lửa.
TPO - Dự án đường trục chính Tam Hòa (TP. Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư 646 tỷ đồng, dù nhiều lần gia hạn vẫn chưa thể hoàn thành. Đến nay, giá trị xây lắp mới đạt khoảng 67%, trong khi 1,2 km mặt bằng chưa được bàn giao, ảnh hưởng đến tiến độ toàn dự án.
TPO - Một đám cháy lan nhanh do gió lớn thổi bùng đã thiêu rụi ít nhất sáu ngôi nhà ở Nam California vào thứ Sáu (16/10), "nuốt chửng" các khu bất động sản đắt tiền,khiến hàng nghìn người phải sơ tán.
TPO - Từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng mỗi giờ, giá trông giữ ô tô tại một số tuyến phố trung tâm Hà Nội đã tăng đáng kể (từ ngày 15/10/2026). Với người thường xuyên gửi xe trong vùng lõi đô thị, khoản chi này sẽ đội lên bao nhiêu?
TPO - Chủ mới đã chuyển đổi căn biệt thự trên phố Nguyễn Huy Tự, Hai Bà Trưng (Hà Nội) của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) thành quán cà phê sau khi trúng đấu giá, trong khi căn biệt thự số 99 Trần Hưng Đạo mới đây được đấu giá thành công 277 tỷ đồng, đã không có người ở gần 10 năm nay.
TPO - Cánh đồng hoa hướng dương rộng khoảng 150ha ở xã Nghĩa Lâm (tỉnh Nghệ An) khoe sắc vàng rực rỡ đã thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan, chụp ảnh check-in.
TPO - Dự án nâng cấp, cải tạo Công viên 29 Tháng 3 một trong những công viên lớn, được mệnh danh là "lá phổi xanh" điều hòa không khí khu vực trung tâm Đà Nẵng đang dần về đích. Trong đó nổi bật là công trình kiến trúc "Chiếc nhẫn vì hòa bình" độc đáo giữa hồ nước công viên.
TPO - Trải qua một chặng đường nhiều thử thách, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đang khẳng định vững chắc vai trò là một trong những trụ cột chiến lược của ngành năng lượng Việt Nam. Năm 2026 đánh dấu một bước ngoặt lịch sử khi nhà máy lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận sau thuế dương, với gần 14.000 tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2026. Đằng sau con số này là nỗ lực vượt qua những biến động phức tạp của thị trường năng lượng toàn cầu để thực hiện xuất sắc sứ mệnh đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.