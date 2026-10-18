Hà Nội xén vỉa hè, đánh chuyển cây xanh xây hầm chui nghìn tỷ Dương Đình Nghệ - Mễ Trì

TPO - Chủ mới đã chuyển đổi căn biệt thự trên phố Nguyễn Huy Tự, Hai Bà Trưng (Hà Nội) của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) thành quán cà phê sau khi trúng đấu giá, trong khi căn biệt thự số 99 Trần Hưng Đạo mới đây được đấu giá thành công 277 tỷ đồng, đã không có người ở gần 10 năm nay.