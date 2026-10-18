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Đắk Lắk:

Phê bình Ban Quản lý dự án Ea Kar, kiểm điểm giám đốc

Huỳnh Thủy

TPO - UBND tỉnh Đắk Lắk phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar do không hoàn thành mục tiêu giải ngân đã đăng ký. Giám đốc các ban quản lý dự án phải kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với kết quả giải ngân chưa đạt yêu cầu.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đáng chú ý, đến ngày 2/10, trong số 48 đơn vị, địa phương được giao vốn thực hiện dự án, vẫn có 2 đơn vị chưa giải ngân đồng nào; một ban quản lý dự án bị phê bình do không hoàn thành mục tiêu giải ngân đăng ký.

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Tỉnh Đắk Lắk đang chịu áp lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Theo báo cáo của Sở Tài chính Đắk Lắk, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh là gần 11.300 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 02/10, các đơn vị, chủ đầu tư đã giải ngân gần 4.770 tỷ đồng, bằng hơn 42% tổng kế hoạch tỉnh giao.

Trong số 48 đơn vị, địa phương được giao vốn thực hiện dự án, có 32 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân 47,34% kế hoạch vốn đã giao chi tiết.

Có 14 đơn vị có giải ngân nhưng đạt tỷ lệ bằng hoặc thấp hơn mức bình quân, trong đó phường Buôn Hồ và Sở Khoa học và Công nghệ chưa giải ngân vốn được giao.

Đối với nguồn vốn năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026, tổng kế hoạch vốn là gần 5.630 tỷ đồng. Đến ngày 2/10, số vốn giải ngân đạt hơn 2.470 tỷ đồng, tương đương 43,91%; còn hơn 3.156 tỷ đồng chưa giải ngân.

Qua rà soát, hiện có 52 cơ quan, đơn vị, địa phương được giao kế hoạch vốn năm 2025 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026. Trong đó, có 31 cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh (43,91%).

Có 14 cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn hoặc bằng mức bình quân chung của tỉnh nhưng đã phát sinh giải ngân, đơn cử như: Sở Giáo dục và Đào tạo (0,21%); Sở Khoa học và Công nghệ (1,78%); phường Tân An (13,49%); xã Krông Búk (11,94%); xã Phú Xuân (12,26%); phường Thành Nhất (18,06%); Sở Nông nghiệp và Môi trường (19,58%); Công an tỉnh (19,89%)...

Có 7 cơ quan, đơn vị, địa phương chưa giải ngân; trong đó 5 đơn vị, địa phương đã quyết toán, hết nhiệm vụ chi (Văn phòng Tỉnh ủy, xã Tuy An Đông, xã Ea Kar, xã Ea Păl và xã Vân Hòa); 2 đơn vị, địa phương còn nhiệm vụ chi nhưng chưa giải ngân (Sở Y tế và xã Ea Nuôl).

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Chủ đầu tư chịu trách nhiệm nếu phải hủy dự toán do không giải ngân hết vốn được kéo dài.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị được giao kế hoạch vốn rà soát toàn bộ số vốn còn lại theo từng dự án; xác định khối lượng đã thực hiện, hồ sơ đủ điều kiện thanh toán, thủ tục còn thiếu và tiến độ xử lý.

Các đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2025 được kéo dài sang năm 2026 trước ngày 31/12/2026 và hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 trước ngày 31/1/2027.

UBND tỉnh Đắk Lắk phê bình Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar do không hoàn thành mục tiêu giải ngân đã đăng ký; yêu cầu giám đốc các ban quản lý dự án tổ chức kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với kết quả giải ngân chưa đạt yêu cầu.

Đối với phần kế hoạch vốn năm 2026 chưa được giao chi tiết, UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục. Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi từng khoản vốn, chỉ tham mưu giao vốn chi tiết cho các dự án đủ điều kiện theo quy định.

Với các dự án còn vướng giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư phải phối hợp UBND xã, phường và cơ quan liên quan xác định cụ thể từng vị trí, nội dung cần xử lý, cơ quan chịu trách nhiệm và thời điểm hoàn thành. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét, xử lý.

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#Giải ngân vốn #đầu tư công #Đắk Lắk #tiến độ dự án #quản lý vốn

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