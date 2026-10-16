TPHCM: Phát triển đô thị hiện đại không đơn giản là vẽ bản đồ cho đẹp

report Giải pháp nào tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng?

* Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng:

Để tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, theo ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM - cần triển khai những nhóm giải pháp nào?

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng điều hành phần hỏi - đáp tại hội thảo.

* Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM:

Trước hết, tôi rất cảm kích khi được lắng nghe những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo. Về các nhiệm vụ ưu tiên của thành phố, theo định hướng tại Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đến năm 2045.

Trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với yêu cầu tập trung giải quyết các điểm nghẽn về giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và nhà ở đô thị.

Trước tiên, mọi nhiệm vụ phải được triển khai trên cơ sở quy hoạch, từ các chỉ tiêu sử dụng đất đến lộ trình thực hiện. Song song với quy hoạch tổng thể, thành phố tiếp tục kế thừa, rà soát các quy hoạch trước đây của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu để bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức không gian phát triển.

Về giao thông, thành phố đang đẩy nhanh đầu tư các tuyến hạ tầng khung, gồm đường Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường cửa ngõ và hệ thống kết nối cảng biển, sân bay.

Những dự án như cầu Cát Lái và các tuyến cao tốc đang triển khai sẽ góp phần tăng cường kết nối liên vùng. Mục tiêu là đến năm 2030, mạng lưới hạ tầng giao thông khung cơ bản được hoàn thành.

Đối với giao thông đô thị, TPHCM xác định phải phát triển hệ thống đường sắt đô thị. Theo định hướng tại Nghị quyết 09, thành phố đặt mục tiêu phát triển ít nhất 200 km metro đến năm 2030, trong khi mục tiêu thành phố đề ra là khoảng 255km. Chúng tôi đã chuẩn bị nguồn lực và phương thức triển khai để hiện thực hóa kế hoạch này.

Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.

Kinh nghiệm từ các đô thị lớn trên thế giới cho thấy chỉ mở rộng đường bộ thì không thể giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông. Với quy mô của một siêu đô thị như TPHCM, phát triển metro là yêu cầu bắt buộc để đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày và tổ chức không gian đô thị hợp lý hơn.

Metro cũng phải gắn với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), hình thành các khu đô thị có đầy đủ chức năng, dịch vụ và tiện ích xung quanh nhà ga. Cách làm này giúp khai thác hiệu quả hạ tầng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thuận tiện hơn với giao thông công cộng.

Về chống ngập, thành phố đang khẩn trương triển khai các dự án kiểm soát triều và hệ thống thoát nước. TPHCM cũng đặt mục tiêu đến năm 2050 giải quyết 50 điểm ngập lớn hiện nay, với kế hoạch thực hiện cụ thể.

Đối với nhà ở, Chính phủ giao TPHCM phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Thành phố đang chuẩn bị nguồn lực, triển khai các dự án và thúc đẩy những thủ tục cần thiết. Mới đây, thành phố đã thông qua chủ trương đầu tư một dự án nhà ở xã hội quy mô khoảng 37.000 căn, đồng thời dự kiến từ nay đến cuối năm khởi công thêm khoảng 40.000 căn tại các khu vực lân cận.

Các dự án nhà ở xã hội cần được bố trí gắn với hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến metro, đường vành đai, cao tốc và quốc lộ. Chẳng hạn, việc kết nối với các tuyến metro dự kiến phát triển, Vành đai 3 và những trục giao thông hướng về khu vực Tây Bắc sẽ giúp người dân thuận tiện đi lại, tiếp cận việc làm và các dịch vụ thiết yếu.

* TPHCM phải triển khai đồng bộ

- Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM: Luật Phát triển đô thị năm 2026 là cơ sở pháp lý quan trọng để TPHCM triển khai các cơ chế đột phá, đẩy nhanh tiến độ dự án và huy động nguồn lực xã hội. Thành phố có thể nghiên cứu áp dụng các trình tự, thủ tục đầu tư linh hoạt hơn, rút gọn quy trình đối với dự án hạ tầng cấp bách, đồng thời đa dạng hóa phương thức đầu tư như EPC, PPP và hợp đồng BT theo quy định.

Về giao thông công cộng, thành phố đề xuất mạng lưới đường sắt đô thị gồm 28 tuyến, tổng chiều dài khoảng 1.500 km, hướng đến đáp ứng 55-60% nhu cầu đi lại bằng giao thông công cộng vào năm 2050. Quy hoạch cũng gắn với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), bảo đảm người dân có thể tiếp cận nhà ga trong khoảng 10 phút đi bộ.

Sinh viên các trường đại học tại TPHCM tham dự hội thảo, chăm chú nghe các chia sẻ về thu hút đầu tư, quy hoạch, phát triển không gian mới tại TPHCM.

TPHCM đang phối hợp với các hiệp hội chuyên ngành nghiên cứu rút gọn thủ tục phát triển nhà ở xã hội, nhất là tại các khu đất thuộc sở hữu nhà nước, nhằm đẩy nhanh nguồn cung nhà ở.

Một lợi thế khác của thành phố là hệ thống cảng biển. TPHCM đã xây dựng đề án phát triển cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, dự kiến triển khai các bước tiếp theo trong năm 2027.

Sản lượng thông qua cảng Cái Mép - Thị Vải hiện khoảng 11 triệu TEU, định hướng nâng lên khoảng 24 triệu TEU vào năm 2030. Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cũng đã có chủ trương đầu tư và nhà đầu tư tham gia.

Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật và xã hội, thành phố cần chú trọng hạ tầng số, ứng dụng bản sao số để nâng cao hiệu quả quản lý đô thị. Đồng thời, trước tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đang rà soát các tiêu chuẩn thiết kế, dự báo ngập đối với hệ thống metro và công trình lớn, nhằm tăng khả năng chống chịu trước những rủi ro trong tương lai.

Các dự án hạ tầng quy mô lớn cần thời gian chuẩn bị và huy động nguồn lực. Vì vậy, thành phố phải triển khai đồng bộ, kết nối hiệu quả các dự án, qua đó tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.