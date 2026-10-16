TPHCM: Phát triển đô thị hiện đại không đơn giản là vẽ bản đồ cho đẹp

Báo Tiền Phong phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM tổ chức Hội thảo “Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ - Động lực tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển TPHCM”, sáng 16/10.
Sau sáp nhập (1/7/2025) địa giới hành chính TPHCM mở rộng, với hơn với 168 xã, phường và đặc khu. Do đó, yêu cầu cấp thiết về việc mở rộng không gian đô thị để vượt qua những giới hạn về hạ tầng, đáp ứng quy mô dân số ngày càng lớn và vươn tầm trở thành siêu đô thị kết nối quốc tế trở nên cấp thiết.
Các tham luận của hội thảo sẽ phân tích về bức tranh tổng thể về hạ tầng TPHCM sau khi sáp nhập, cùng những định hướng quan trọng cho không gian phát triển mới của TPHCM, phân tích động lực để TPHCM vươn tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số trong giai đoạn mới, phát triển hệ thống cảng biển, khả năng đáp ứng nhu cầu giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh cho người dân.
* Chủ trì Hội thảo Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ - Động lực tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển TPHCM:
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức hội thảo; ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng; ông Trần Quang Lâm - Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân TPHCM, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM.
* Về phía lãnh đạo các sở, ngành TPHCM:
- Bà Lê Thị Hoa - Trưởng Ban Dân chủ giám sát và Phản biện xã hội cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM
- Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM
- Bà Vũ Minh Huyền - Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị kiêm Giám đốc Ban Hạ tầng kỹ thuật
- Ông Nguyễn Quốc Hiển - Ban Nghiên cứu phát triển TPHCM
- TS. Phạm Trần Hải - Phó phòng Nghiên cứu Quản lý đô thị, Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM
- Ông Trần Hoàng Giang - Phó Giám đốc Tư vấn lập quy hoạch tổng thể TPHCM
* Lãnh đạo sở ngành các địa phương lân cận TPHCM:
- Ông Nguyễn Thành Ngoãn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh
- Ông Nguyễn Thanh Long - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng
* Chuyên gia, nhà khoa học:
- PGS, TS. Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng viện kinh tế Việt Nam
- TS. Vũ Đình Ánh - nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường - giá cả thuộc Bộ Tài chính
- KTS. Ngô Viết Nam Sơn - Chủ tịch NgoViet Architects & Planners
- Ông Trần Chí Dũng - Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TPHCM
- TS Phạm Viết Thuận - Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM
- Ông Nguyễn Văn Tất - nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam
- Ông Khương Văn Mười - Nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam
- Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM
- PGS.TS Nguyễn Xuân Phương - Hiệu trưởng Đại học Giao thông Vận tải TPHCM
- PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM
- PGS.TS. Lê Văn Thương - Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc TPHCM
- TS Nguyễn Thanh Trọng - Phó Hiệu trưởng Đại học Quốc tế Miền Đông
- TS. Nguyễn Văn Đức - Viện Đường sắt tốc độ cao, Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM
- PGS. TS Trần Hùng Sơn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM
- TS. Nguyễn Thạc Quang - Phó Giám đốc Thường trực, Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TPHCM
* Về phía lãnh đạo các doanh nghiệp:
- Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sovico
- Ông Nguyễn Văn Thành - Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (CII)
- Ông Nguyễn Văn Thanh Huy - Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Becamex
- Ông Lê Nguyễn Bảo Trọng - Giám đốc Phòng Kinh tế kỹ thuật Tập đoàn Becamex
- Ông Nguyễn Quốc Trung - Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh
- Ông Nguyễn Kim Huy - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM
- Ông Đỗ Thanh Bình - Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Bcons
- TS Vũ Xuân Dũng - Giám đốc Khối Thiết kế 2, Tập đoàn Bcons
- Ông Đào Ngọc Vinh - Tổng Giám đốc Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải - TEDI
- Bà Đỗ Thu Hường - Phó giám đốc Marketing Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn
- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Giám đốc truyền thông Vingroup
- Bà Phạm Mai Hoa - Đại diện Khối Marcom Tập đoàn Sun Group
- Ông Vũ Tuấn Hải - Quản lý phát triển dự án Tổng công ty Xây dựng số 1
- Ông Trần Hiếu - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị DKRA Group
- Ông Nguyễn Viết Hùng - Tổng Giám đốc H - Holdings
- Ông Phan Đình Phúc - Tổng giám đốc Seenee
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Vận chuyển Thương mại Biển Xanh
- Ông Phạm Châu Long - chuyên gia Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận
- Ông Châu Vĩnh Thuận An - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng Bình Minh
* Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong:
TPHCM luôn giữ vai trò là đầu tàu kinh tế, trung tâm văn hóa, khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo lớn nhất của cả nước. Trong bối cảnh TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi thực hiện các bước sáp nhập và mở rộng không gian hành chính, yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dư địa tăng trưởng mới và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Trong mọi chu kỳ phát triển đô thị, hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ luôn đóng vai trò là mạch máu, là điểm tựa quyết định sự thành bại.
Một hệ thống hạ tầng kết nối thông suốt không chỉ giúp mở rộng không gian phát triển đô thị, giảm thiểu áp lực cho khu vực trung tâm, mà còn là đòn bẩy quan trọng để thu hút dòng vốn đầu tư, tối ưu hóa năng lực logistics, phát triển hệ thống cảng biển, vận tải đa phương thức và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Tuy nhiên, thực tiễn phát triển cũng đang đặt ra cho TPHCM không ít thách thức. Làm thế nào để giải quyết hiệu quả bài toán nguồn vốn đầu tư công và thu hút nguồn lực xã hội hóa cho các dự án hạ tầng trọng điểm? Quy hoạch và định hướng chiến lược đa cực, đa trung tâm cần được triển khai ra sao để tạo ra các cực tăng trưởng mới? Phát triển nhà ở và hệ thống giao thông thông minh phải song hành như thế nào với quá trình mở rộng đô thị để bảo đảm tính đồng bộ và hài hòa?
Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Sở Xây dựng TPHCM tổ chức hội thảo hôm nay với mong muốn tạo dựng một diễn đàn đối thoại thẳng thắn, đa chiều và chất lượng giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.
Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự góp mặt của các chuyên gia kinh tế, quy hoạch hàng đầu cùng đại diện các doanh nghiệp hạ tầng, bất động sản uy tín, hội thảo sẽ tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc các chủ đề trọng tâm, gồm đánh giá bức tranh tổng thể và dư địa phát triển hạ tầng TPHCM; giải pháp phát triển hệ thống cảng biển, vận tải thông minh, kết nối liên vùng; cơ chế, chính sách đột phá nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, định hướng quy hoạch đa cực và phát triển nhà ở đồng bộ.
Những ý kiến đóng góp, đề xuất tại hội thảo hôm nay sẽ là cơ sở thực tiễn và khoa học quan trọng để Ban tổ chức tổng hợp, chuyển tải tới các cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoạch định các chính sách phát triển hạ tầng hiệu quả cho TPHCM trong thời gian tới.
* Ông Nguyễn Tường Văn - Thứ trưởng Bộ Xây dựng:
TPHCM có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, là đầu tàu, động lực phát triển kinh tế của cả vùng Đông Nam Bộ cũng như toàn quốc.
Trong giai đoạn phát triển mới, sau quá trình quy hoạch, mở rộng không gian đô thị và sáp nhập hành chính, đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại là một trong những đột phá chiến lược hàng đầu để thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững.
Hạ tầng không chỉ là mạch máu giao thông kết nối mà còn là chìa khóa mở rộng không gian đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm, giảm tải cho khu vực lõi lịch sử, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy logistics, phát triển cảng biển và cải thiện chất lượng môi trường sống của người dân.
Tuy nhiên, thực tiễn triển khai thời gian qua cho thấy phát triển hạ tầng đô thị vẫn còn những điểm nghẽn về thể chế, cơ chế thu hút nguồn lực, kết nối liên vùng và sự đồng bộ giữa quy hoạch hạ tầng với phát triển nhà ở, đô thị.
Để hội thảo đạt kết quả thiết thực, đóng góp quan trọng vào quá trình hoạch định chính sách của Trung ương và địa phương, tôi đề nghị các đại biểu, chuyên gia và nhà khoa học tập trung thảo luận, làm rõ nội dung trọng tâm về quy hoạch và định hướng không gian phát triển, thể chế và nguồn lực, phát triển hạ tầng vận tải và nhà ở.
Bộ Xây dựng lắng nghe, ghi nhận đầy đủ ý kiến, đề xuất tâm huyết, chất lượng tại hội thảo hôm nay để tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật về quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho TPHCM bứt phá, phát huy tối đa vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
* Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM:
TPHCM sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở rộng không gian phát triển. Vấn đề đặt ra là làm sao biến không gian này thành động lực phát triển kinh tế, gắn với mục tiêu ổn định và phát triển bền vững.
Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đã đặt ra những mục tiêu rất rõ cho thành phố. Đến năm 2030, TPHCM hướng đến trở thành đô thị nổi trội của Đông Nam Á. Trước mắt, thành phố phải giải quyết các điểm nghẽn về giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường, đồng thời phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo yêu cầu đề ra.
Hiện nay, thành phố có nhiều tiềm năng, lợi thế với hệ thống cảng biển, cảng hàng không và các đầu mối giao thông lớn. Cùng những thay đổi về thể chế, đặc biệt là Luật Phát triển đô thị năm 2026, thành phố có thêm cơ chế, chính sách đặc thù để đẩy nhanh các dự án hạ tầng.
Điều quan trọng là phải cụ thể hóa những cơ chế này thành giải pháp thực tế, tháo gỡ các điểm nghẽn về giao thông, hạ tầng và nhà ở.
Về giao thông, từ nay đến năm 2030, thành phố tập trung hoàn thiện hệ thống đường vành đai 3, vành đai 4, kết nối với cao tốc, quốc lộ theo quy hoạch. Đây là hệ thống hạ tầng khung, cần được hoàn chỉnh để kết nối không gian phát triển mới.
Đối với đường sắt đô thị, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành khoảng 255 km và đến năm 2035 đạt hơn 500 km. Đây không chỉ là mục tiêu để quyết tâm thực hiện mà là nhiệm vụ phải hoàn thành, dựa trên các cơ chế đặc thù, nguồn lực của thành phố, sự hỗ trợ của Trung ương và khả năng huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục phát triển hệ thống cảng biển theo quy hoạch, nâng cấp sân bay Tân Sơn Nhất để đáp ứng công suất khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm và nâng cấp sân bay Côn Đảo.
Thành phố cũng đặt mục tiêu cải tạo khoảng 398 kênh, rạch, kết hợp di dời khoảng 41.000 căn nhà ven sông, kênh, rạch để chỉnh trang đô thị và cải thiện khả năng thoát nước.
Về chuyển đổi xanh, thành phố đang tập trung phát triển hạ tầng phục vụ giao thông công cộng, chuyển đổi xe buýt sang sử dụng điện và từng bước chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải.
Hội thảo mong nhận được các ý kiến đề xuất giải pháp vận dụng hiệu quả cơ chế đặc thù, rút ngắn thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông và đường sắt đô thị. Hội thảo cũng hướng đến việc phát triển đồng bộ nhà ở, y tế, giáo dục tại các khu công nghiệp; khai thác giá trị đất đai để tái đầu tư hạ tầng, thu hút vốn PPP và nguồn lực tư nhân.
Sở Xây dựng và Báo Tiền Phong kỳ vọng những ý kiến tại hội thảo cung cấp cơ sở khoa học, đề xuất chính sách thiết thực, phục vụ công tác tham mưu và triển khai các dự án hạ tầng chiến lược của TPHCM theo mục tiêu tại Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị.
* PGS, TS. Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng viện kinh tế Việt Nam:
Sau sáp nhập, TPHCM đứng trước “thời cơ ngàn năm có một”, nhưng để biến cơ hội thành kết quả, “siêu đô thị” cần có “siêu năng lực”.
Đất nước đang bước vào kỷ nguyên tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu “sánh vai” các nước phát triển và tăng trưởng hai con số, dựa vào kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực sáng tạo.
Song nền kinh tế vẫn còn nhiều lực cản: Vốn đầu tư chiếm khoảng 36-38% GDP nhưng vòng quay tiền tệ chậm, doanh nghiệp Việt khó tìm đầu ra, thế giới bất ổn và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng.
Số liệu năm 2024 cho thấy thành phố mới đóng góp khoảng 24% GDP cả nước, có diện tích khoảng 6.772 km² (lớn hơn Thượng Hải), dân số khoảng 13,5 triệu người và thu hút khoảng 6,7 tỷ USD vốn FDI, đều đứng đầu cả nước.
TPHCM có năm “không gian” cơ hội là biển, bầu trời, lòng đất, không gian số và văn hóa, tạo điều kiện để trở thành “cửa ngõ chiến lược của Đông Nam Á”.
Thành phố có thể trở thành trung tâm logistics khi các tuyến hàng hải dịch chuyển về phía Tây Bắc Thái Bình Dương, phát triển “kinh tế tầm thấp” gắn với công nghệ cao và AI, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, đồng thời khai thác công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm.
Bên cạnh đó, tầm nhìn gồm 3 mốc: Nổi trội ở Đông Nam Á vào năm 2030, trở thành trung tâm châu Á vào năm 2045 và là đô thị toàn cầu từ năm 2075.
Giai đoạn 2026-2030, GRDP được kỳ vọng tăng 10%/năm, kinh tế số chiếm 40% GRDP, xây khoảng 200 km đường sắt đô thị. Đến năm 2045, thành phố hoàn thành hệ thống đường sắt đô thị và hướng tới phát thải ròng bằng 0.
Về tổ chức không gian, TPHCM là “bộ não” điều phối và tài chính, Bình Dương là “đầu vào” công nghiệp, Bà Rịa - Vũng Tàu là “đầu ra” logistics và cảng biển. Các điểm tựa gồm sân bay Long Thành, cảng Cái Mép - Cần Giờ, trung tâm tài chính quốc tế, Vành đai 4-5, đường sắt tốc độ cao và mô hình “thành phố 15-45 phút”.
Dù vậy, vẫn còn ba thách thức là biến đổi khí hậu và nước biển dâng với nguy cơ đô thị bị “chìm”, yêu cầu chuyển mô hình tăng trưởng từ dựa vào vốn sang dựa vào công nghệ, và việc tháo gỡ cơ chế cũ, giải quyết các dự án tồn đọng.
* PGS, TS. Nguyễn Xuân Phương - Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM:
Cần chuyển từ phát triển từng cảng riêng lẻ sang hệ sinh thái cảng biển, logistics, công nghiệp và dịch vụ hàng hải tích hợp. Sau sáp nhập, các cụm cảng Cát Lái - Hiệp Phước, Cái Mép - Thị Vải, khu vực Cần Giờ và hệ thống cảng sông tại Bình Dương cũ cùng nằm trong một đơn vị hành chính, tạo cơ hội thống nhất quy hoạch và tổ chức đầu tư.
Tuy nhiên, quy mô cầu bến chưa đồng nghĩa với năng lực cạnh tranh. Điểm nghẽn lớn nhất là hạ tầng kết nối sau cảng chưa theo kịp tốc độ phát triển. Không thể để xảy ra tình trạng “cảng xây trước, đường đến sau”. Đường bộ, đường sắt, luồng hàng hải, bến sà lan và trung tâm logistics phải được đầu tư đồng bộ với cảng.
Thành phố cần đẩy nhanh chuẩn bị đầu tư đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, đồng thời tổ chức các tuyến sà lan container cố định để giảm áp lực đường bộ và chi phí vận chuyển.
Cần cơ chế điều phối thống nhất theo hướng “một hệ thống cảng, nhiều nhà khai thác, một cơ chế điều phối chiến lược”. Nhà nước tập trung quản lý quy hoạch, đất đai, mặt nước và hạ tầng dùng chung, doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong đầu tư, vận hành cầu bến và dịch vụ logistics.
Các cụm cảng cũng cần được phân vai rõ: Cái Mép - Thị Vải là cửa ngõ quốc tế nước sâu, Cần Giờ hướng tới trung chuyển quốc tế, Cái Mép Hạ gắn với khu thương mại tự do, Cát Lái - Hiệp Phước chuyển dần sang gom hàng, phân phối nội vùng.
Các dự án mới cần áp dụng tiêu chuẩn xanh, thông minh ngay từ thiết kế, kết hợp điện hóa thiết bị, điện bờ cho tàu và chia sẻ dữ liệu. Cùng với đó là hoàn thiện thể chế logistics quốc tế và đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu vận hành cảng hiện đại.
* TS. Vũ Đình Ánh - nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường - giá cả thuộc Bộ Tài chính:
Hội thảo do Báo Tiền Phong phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM tổ chức hôm nay không chỉ có ý nghĩa với TPHCM mà còn với cả nước.
Tôi cho rằng cơ sở hạ tầng không chỉ trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà quan trọng hơn phải trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng trong trung hạn và dài hạn.
TPHCM cần có những giải pháp đồng bộ về quy hoạch, nguồn lực và cơ chế để phát huy hiệu quả đầu tư hạ tầng. TPHCM đang đứng trước những mục tiêu phát triển rất lớn theo Nghị quyết 09, hướng tới trở thành thành phố có tầm vóc khu vực Đông Nam Á vào năm 2030, tầm châu lục vào năm 2045 và đô thị toàn cầu vào năm 2075.
Để đạt được những mục tiêu này, thành phố phải duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong thời gian dài. Đây là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi sự chủ động và quyết tâm rất lớn.
Tôi cho rằng quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang hướng tới tầm nhìn 100 năm. TPHCM cần quy hoạch đồng bộ mạng lưới giao thông và các loại hình hạ tầng, trong đó có hạ tầng viễn thông, hạ tầng số.
Đặc biệt, cần quan tâm đến hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo - một xu thế có thể tạo ra những thay đổi lớn đối với phát triển kinh tế. Bên cạnh quy hoạch không gian, cần chú trọng quy hoạch thời gian và nguồn lực. Các dự án hạ tầng phải được triển khai đồng bộ về tiến độ, bảo đảm khả năng kết nối giữa các công trình.
TPHCM cần tính toán cụ thể nguồn lực thực hiện, bởi ngân sách nhà nước chỉ có thể đảm nhận một phần trong tổng nhu cầu đầu tư rất lớn.
Tôi rất mong các doanh nghiệp đóng góp ý kiến về khả năng tham gia phát triển hạ tầng, cũng như những cơ chế, chính sách cần thiết để khu vực ngoài nhà nước phát huy vai trò. Nguồn lực ngân sách có hạn, trong khi quy mô và tính phức tạp của các dự án ngày càng lớn, nên sự tham gia của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng.
Tôi kỳ vọng TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống sáng tạo, chủ động, đi đầu và dẫn dắt như trong thời kỳ đổi mới. Nếu phát huy được tinh thần đó trong những thập kỷ tới, TPHCM sẽ có thêm động lực thực hiện các mục tiêu phát triển của mình, đồng thời đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước.
* TSKH, KTS. Ngô Viết Nam Sơn - Chủ tịch NgoViet Architects & Planners:
Sau sáp nhập, TPHCM có điều kiện phát triển theo mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, với 3 cực kinh tế chủ đạo.
Cực thứ nhất là khu vực trung tâm TPHCM, giữ vai trò đầu tàu kinh tế, tài chính của siêu đô thị với quy mô dân số khoảng 14 triệu người.
Cực thứ hai là Bình Dương, khu vực có nền tảng công nghiệp phát triển, thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài.
Cực thứ ba là Bà Rịa - Vũng Tàu, với lợi thế nổi bật về kinh tế biển. Đây là những lợi thế mà TPHCM cần khai thác tốt hơn sau sáp nhập.
Riêng kinh tế biển, thành phố có hai hướng phát triển lớn. Thứ nhất là hệ thống logistics, kết nối cảng biển với sân bay quốc tế Long Thành, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa của TPHCM và cả vùng đô thị xung quanh. Thứ hai là phát triển chuỗi đô thị du lịch biển từ Cần Giờ, Vũng Tàu, Long Hải đến các địa phương ven biển lân cận, hướng về khu vực Khánh Hòa.
Sự kết nối giữa các khu vực sẽ tạo thêm cơ hội phát triển cho thành phố. Tuy nhiên, muốn chuyển hóa lợi thế thành tăng trưởng thực chất, TPHCM cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng, nguồn vốn và cơ chế quản trị.
Bên cạnh mô hình đa cực, thành phố còn hướng đến phát triển đa trung tâm, gắn với hệ thống đường sắt đô thị dài hàng trăm kilômét và các khu đô thị theo định hướng giao thông công cộng.
Đây là hướng phát triển mới tại Việt Nam, có thể tạo thêm động lực tăng trưởng cho TPHCM. Dù vậy, thành phố sẽ phải giải quyết bài toán huy động nguồn vốn xã hội hóa lên đến hàng tỷ, thậm chí hàng chục tỷ USD, để triển khai các dự án.
Chúng ta vừa phải thu hút được nguồn vốn lớn để phát triển các khu đô thị, vừa phải tính toán cách điều phối để những khu đô thị theo “mô hình 15 phút”, những trung tâm mới này hoạt động hiệu quả. Đây là mô hình mà thành phố cần có cách tiếp cận phù hợp, bởi yêu cầu quản trị sẽ khác trước rất nhiều.
Từ định hướng phát triển đa cực, đa trung tâm, TPHCM xác định 10 vùng quản trị phát triển cần đi kèm cơ chế tổ chức thực hiện cụ thể. Bởi mỗi vùng có lợi thế, điều kiện và động lực tăng trưởng khác nhau.
Đây là khung quản lý lãnh thổ, trong đó mỗi vùng được xác định dựa trên chức năng chủ đạo, điều kiện đất đai, hạ tầng, môi trường, bản sắc và yêu cầu kiểm soát phát triển. Việc phân chia các vùng nhằm làm cơ sở tổ chức không gian đô thị, phân bố dân cư, việc làm, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, không gian sinh thái và đầu tư hạ tầng phù hợp với đặc điểm từng khu vực.
10 vùng quản trị phát triển gồm:
- Vùng lõi đô thị: Tài chính, quản trị, di sản.
- Vùng đổi mới sáng tạo phía Đông: Thủ Đức, Dĩ An, Thuận An.
- Vùng Tây - Tây Nam: Cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long.
- Vùng đô thị công nghiệp - dịch vụ Bình Dương.
- Vùng Bắc - Tây Bắc: Không gian sinh thái và dự trữ phát triển.
- Vùng Nam: Nhà Bè, Hiệp Phước.
- Vùng sinh thái biển Cần Giờ.
- Vùng cảng biển - logistics - công nghiệp - năng lượng Cái Mép - Thị Vải.
- Vùng du lịch biển: Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm.
- Đặc khu Côn Đảo.
Tôi nghĩ cần nhìn rõ làm sao để mỗi vùng trở thành một đơn vị kinh tế - xã hội có động lực phát triển riêng. Khi đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số cho toàn thành phố, chúng ta cũng cần phân bổ trách nhiệm và xây dựng kế hoạch tăng trưởng cho từng vùng, dựa trên đặc điểm và lợi thế của khu vực đó. Cách làm này sẽ giúp việc điều hành hiệu quả hơn.
* TS. Vũ Xuân Dũng - Giám đốc khối Thiết kế 2, Tập đoàn Bcon:
Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TPHCM không chỉ tăng về diện tích hay quy mô dân số mà còn thay đổi cấu trúc phát triển đô thị.
Thành phố đang vận hành theo những dòng chảy liên vùng về lao động, học tập, tiêu dùng và cư trú. Vì vậy, chúng ta phải nhìn nhận bài toán phát triển đô thị trong một cấu trúc tổng thể, thay vì chỉ nhìn vào từng khu vực riêng lẻ.
Trong giai đoạn 2025-2030, chúng ta đang chứng kiến hàng loạt công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô lớn được triển khai, từ Vành đai 3, Vành đai 4 đến các tuyến metro và trục giao thông liên vùng. Đây là những điều kiện quan trọng để mở rộng không gian phát triển.
Tuy nhiên, theo tôi, giao thông mới giải quyết được câu chuyện kết nối, còn người dân có lựa chọn đến sống và gắn bó lâu dài hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào hạ tầng xã hội.
Một khu vực có đường sá thuận lợi nhưng thiếu trường học, cơ sở y tế, trung tâm thương mại và các dịch vụ thiết yếu thì chưa thể tạo thành một môi trường sống hoàn chỉnh. Do đó, tôi cho rằng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phải được quy hoạch, đầu tư đồng bộ ngay từ đầu, chứ không thể làm giao thông trước rồi mới tính đến các tiện ích phục vụ người dân.
Chúng ta cũng cần nhìn vào nhu cầu thực tế của từng nhóm cư dân. Gia đình trẻ cần nhà ở vừa túi tiền, pháp lý minh bạch; chuyên gia làm việc tại các khu công nghiệp cần nơi ở thuận tiện đi lại; sinh viên, giảng viên cần môi trường sống gần trường đại học và hệ thống giao thông công cộng. Mỗi nhóm có nhu cầu khác nhau nên sản phẩm đô thị cũng phải được phát triển phù hợp.
Tôi cho rằng doanh nghiệp tư nhân có thể đóng góp thêm nguồn lực cùng Nhà nước giải quyết bài toán đô thị, nhất là trong phát triển nhà ở phù hợp khả năng chi trả và các tiện ích thiết yếu. Điều quan trọng là phải đặt nhu cầu của người dân vào trung tâm, để đô thị không chỉ mở rộng về quy mô mà còn thực sự trở thành nơi đáng sống.
* Ông Nguyễn Thanh Trọng - đại diện tập đoàn Becamex:
Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy TPHCM đang đứng trước bốn điểm nghẽn cấu trúc cần giải quyết, gồm hạ tầng mạng lưới kết nối, không gian đô thị, sự kết hợp giữa nguồn nhân lực với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, cùng cơ chế kết nối các nguồn lực.
Đây là những vấn đề có tính liên kết với nhau, đòi hỏi TPHCM phải có cách tiếp cận đồng bộ trong quá trình phát triển.
Theo tôi, bài toán đặt ra hiện nay không chỉ là giải quyết từng vấn đề riêng lẻ hay triển khai thêm các dự án, mà cần thay đổi cách thức phát triển, từ phát triển từng khu vực sang phát triển theo hệ sinh thái, từ tháo gỡ các điểm nghẽn đơn lẻ sang giải quyết đồng bộ hạ tầng, cơ chế và nguồn lực.
Điều quan trọng không chỉ là xác định TPHCM cần làm gì, mà cần tìm ra cách thức tổ chức thực hiện hiệu quả.
Trong quá trình đó, bên cạnh vai trò kiến tạo của chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc cùng TPHCM tạo lập động lực tăng trưởng và không gian phát triển mới. Doanh nghiệp không chỉ tham gia đầu tư sản xuất mà còn có thể đóng góp vào phát triển hạ tầng, nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và hệ sinh thái đô thị.
Với hơn 30 năm kinh nghiệm phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ, Becamex hiện có 30 khu công nghiệp, trong đó có 20 khu công nghiệp VSIP đầu tư tại hơn 15 tỉnh, thành phố, với tổng diện tích 33.683 ha, tạo việc làm cho người lao động.
Tập đoàn đang chuyển từ mô hình khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ sang khu công nghiệp thế hệ mới, kết hợp hạ tầng công nghiệp với đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các vị trí chiến lược và chính sách hỗ trợ nhà đầu tư, hướng đến phát triển bền vững, tiết kiệm năng lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn cao của thị trường xuất khẩu.
Từ kinh nghiệm đó, chúng tôi xác định năm khía cạnh có thể đồng hành cùng TPHCM. Đó là phát triển hạ tầng công nghiệp thế hệ mới và hạ tầng chiến lược kết nối các khu công nghiệp với cảng biển, sân bay, hệ thống đường sắt đô thị và đường sắt lưỡng dụng.
Qua đó giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Cùng với đó là phát triển hạ tầng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển đô thị gắn với dịch vụ y tế, giáo dục, đào tạo và nhà ở, đồng thời phát huy mạng lưới đối tác quốc tế để thu hút vốn đầu tư và công nghệ.
Tập đoàn cũng cho rằng phát triển công nghiệp không thể chỉ xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, mà cần đặt con người ở vị trí trung tâm. Bên cạnh việc đầu tư nhà ở xã hội, cần phát triển đồng bộ hạ tầng xã hội, dịch vụ y tế, giáo dục và đào tạo, tạo điều kiện để người lao động ổn định cuộc sống, đáp ứng yêu cầu phát triển của các không gian công nghiệp và đô thị mới.
* Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng:
Để tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, theo ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM - cần triển khai những nhóm giải pháp nào?
* Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM:
Trước hết, tôi rất cảm kích khi được lắng nghe những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo. Về các nhiệm vụ ưu tiên của thành phố, theo định hướng tại Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đến năm 2045.
Trong đó, giai đoạn từ nay đến năm 2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, với yêu cầu tập trung giải quyết các điểm nghẽn về giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường và nhà ở đô thị.
Trước tiên, mọi nhiệm vụ phải được triển khai trên cơ sở quy hoạch, từ các chỉ tiêu sử dụng đất đến lộ trình thực hiện. Song song với quy hoạch tổng thể, thành phố tiếp tục kế thừa, rà soát các quy hoạch trước đây của TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu để bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức không gian phát triển.
Về giao thông, thành phố đang đẩy nhanh đầu tư các tuyến hạ tầng khung, gồm đường Vành đai 2, Vành đai 3, Vành đai 4, các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường cửa ngõ và hệ thống kết nối cảng biển, sân bay.
Những dự án như cầu Cát Lái và các tuyến cao tốc đang triển khai sẽ góp phần tăng cường kết nối liên vùng. Mục tiêu là đến năm 2030, mạng lưới hạ tầng giao thông khung cơ bản được hoàn thành.
Đối với giao thông đô thị, TPHCM xác định phải phát triển hệ thống đường sắt đô thị. Theo định hướng tại Nghị quyết 09, thành phố đặt mục tiêu phát triển ít nhất 200 km metro đến năm 2030, trong khi mục tiêu thành phố đề ra là khoảng 255km. Chúng tôi đã chuẩn bị nguồn lực và phương thức triển khai để hiện thực hóa kế hoạch này.
Kinh nghiệm từ các đô thị lớn trên thế giới cho thấy chỉ mở rộng đường bộ thì không thể giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông. Với quy mô của một siêu đô thị như TPHCM, phát triển metro là yêu cầu bắt buộc để đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày và tổ chức không gian đô thị hợp lý hơn.
Metro cũng phải gắn với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), hình thành các khu đô thị có đầy đủ chức năng, dịch vụ và tiện ích xung quanh nhà ga. Cách làm này giúp khai thác hiệu quả hạ tầng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thuận tiện hơn với giao thông công cộng.
Về chống ngập, thành phố đang khẩn trương triển khai các dự án kiểm soát triều và hệ thống thoát nước. TPHCM cũng đặt mục tiêu đến năm 2050 giải quyết 50 điểm ngập lớn hiện nay, với kế hoạch thực hiện cụ thể.
Đối với nhà ở, Chính phủ giao TPHCM phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Thành phố đang chuẩn bị nguồn lực, triển khai các dự án và thúc đẩy những thủ tục cần thiết. Mới đây, thành phố đã thông qua chủ trương đầu tư một dự án nhà ở xã hội quy mô khoảng 37.000 căn, đồng thời dự kiến từ nay đến cuối năm khởi công thêm khoảng 40.000 căn tại các khu vực lân cận.
Các dự án nhà ở xã hội cần được bố trí gắn với hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến metro, đường vành đai, cao tốc và quốc lộ. Chẳng hạn, việc kết nối với các tuyến metro dự kiến phát triển, Vành đai 3 và những trục giao thông hướng về khu vực Tây Bắc sẽ giúp người dân thuận tiện đi lại, tiếp cận việc làm và các dịch vụ thiết yếu.
* TPHCM phải triển khai đồng bộ
- Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM: Luật Phát triển đô thị năm 2026 là cơ sở pháp lý quan trọng để TPHCM triển khai các cơ chế đột phá, đẩy nhanh tiến độ dự án và huy động nguồn lực xã hội. Thành phố có thể nghiên cứu áp dụng các trình tự, thủ tục đầu tư linh hoạt hơn, rút gọn quy trình đối với dự án hạ tầng cấp bách, đồng thời đa dạng hóa phương thức đầu tư như EPC, PPP và hợp đồng BT theo quy định.
Về giao thông công cộng, thành phố đề xuất mạng lưới đường sắt đô thị gồm 28 tuyến, tổng chiều dài khoảng 1.500 km, hướng đến đáp ứng 55-60% nhu cầu đi lại bằng giao thông công cộng vào năm 2050. Quy hoạch cũng gắn với phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), bảo đảm người dân có thể tiếp cận nhà ga trong khoảng 10 phút đi bộ.
TPHCM đang phối hợp với các hiệp hội chuyên ngành nghiên cứu rút gọn thủ tục phát triển nhà ở xã hội, nhất là tại các khu đất thuộc sở hữu nhà nước, nhằm đẩy nhanh nguồn cung nhà ở.
Một lợi thế khác của thành phố là hệ thống cảng biển. TPHCM đã xây dựng đề án phát triển cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, dự kiến triển khai các bước tiếp theo trong năm 2027.
Sản lượng thông qua cảng Cái Mép - Thị Vải hiện khoảng 11 triệu TEU, định hướng nâng lên khoảng 24 triệu TEU vào năm 2030. Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cũng đã có chủ trương đầu tư và nhà đầu tư tham gia.
Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật và xã hội, thành phố cần chú trọng hạ tầng số, ứng dụng bản sao số để nâng cao hiệu quả quản lý đô thị. Đồng thời, trước tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và sụt lún nền đất, Sở Xây dựng đang rà soát các tiêu chuẩn thiết kế, dự báo ngập đối với hệ thống metro và công trình lớn, nhằm tăng khả năng chống chịu trước những rủi ro trong tương lai.
Các dự án hạ tầng quy mô lớn cần thời gian chuẩn bị và huy động nguồn lực. Vì vậy, thành phố phải triển khai đồng bộ, kết nối hiệu quả các dự án, qua đó tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.
* Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong:
Thưa ông, TPHCM đang chuyển đổi mô hình phát triển đô thị từ đơn cực sang đa cực, trong đó có định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD). Theo ông, đâu là nút thắt lớn nhất cần tháo gỡ để quá trình này đạt hiệu quả?
* PGS, TS. Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng viện kinh tế Việt Nam:
Tôi cho rằng nút thắt lớn nhất hiện nay nằm ở thể chế, đặc biệt là thể chế đất đai. Chúng ta đang chuyển từ mô hình đô thị đơn cực sang đa cực, mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối liên vùng.
Đây là xu hướng tất yếu, nhưng cách quản lý vẫn còn chịu ảnh hưởng của tư duy cũ, quen với mô hình tập trung và điều hành bằng các quyết định hành chính.
Với TOD, câu chuyện không chỉ là xây dựng tuyến đường sắt hay phát triển các khu đô thị quanh nhà ga. Vấn đề khó nhất là đất đai và giải phóng mặt bằng, bởi đất gắn trực tiếp với lợi ích cốt lõi của người dân.
Nếu không giải quyết thỏa đáng quyền lợi của những người liên quan, quá trình triển khai có thể tạo ra những bất ổn xã hội rất lớn. Trong khi các nguồn lực khác đã có những cơ chế giá tương đối rõ ràng, đất đai vẫn chưa có cơ chế định giá thị trường thực sự chuẩn xác.
Nhà nước có quyết tâm định giá nhưng chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ. Thị trường vận hành theo quy luật cung cầu, có sự tham gia của nhiều bên với những lợi ích khác nhau. Nếu Nhà nước tự xác định giá mà không phản ánh được thực tế thị trường thì rất khó giải quyết những vấn đề phát sinh.
Tôi cho rằng cần xác lập lại mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường. Không thể khi Nhà nước làm không được thì giao cho thị trường, nhưng khi thị trường xuất hiện hiện tượng đầu cơ lại thu về quản lý bằng các quyết định hành chính.
Thị trường phải được vận hành theo quy luật của nó, còn Nhà nước thực hiện vai trò quản lý, điều tiết và tạo lập khuôn khổ để thị trường hoạt động lành mạnh.
Chuyển một khu vực lụp xụp phía sau những con đường thành đô thị hiện đại không đơn giản là vẽ bản đồ cho đẹp, mà là thay đổi toàn bộ cấu trúc lợi ích.
Vì vậy, TPHCM cần nghiên cứu những mô hình thực tiễn để tìm cách xử lý hài hòa lợi ích giữa các bên. Hà Nội và TPHCM là hai địa bàn then chốt cần giải quyết bài toán này. Tôi tin TPHCM có năng lực và điều kiện để tìm ra hướng đi phù hợp, đồng thời đóng góp kinh nghiệm thực tiễn cho quá trình hoàn thiện Luật Đất đai.
* Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong:
Giải phóng mặt bằng và tái định cư luôn là điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn làm chậm tiến độ dự án hạ tầng. Cần những mô hình, chính sách bồi thường và công cụ quản trị mới nào để tách bạch và gia tăng tốc độ cho khâu này?
Đối với các khu vực quy hoạch treo liên quan đến hạ tầng kỹ thuật xã hội hoặc chỉnh trang đô thị như chung cư cũ, kênh rạch, TPHCM cần chính sách gì để hấp dẫn các doanh nghiệp tư nhân cùng tham gia gỡ vướng?
* TS. Phạm viết Thuận - Viện trưởng Kinh tế tài nguyên và Môi trường TPHCM:
Về vấn đề hạ tầng, tôi cho rằng chúng ta cần xác định rõ hạ tầng đồng bộ gồm những loại nào. Theo tôi, có khoảng 11 loại hạ tầng chính và 13 loại hạ tầng phụ cần đồng bộ thì TPHCM mới đủ năng lực phát triển kinh tế.
Từ đầu đến giờ, chúng ta chủ yếu nói về hạ tầng giao thông và quy hoạch, trong khi còn nhiều loại hạ tầng khác như điện, nước, thoát nước, khu dân cư, khu công nghiệp và logistics.
Trước mắt, hạ tầng giao thông vẫn là vấn đề lớn, khối lượng công việc của TPHCM rất nặng nề. Chúng ta phải phát triển giao thông đa phương thức để giải quyết kết nối liên vùng, kết nối với các địa phương phụ cận.
Tôi xin đề xuất một số giải pháp kỹ thuật về chống ngập. TPHCM cần tổ chức đo vẽ, xác định bình đồ tại 159 điểm ngập để tính toán cao độ, xác định hướng nước chảy và khả năng thoát nước của từng khu vực. Từ đó mới có cơ sở xây dựng hạ tầng phù hợp. Những điểm ngập lớn, không thoát nước được thì cần tính đến việc xây dựng hồ sinh thái.
Trước đây, chúng ta xây dựng công trình chủ yếu để chống ngập, nhưng chưa có tư duy đầy đủ về lưu trữ và thoát nước. Nếu không xây dựng được hồ sinh thái trên địa bàn TPHCM thì việc chống ngập sẽ rất khó.
Tiếp đó, cần tính toán đồng bộ hệ thống kênh thoát nước, cống thoát nước và hồ sinh thái. Các dữ liệu này phải được số hóa để phục vụ thiết kế, thẩm định hồ sơ công trình. Sau đó mới tính đến các hạ tầng cầu đường, trường học, bệnh viện và logistics gắn với khu công nghiệp.
Chúng ta cũng cần đặt vấn đề có nên tiếp tục bố trí bệnh viện, trường học trong trung tâm hay không, bởi nếu không giải quyết được vấn đề này thì hạ tầng sẽ không thể đồng bộ.
Một vấn đề nữa là hạ tầng điện lưới và an ninh điện. Vừa rồi, có bốn tập đoàn lớn đặt vấn đề đầu tư vào Việt Nam nhưng khi hỏi về công suất điện lưới thì họ rút lui.
Vì vậy, khi phân tích, đánh giá tính đồng bộ của hạ tầng, chúng ta phải nêu rõ tất cả loại hạ tầng nào có thể đồng bộ với nhau, những loại nào chưa thể, từ đó mới xác định được hướng giải quyết.
* Ông Phùng Công Sướng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong:
Trước thách thức sụt lún, ngập lụt và triều cường, việc mở rộng không gian phát triển TPHCM cần lồng ghép các giải pháp quy hoạch không gian thoát nước tự nhiên và hạ tầng xanh như thế nào để bảo đảm phát triển bền vững?
* TSKH, KTS. Ngô Viết Nam Sơn:
Về góc độ khoa học, chống ngập không phải là bài toán không thể giải quyết. Vấn đề nằm ở cách tiếp cận và sự phối hợp giữa các ngành. Chống ngập không thể chỉ là trách nhiệm riêng của Sở Xây dựng mà cần sự tham gia của nhiều sở, ngành, chính quyền địa phương và cả nhà đầu tư.
Muốn đô thị không ngập, trước hết phải dành đủ không gian cho nước. Bên cạnh hệ thống cống thoát nước, đê bao, cần kiểm soát tình trạng bê tông hóa, bảo vệ không gian thoát nước tự nhiên và bố trí các khu vực trữ nước. Các dự án phát triển đô thị không thể chỉ tính đến hiệu quả kinh tế, lợi nhuận mà phải dành quỹ đất phù hợp cho hồ điều tiết, công viên và các không gian thấm, trữ nước.
Việc tính toán khả năng chống ngập cũng không nên chỉ dựa vào một ngưỡng lượng mưa nhất định. Chẳng hạn, nếu lấy mức mưa 100 mm làm cơ sở thiết kế thì cần tính đến những kịch bản mưa lớn hơn, bảo đảm hệ thống vẫn có khả năng ứng phó. Không gian dành cho nước phải được tính toán có dự phòng, thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt.
Để làm được điều đó, cần phối hợp giữa các cơ quan quy hoạch, xây dựng, đầu tư và tài chính trong việc bố trí quỹ đất, nguồn vốn phát triển hồ điều tiết, công viên và hệ thống thoát nước ngầm. Không gian ngầm cũng không chỉ phục vụ giao thông hay thương mại mà cần được tính đến như một phần của hạ tầng chống ngập.
Tôi cho rằng TPHCM nên xây dựng kế hoạch chống ngập tổng thể, xác định rõ những khu vực có thể cam kết kiểm soát ngập và giải pháp cụ thể cho từng khu vực. Đây là bài toán khoa học có thể giải quyết nếu có quy hoạch phù hợp và sự phối hợp đa ngành, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
* Ông Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong:
Thưa TS. Trịnh Thục Hiền, TPHCM cần những cơ chế nào để thu hút vốn tư nhân, nhà đầu tư quốc tế vào các dự án hạ tầng lớn thông qua mô hình PPP, đồng thời hạn chế rủi ro trong quá trình triển khai?
* TS. Nguyễn Thục Hiền - Phó Trưởng Khoa Luật Kinh Tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM:
Thứ nhất, không nên coi PPP là lời giải chung cho mọi dự án. Nhu cầu vốn của TPHCM rất lớn, nhưng cần phân loại dự án theo dòng tiền. Những dự án có doanh thu rõ ràng như logistics, kho bãi nên để doanh nghiệp đầu tư trực tiếp.
Với các dự án như chống ngập, có lợi ích xã hội lớn nhưng khó thu phí, vốn công vẫn phải là nền tảng. PPP phát huy hiệu quả nhất ở những dự án có thể đo lường chất lượng dịch vụ, có nguồn chi trả đáng tin cậy và phân chia rủi ro hợp lý.
Thứ hai, khó khăn lớn nhất hiện nay là khâu chuẩn bị dự án, chứ không hẳn là thiếu nhà đầu tư. Khung pháp lý đã thông thoáng hơn, nhưng việc chuẩn bị và thiết kế hợp đồng càng phải chặt chẽ.
Chẳng hạn, với một số dự án BT, nếu Nhà nước giao trước toàn bộ quỹ đất thanh toán khi công trình chưa hoàn thành, rủi ro có thể phát sinh khi dự án chậm tiến độ nhưng bảo lãnh ngân hàng đã hết hạn.
Nguyên tắc của PPP là rủi ro phải do bên có khả năng kiểm soát rủi ro đó gánh chịu. Vì vậy, hợp đồng cần được thiết kế chặt chẽ để bảo đảm quyền lợi của Nhà nước và phân bổ rủi ro hợp lý.
* Ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM:
Qua hội thảo, chúng tôi có thêm động lực và niềm tin để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Những nội dung ngành xây dựng đang tham mưu, triển khai hoặc chuẩn bị thực hiện có nhiều điểm tương đồng với nhận định, đề xuất của các đại biểu, đặc biệt là những chuyên gia tham gia xây dựng chính sách cho thành phố và cả nước.
Một số vấn đề được nêu tại hội thảo cần tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, nhất là cơ chế huy động vốn, chính sách đất đai và các mô hình đầu tư hạ tầng gắn với khai thác giá trị đất. Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức những chuyên đề riêng để đánh giá, đề xuất giải pháp phù hợp. Thành phố cũng nghiên cứu kinh nghiệm từ các dự án mở rộng đường, kết hợp chỉnh trang đô thị và khai thác quỹ đất để tạo nguồn lực phát triển.
TPHCM đang tập trung giải quyết ba vấn đề lớn là ùn tắc giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường. Đây là những nhiệm vụ cấp thiết, cần được triển khai quyết liệt trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, thành phố cần sớm khai thác tiềm năng của không gian ngầm, không gian tầm thấp và hạ tầng số. Quá trình phát triển hạ tầng phải gắn với bảo tồn di sản văn hóa, các giá trị lịch sử, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ giữa hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Chúng ta không thể phát triển hạ tầng một cách máy móc, mà phải đặt trong tổng thể quy hoạch đô thị, gắn với yếu tố văn hóa và hạ tầng số để nâng cao hiệu quả quản lý.
TPHCM cần đi trước trong phát triển đô thị thông minh, đồng thời sự đồng hành, đóng góp trí tuệ của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và trường đại học giúp thành phố hoàn thiện các cơ chế, chính sách, sớm đưa những giải pháp phù hợp vào thực tiễn.