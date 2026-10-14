VN-Index tiếp tục giảm, bất ngờ nhóm cổ phiếu đi ngược thị trường

TPO - VN-Index mất gần 15 điểm trong phiên giao dịch ngày 14/10, lùi về 1.704,87 điểm khi áp lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong khi đó, một số mã thép, phân bón và công nghệ vẫn tăng giá.

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu sức ép trong phiên giao dịch ngày 14/10. VN-Index giảm 14,55 điểm, tương đương 0,85%, xuống 1.704 điểm. Đây là phiên giảm thứ sáu liên tiếp của chỉ số, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối hoạt động giao dịch.

Áp lực lớn đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa cao. Trong đó, VHM giảm 5,28%, VIC mất 1,62%, VPL giảm 3,31% và VRE giảm 1,54%. Diễn biến của các mã này kéo chỉ số chung đi xuống đáng kể, dù thị trường vẫn xuất hiện những điểm sáng ở một số nhóm ngành.

Một số mã thép, phân bón và công nghệ ngược dòng thị trường.

Sắc đỏ cũng hiện diện tại nhiều cổ phiếu bán lẻ như MWG, PNJ và FRT. Ở nhóm ngân hàng, SSB và LPB giảm mạnh, trong khi STB, SHB cũng mất giá. Ngược lại, một số mã như MBB, VIB, CTG và TCB vẫn giữ được sắc xanh, cho thấy diễn biến giữa các cổ phiếu cùng ngành chưa đồng nhất.

Trái với xu hướng chung, nhóm thép ghi nhận nhiều mã tăng giá. HPG tăng 1,71%, HSG tăng 4,48%, còn NKG tăng hết biên độ 6,82%. Một số cổ phiếu khác trong ngành cũng đi lên, giúp nhóm này trở thành điểm sáng giữa phiên giao dịch nhiều áp lực.

Cổ phiếu phân bón cũng diễn biến tích cực. DCM tăng 3,18%, DPM tăng 0,71%, trong khi CSV tăng hết biên độ 6,85%. DDV tăng 3,64% và LAS tăng 7,14%.

Tại nhóm công nghệ, FPT tăng 1,42%, lên 57.100 đồng/cổ phiếu. Diễn biến này phần nào cải thiện tâm lý sau chuỗi phiên giao dịch kém tích cực của mã cổ phiếu này.

Dù một số nhóm ngành tăng giá, độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên bán. Trên sàn HoSE, số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn số mã tăng, phản ánh áp lực điều chỉnh chưa chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu riêng lẻ.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý. Trong phiên 14/10, khối ngoại bán ròng hơn 784 tỷ đồng, nối dài chuỗi bán ròng lên 16 phiên liên tiếp. Tổng giá trị bán ròng trong chuỗi này vượt 22.800 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng đáng kể gồm VIC, VHM, FRT, FPT, TCB và VPB. Ở chiều ngược lại, MBB, STB và HPG nằm trong nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng.

Tính từ đầu năm đến nay, giá trị bán ròng của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam đã lên khoảng 116.000 tỷ đồng. Diễn biến này tiếp tục tạo sức ép lên thị trường trong bối cảnh dòng tiền trong nước phải hấp thụ lượng cung lớn.