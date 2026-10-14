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Phó Thống đốc kể người nhà làm thủ tục xuất viện xong phải... nhập viện luôn

Việt Linh - Trọng Tài - Trọng Quân

TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng kể lại câu chuyện người nhà đi viện. Theo ông Dũng, người bệnh phải rời phòng điều trị, thực hiện các bước thanh toán rất bất tiện, trong đó khi sức khỏe còn yếu nên xuất viện xong lại phải nhập viện luôn.

Lấy trải nghiệm người dùng làm thước đo chuyển đổi số

Phát biểu tại Hội thảo “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số”, sáng 14/10, tại Hà Nội, do Báo Tiền Phong phối hợp với NAPAS phối hợp tổ chức, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng cho biết chuyển đổi số cần gắn trực tiếp với lợi ích của người dân, để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả công nghệ.

Dẫn chứng từ trải nghiệm của chính gia đình mình tại Bệnh viện Bạch Mai, Phó Thống đốc kể năm 2019 gia đình ông có người nhà nằm viện, quy trình thanh toán và hoàn tất thủ tục ra viện rất bất tiện.

Theo ông Dũng, người bệnh phải rời phòng điều trị, thực hiện các bước thanh toán bất tiện trong khi sức khỏe còn yếu, thậm chí người nhà bệnh xuất viện xong lại phải nhập viện luôn.

"Quy trình thanh toán là trả phòng, trả đồ, ra khỏi phòng nhưng không được ra khỏi bệnh viện khi không có hóa đơn thanh toán. Quá trình này làm vào buổi trưa nắng và mất khoảng 1,5 tiếng. Người bệnh ra khỏi phòng và làm thủ tục xong thì phải quay vào viện luôn vì lúc đó cơ thể rất yếu và ốm" - ông Dũng kể lại và cho biết đã chia sẻ về trải nghiệm của gia đình mình với ông Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai ngay tại hội thảo.

Tuy nhiên, ông Dũng đã có sự nhìn nhận hoàn toàn mới sau khi nghe trao đổi của lãnh

"Ứng dụng Bach Mai Care là một trong những nền tảng quan trọng để kết nối các khâu trong hành trình khám chữa bệnh; được xác thực qua VNeID, góp phần bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin người bệnh. Trước đây, người dân đến bệnh viện có thể phải xếp hàng ở nhiều khâu, nhưng hiện người bệnh có thể đặt lịch trên ứng dụng, lựa chọn chuyên khoa, ngày và giờ khám phù hợp. Đến khâu thanh toán, hệ thống cung cấp mã QR với chính xác số tiền phải trả..." - ông Vũ Văn Giáp - Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - cho hay.

đạo Bệnh viện Bạch Mai về ứng dụng Bach Mai Care hiện nay. Quy trình tại bệnh viện đã thay đổi đáng kể. Các khâu từ khám bệnh, tạm ứng đến thanh toán viện phí, tiền thuốc được tích hợp trên nền tảng thống nhất. Thông tin thanh toán được kết nối với dữ liệu bệnh viện, giúp xác nhận khoản tiền phải trả, ghi nhận giao dịch và hạn chế thanh toán trùng lặp

Theo Phó Thống đốc, đây là ý nghĩa thực chất của chuyển đổi số, thay vì chỉ đưa giấy tờ lên môi trường điện tử hoặc số hóa những quy trình vốn còn rời rạc. Tương tự, các ứng dụng thuế cần giúp người dùng theo dõi cụ thể số tiền phải nộp, từng kỳ thanh toán và nghĩa vụ còn tồn đọng.

Ông Dũng cho rằng, thanh toán số là nền tảng quan trọng để phát triển các dịch vụ số. Một hệ sinh thái bệnh viện thông minh, dịch vụ thuế thuận tiện hay các nền tảng đặt vé, du lịch khó có thể vận hành hiệu quả nếu thiếu thanh toán.

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Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng. Ảnh: Trọng Tài.

“Không ai đứng một mình cả và không ai có thể thành công khi đứng một mình cả”, Phó Thống đốc nhấn mạnh và cho rằng dịch vụ ngân hàng chỉ phát huy hiệu quả khi nằm trong chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ và đáp ứng tốt trải nghiệm người sử dụng.

Ba yêu cầu để hệ sinh thái thanh toán số phát triển

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đề nghị các đơn vị tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cập nhật quy định theo sự phát triển nhanh của công nghệ và những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. Các cơ quan quản lý cần chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời điều chỉnh chính sách để vừa tạo thuận lợi cho hoạt động thanh toán, vừa bảo đảm an toàn.

Thứ hai, các ngân hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ cần nâng cao trải nghiệm khách hàng, giảm thao tác và tăng khả năng tích hợp giữa các nền tảng. Theo ông, chỉ cần thêm một bước bất tiện cũng có thể khiến khách hàng rời bỏ dịch vụ. Việc tự động hóa phải giúp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí và mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp lẫn người sử dụng.

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Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trọng Tài

Thứ ba, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng phải luôn được đặt lên hàng đầu. Các giải pháp thanh toán cần đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, bảo mật; đồng thời, khi phát sinh sự cố hoặc khiếu nại, các đơn vị phải phối hợp xử lý nhanh chóng. Ông cũng lưu ý yêu cầu tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và phòng, chống các giao dịch bất hợp pháp.

Đề cập thanh toán xuyên biên giới, Phó Thống đốc cho rằng cần thúc đẩy kết nối để khách quốc tế có thể thuận tiện sử dụng thẻ, mã QR và ví điện tử tại Việt Nam; đồng thời hỗ trợ người Việt Nam thanh toán khi ra nước ngoài. Ông đề nghị các ngân hàng, trung gian thanh toán tập trung phát triển mô hình thanh toán tích hợp xuyên suốt, từ đặt hàng, mua hàng, xác nhận dịch vụ đến thanh toán; NAPAS cần hỗ trợ về tiêu chuẩn kỹ thuật và kết nối hệ thống.

Tuy nhiên, ông Phạm Tiến Dũng cũng cảnh báo sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và các phương thức kinh doanh mới sẽ kéo theo những thách thức về an ninh, đặc biệt là thủ đoạn tấn công ngày càng phức tạp của tội phạm công nghệ. Vì vậy, các đơn vị cần chủ động nghiên cứu, phát triển giải pháp mới, bảo đảm dịch vụ vừa thuận tiện vừa an toàn.

Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước bày tỏ mong muốn các ngân hàng, tổ chức thanh toán, doanh nghiệp công nghệ và cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành xây dựng hệ sinh thái số cho thanh toán, tín dụng, tiết kiệm, y tế, giáo dục và giao thông. Theo ông, những mô hình thực tiễn được chia sẻ tại hội thảo không chỉ phản ánh kết quả của từng đơn vị mà còn có thể truyền cảm hứng để các đơn vị khác triển khai, qua đó đưa lợi ích của chuyển đổi số đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.

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#thanh toán số #Chuyển đổi số #Ngân hàng #Hệ sinh thái số #Bảo mật #Trải nghiệm khách hàng #Thanh toán xuyên biên giới

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