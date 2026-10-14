Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thanh toán số không đơn thuần là một phương thức giao dịch

Thanh Huyền - Dương Triều - Trọng Quân

TPO - “Một hạ tầng thanh toán an toàn, thông suốt và liền mạch sẽ là đòn bẩy khơi thông các nguồn lực xã hội, tối ưu hóa chi phí vận hành cho nền kinh tế và trực tiếp nâng tầm trải nghiệm sống của từng người dân” - nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 - nhấn mạnh tại Hội thảo “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số”, sáng 14/10, tại Hà Nội.

Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức hội thảo chuyên đề “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số”, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh trong kỷ nguyên chuyển đổi số quốc gia, công nghệ đang làm thay đổi phương thức quản trị, sản xuất, kinh doanh và thói quen tiêu dùng hằng ngày của người dân. Trong dòng chảy đó, thanh toán số không còn đơn thuần là một phương thức giao dịch tiện ích mà đã trở thành hạ tầng quan trọng kết nối người dân, doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng và các dịch vụ công.

Theo ông Sưởng, một hạ tầng thanh toán an toàn, thông suốt và liền mạch sẽ góp phần khơi thông các nguồn lực xã hội, tối ưu hóa chi phí vận hành cho nền kinh tế, đồng thời nâng cao trải nghiệm sống của người dân. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với quá trình phát triển hệ sinh thái thanh toán số trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.

ddt-9146.jpg
Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

Nhìn lại chặng đường 5 năm tổ chức các hội thảo về thanh toán, ông Sưởng cho biết các diễn đàn do Báo Tiền Phong khởi xướng đã từng bước phát triển cả về quy mô và chiều sâu nội dung, bám sát những chuyển động của thị trường tài chính, ngân hàng và công nghệ.

Năm 2022, Tọa đàm “Thúc đẩy thanh toán số sau đại dịch” tập trung gợi mở giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo động lực hình thành thói quen tiêu dùng mới trong giai đoạn phục hồi kinh tế.

Năm 2023, hội thảo “Thúc đẩy hoạt động thanh toán thẻ và xu hướng thanh toán tương lai” tiếp tục cập nhật các xu hướng công nghệ mới trên thị trường tài chính.

Đến năm 2024, Hội thảo “Hà Nội - thành phố thông minh và Hệ sinh thái ngân hàng mở” đặt ra vấn đề chia sẻ dữ liệu thông qua mô hình Open Banking, hướng tới xây dựng không gian sống thông minh.

Năm 2025, với chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin: Kiến tạo tương lai thanh toán số”, diễn đàn nhấn mạnh bảo mật là nền tảng để phát triển các trải nghiệm thanh toán tiện ích.

ddt-9196.jpg
Theo ông Sưởng, trong dòng chảy đó, thanh toán số không còn đơn thuần là một phương thức giao dịch tiện ích mà đã trở thành hạ tầng quan trọng.

Theo Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, sự đồng hành của Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ đã góp phần duy trì chất lượng, uy tín của chuỗi hội thảo, đồng thời tạo không gian trao đổi đa chiều, hướng tới những giải pháp thực tiễn cho thị trường thanh toán.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mới khi chuỗi sự kiện sau 5 mùa tổ chức với thương hiệu “Ngày Thẻ Việt Nam” chính thức mang tên “Ngày Thanh toán số Việt Nam”, gắn với thông điệp “Chạm số - Sống xanh”.

Theo ông Phùng Công Sưởng, sự thay đổi này phản ánh quá trình phát triển của thị trường thanh toán. Nếu thẻ ngân hàng từng đóng vai trò mở đường, hệ sinh thái hiện nay đã mở rộng với nhiều phương thức và công nghệ như mã QR chuẩn hóa, thanh toán không tiếp xúc, ví điện tử, xác thực sinh trắc học và trí tuệ nhân tạo.

Với chủ đề “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số”, hội thảo hướng tới nhận diện những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và liên kết dữ liệu, từ đó đề xuất giải pháp liên ngành khả thi, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho người dân.

Ông Sưởng nhấn mạnh yêu cầu phát triển thanh toán số không chỉ nằm ở việc ứng dụng công nghệ mới mà còn ở khả năng xây dựng niềm tin của người sử dụng. Theo đó, tốc độ giao dịch cần đi đôi với các chuẩn mực an toàn; đổi mới sáng tạo phải gắn với trách nhiệm xã hội; các tiện ích số cần hướng tới phục vụ tốt hơn nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp.

ddt-9161.jpg
"Thanh toán số không chỉ nằm ở việc ứng dụng công nghệ mới mà còn ở khả năng xây dựng niềm tin của người sử dụng" - ông Sưởng cho hay.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành Ngân hàng, các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp trong việc lan tỏa sáng kiến, nhân rộng các mô hình thanh toán hiệu quả, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo mật và kỹ năng số an toàn cho cộng đồng.

Với sự phối hợp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, ngành và doanh nghiệp, hội thảo được kỳ vọng mang đến những góc nhìn chuyên sâu, gợi mở giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán số phát triển đồng bộ, an toàn và bền vững, đóng góp thiết thực vào tiến trình xây dựng nền kinh tế số Việt Nam.

Xem thêm

#Thanh toán số #Hạ tầng thanh toán #Hệ sinh thái số #Ngân hàng số #Chuyển đổi số

Cùng chuyên mục

Viettel giới thiệu hệ sinh thái công nghệ, mở rộng cơ hội hợp tác tại Campuchia

Viettel giới thiệu hệ sinh thái công nghệ, mở rộng cơ hội hợp tác tại Campuchia

Thương hiệu của Viettel tại Campuchia, khai trương gian hàng tại Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam – Campuchia 2026 (VIDEX CAMBODIA 2026), giới thiệu hệ sinh thái công nghệ phục vụ doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người dân. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến tham quan, trải nghiệm các sản phẩm tại gian hàng.

Phó Thống đốc Ngân hàng kể chuyện người nhà đi viện Bạch Mai

Phó Thống đốc Ngân hàng kể chuyện người nhà đi viện Bạch Mai

TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng kể lại câu chuyện người nhà đi viện. Theo ông Dũng, người bệnh phải rời phòng điều trị, thực hiện các bước thanh toán rồi quay trở lại, gây bất tiện khi sức khỏe còn yếu, thậm chí xuất viện xong lại phải nhập viện luôn.

Ấn tượng màn trình diễn của robot trên dòng chảy số

TPO - Tại Hội thảo “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số" sáng 14/10, tại Hà Nội, màn trình diễn “Robot tương tác trên dòng chảy số” thu hút sự quan tâm đặc biệt khi mang đến điểm nhấn công nghệ, thể hiện xu hướng đưa trí tuệ nhân tạo vào những trải nghiệm thực tế.

Giá vàng thế giới giảm, SJC đứng im

Giá vàng thế giới giảm, SJC đứng im

TPO - Giá vàng thế giới giảm hơn 31 USD/ounce, vàng miếng SJC sáng 14/10 vẫn giữ mức 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục ở mức hơn 13 triệu đồng/lượng.

Hoa Kỳ tăng tốc đưa giảm tác hại thuốc lá thành một trụ cột trong chính sách quản lý nicotine

Hoa Kỳ tăng tốc đưa giảm tác hại thuốc lá thành một trụ cột trong chính sách quản lý nicotine

Tobacco Harm Reduction (THR) – Giảm tác hại thuốc lá tại Hoa Kỳ không còn chỉ là một khái niệm trong nghiên cứu khoa học hay đề tài tranh luận về y tế công cộng. Những động thái gần đây từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ (HHS), giới học thuật và cả lĩnh vực quốc phòng cho thấy giảm tác hại đang dần trở thành một phần quan trọng trong cách Mỹ quản lý các sản phẩm chứa nicotine.

Tập đoàn Becamex được vinh danh Thương hiệu Vàng TPHCM năm 2026

Tập đoàn Becamex được vinh danh Thương hiệu Vàng TPHCM năm 2026

Chiều 13-10, tại TPHCM, Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex – CTCP (Tập đoàn Becamex) vinh dự được trao Giải thưởng “Thương hiệu Vàng Thành phố Hồ Chí Minh” năm 2026. Đây là sự ghi nhận đối với những đóng góp của doanh nghiệp trong phát triển công nghiệp, hạ tầng, đô thị, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của Becamex trong chiến lược phát triển TPHCM trở thành siêu đô thị hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh quốc tế.

Lãi suất chưa hạ nhiệt, doanh nghiệp phải làm gì?

Lãi suất chưa hạ nhiệt, doanh nghiệp phải làm gì?

TPO - Áp lực lạm phát, nhu cầu tín dụng gia tăng và những biến động từ thị trường quốc tế khiến dư địa giảm lãi suất chưa nhiều. Trong bối cảnh chi phí vốn có thể còn tăng, chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần chủ động cơ cấu nguồn vốn, quản trị dòng tiền và đa dạng hóa kênh huy động để bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Nộp thuế qua eTax Mobile có thể gỡ tạm hoãn xuất cảnh sau 3-5 phút

Nộp thuế qua eTax Mobile có thể gỡ tạm hoãn xuất cảnh sau 3-5 phút

TPO - Theo Cục Thuế, người nộp thuế có thể nộp tiền qua ứng dụng eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công của cơ quan thuế. Sau khi khoản tiền được ghi nhận và số thuế nợ giảm xuống dưới ngưỡng quy định, việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh sẽ được thực hiện trong khoảng 3-5 phút.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe