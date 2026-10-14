Thanh toán số không đơn thuần là một phương thức giao dịch

TPO - “Một hạ tầng thanh toán an toàn, thông suốt và liền mạch sẽ là đòn bẩy khơi thông các nguồn lực xã hội, tối ưu hóa chi phí vận hành cho nền kinh tế và trực tiếp nâng tầm trải nghiệm sống của từng người dân” - nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 - nhấn mạnh tại Hội thảo “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số”, sáng 14/10, tại Hà Nội.

Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, Báo Tiền Phong phối hợp với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) tổ chức hội thảo chuyên đề “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số”, dưới sự chỉ đạo nội dung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh trong kỷ nguyên chuyển đổi số quốc gia, công nghệ đang làm thay đổi phương thức quản trị, sản xuất, kinh doanh và thói quen tiêu dùng hằng ngày của người dân. Trong dòng chảy đó, thanh toán số không còn đơn thuần là một phương thức giao dịch tiện ích mà đã trở thành hạ tầng quan trọng kết nối người dân, doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng và các dịch vụ công.

Theo ông Sưởng, một hạ tầng thanh toán an toàn, thông suốt và liền mạch sẽ góp phần khơi thông các nguồn lực xã hội, tối ưu hóa chi phí vận hành cho nền kinh tế, đồng thời nâng cao trải nghiệm sống của người dân. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với quá trình phát triển hệ sinh thái thanh toán số trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Đồng Trưởng ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.



Nhìn lại chặng đường 5 năm tổ chức các hội thảo về thanh toán, ông Sưởng cho biết các diễn đàn do Báo Tiền Phong khởi xướng đã từng bước phát triển cả về quy mô và chiều sâu nội dung, bám sát những chuyển động của thị trường tài chính, ngân hàng và công nghệ.

Năm 2022, Tọa đàm “Thúc đẩy thanh toán số sau đại dịch” tập trung gợi mở giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo động lực hình thành thói quen tiêu dùng mới trong giai đoạn phục hồi kinh tế.

Năm 2023, hội thảo “Thúc đẩy hoạt động thanh toán thẻ và xu hướng thanh toán tương lai” tiếp tục cập nhật các xu hướng công nghệ mới trên thị trường tài chính.

Đến năm 2024, Hội thảo “Hà Nội - thành phố thông minh và Hệ sinh thái ngân hàng mở” đặt ra vấn đề chia sẻ dữ liệu thông qua mô hình Open Banking, hướng tới xây dựng không gian sống thông minh.

Năm 2025, với chủ đề “Một chạm - Vạn niềm tin: Kiến tạo tương lai thanh toán số”, diễn đàn nhấn mạnh bảo mật là nền tảng để phát triển các trải nghiệm thanh toán tiện ích.

Theo ông Sưởng, trong dòng chảy đó, thanh toán số không còn đơn thuần là một phương thức giao dịch tiện ích mà đã trở thành hạ tầng quan trọng.

Theo Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, sự đồng hành của Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan quản lý, tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ đã góp phần duy trì chất lượng, uy tín của chuỗi hội thảo, đồng thời tạo không gian trao đổi đa chiều, hướng tới những giải pháp thực tiễn cho thị trường thanh toán.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mới khi chuỗi sự kiện sau 5 mùa tổ chức với thương hiệu “Ngày Thẻ Việt Nam” chính thức mang tên “Ngày Thanh toán số Việt Nam”, gắn với thông điệp “Chạm số - Sống xanh”.

Theo ông Phùng Công Sưởng, sự thay đổi này phản ánh quá trình phát triển của thị trường thanh toán. Nếu thẻ ngân hàng từng đóng vai trò mở đường, hệ sinh thái hiện nay đã mở rộng với nhiều phương thức và công nghệ như mã QR chuẩn hóa, thanh toán không tiếp xúc, ví điện tử, xác thực sinh trắc học và trí tuệ nhân tạo.

Với chủ đề “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số”, hội thảo hướng tới nhận diện những điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và liên kết dữ liệu, từ đó đề xuất giải pháp liên ngành khả thi, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho người dân.

Ông Sưởng nhấn mạnh yêu cầu phát triển thanh toán số không chỉ nằm ở việc ứng dụng công nghệ mới mà còn ở khả năng xây dựng niềm tin của người sử dụng. Theo đó, tốc độ giao dịch cần đi đôi với các chuẩn mực an toàn; đổi mới sáng tạo phải gắn với trách nhiệm xã hội; các tiện ích số cần hướng tới phục vụ tốt hơn nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp.

"Thanh toán số không chỉ nằm ở việc ứng dụng công nghệ mới mà còn ở khả năng xây dựng niềm tin của người sử dụng" - ông Sưởng cho hay.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng ngành Ngân hàng, các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp trong việc lan tỏa sáng kiến, nhân rộng các mô hình thanh toán hiệu quả, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo mật và kỹ năng số an toàn cho cộng đồng.

Với sự phối hợp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, ngành và doanh nghiệp, hội thảo được kỳ vọng mang đến những góc nhìn chuyên sâu, gợi mở giải pháp thúc đẩy hệ sinh thái thanh toán số phát triển đồng bộ, an toàn và bền vững, đóng góp thiết thực vào tiến trình xây dựng nền kinh tế số Việt Nam.