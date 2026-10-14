Thanh toán số phải đi cùng bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng...

report Cần nhiều lớp bảo vệ để ngăn chặn lừa đảo bằng AI

* Ông Nguyễn Xuân Việt - Giám đốc Công nghệ kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ công nghệ mới FPT IS, Tập đoàn FPT:

Bên cạnh những tiện ích mang lại, trí tuệ nhân tạo (AI) cũng tạo ra nhiều rủi ro đối với doanh nghiệp và người dùng, đặc biệt là các hình thức giả mạo bằng công nghệ deepfake. Những thủ đoạn này có thể khiến người dùng bị thao túng tâm lý, dẫn đến tự chuyển tiền cho kẻ gian.

Để bảo vệ an toàn khi thanh toán số, tôi cho rằng cần có giải pháp phù hợp với 3 nhóm đối tượng: Người dùng, doanh nghiệp và hệ thống tài chính - ngân hàng.

Ông Nguyễn Xuân Việt.

Với người dùng, tôi khuyến nghị thực hiện nguyên tắc “3 không”: không cài đặt ứng dụng “lạ”; không chuyển tiền trong tình huống bị thúc giục; không bỏ qua cảnh báo khi tài khoản người nhận có dấu hiệu gian lận. Các cuộc tấn công đang ngày càng nhắm vào con người, lợi dụng tâm lý và sự thiếu cảnh giác để chiếm đoạt tài sản.

Đối với doanh nghiệp, ngoài các biện pháp bảo vệ an ninh mạng và phòng chống deepfake, cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc để lộ thông tin có thể tạo kẽ hở để kẻ gian khai thác, phục vụ những cuộc tấn công tiếp theo.

Ở cấp độ hệ thống tài chính - ngân hàng, vai trò của xác thực sinh trắc học và các công nghệ phát hiện giả mạo là vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, trước sự phát triển của video deepfake, các giải pháp xác thực cần tiếp tục được nâng cấp để tăng khả năng nhận diện và ngăn chặn hành vi gian lận.

Phân tích dữ liệu để phát hiện những dấu hiệu bất thường, chẳng hạn lệnh giao dịch xuất hiện từ các địa điểm khác nhau, cũng có thể hỗ trợ nhận diện nguy cơ kẻ gian thực hiện.

Một giải pháp khác mà tôi muốn đề xuất là xem xét tích hợp nhiều lớp bảo vệ, sau đó là nâng cao nhận thức người dùng, bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp đến tăng cường năng lực phát hiện và ngăn chặn gian lận, nhằm bảo đảm an toàn cho các giao dịch số.