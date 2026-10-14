Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đề xuất gần 180.000 tỷ 'lên đời' 18 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam

Phan Thiên

TPO - Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng 18 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dài hơn 1.100 km, từ quy mô 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe. Dự án dự kiến triển khai theo phương thức PPP, trong đó nhiều đoạn tuyến được đề xuất thực hiện mà không cần ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án đầu tư mở rộng các đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Phương án đầu tư PPP được nghiên cứu đáp ứng tính khả thi, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ được đầu tư hoàn thiện đoạn Hà Nội - TPHCM gồm 18 đoạn tuyến, chiều dài hơn 1.100 km. Các đoạn Mỹ Thuận - Cần Thơ, Cần Thơ - Cà Mau sẽ nghiên cứu theo các dự án riêng.

Quy mô mở rộng từ 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe cao tốc theo quy hoạch. Riêng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây mở rộng 4 làn xe hoàn chỉnh lên 6 làn xe để đồng bộ quy mô các đoạn tuyến liền kề. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng gần 180.000 tỷ đồng.

tjanh-jhoas.jpg
Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng hơn 960km cao tốc Bắc - Nam lên 6 làn xe.

Trên cơ sở nghiên cứu, Bộ Xây dựng dự kiến chia 3 đoạn tuyến đang do nhà đầu tư thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo) thành 3 dự án độc lập.

Hình thức, mức vốn hỗ trợ ngân sách Nhà nước tùy thuộc vào hợp đồng dự án PPP đã ký, tình hình lưu lượng giao thông và kết quả phân tích tài chính chi tiết trên các đoạn tuyến.

Ba đoạn tuyến này có tổng chiều chiều dài khoảng 178km, sơ bộ tổng mức đầu tư mở rộng khoảng gần 28.000 tỷ đồng.

Đối với 15 đoạn tuyến đã được đầu tư công, Nhà nước đang tổ chức thu phí, Bộ Xây dựng đề xuất phân chia thành 2 dự án thực hiện đầu tư PPP, không cần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Trong đó, đoạn phía Bắc từ Mai Sơn - Cam Lộ, chiều dài khoảng 415km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 72.100 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn sơ bộ ước tính khoảng 20 năm.

Đoạn phía Nam từ Quảng Ngãi - Dầu Giây, chiều dài khoảng hơn 550 km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 78.200 tỷ đồng, thời gian hoàn vốn sơ bộ ước tính khoảng 15 năm. Sau khi phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng xem xét, trình Quốc hội giao Chính phủ tiếp tục nghiên cứu, đầu tư mở rộng các đoạn tuyến theo các hình thức đầu tư phù hợp (đầu tư PPP, đầu tư công, hoặc các hình thức đầu tư khác theo quy định...).

Trường hợp thu hút vốn ngoài ngân sách nhà nước, cho phép nhà đầu tư tổ chức thu phí theo quy định sau khi hoàn thành công tác đầu tư mở rộng theo từng đoạn tuyến.

Theo Bộ Xây dựng, đến nay đã có một số nhà đầu tư quan tâm, đề xuất đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP, không cần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Xem thêm

#Bộ Xây dựng #Cao tốc Bắc Nam #mở rộng cao tốc #vốn đầu tư

Cùng chuyên mục

Nam A Bank phát triển nhân lực, nhân tài khoa học lượng tử Việt Nam

Nam A Bank phát triển nhân lực, nhân tài khoa học lượng tử Việt Nam

Sáng 13/10, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) phối hợp cùng Công ty Quanova và Trường Đại học Quang Trung tổ chức Ngày hội Thông tin và Phỏng vấn Chương trình Phát triển Nhân tài Lượng tử 2026 (Quantum Innovator Residency Program). Sự kiện hướng đến mục tiêu tìm kiếm, tuyển chọn và bồi dưỡng thế hệ nhân sự nòng cốt, tiên phong trong lĩnh vực Công nghệ Lượng tử tại Việt Nam.

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Mới đây, bộ sản phẩm tích hợp công nghệ Plasmacluster ion từ Sharp gồm máy lọc khí Purefit, điều hòa Airest và tủ lạnh 4 cửa đã thắng giải ở hạng mục "Bộ sản phẩm Nâng tầm Sống khỏe Tiêu biểu" tại Better Choice Awards 2026. Danh hiệu này tiếp tục khẳng định định hướng của SHARP trong phát triển sản phẩm, công nghệ không chỉ nâng cao tiện nghi, mà còn chủ động chăm sóc không khí và sức khỏe gia đình.

Kết nối thông minh, kiến tạo hệ sinh thái số như thế nào?

TPO - Sáng 14/10, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số” do Báo Tiền Phong phối hợp cùng NAPAS tổ chức. Tại đây, các chuyên gia, đơn vị ở nhiều lĩnh vực đã chia sẻ về những mô hình thanh toán số trong thực tiễn, giúp người dân và doanh nghiệp thực sự được hưởng thành quả của chuyển đổi số.

Quỹ Bình ổn giá sẽ hiện chỉ được sử dụng trong trường hợp biến động bất thường.

Đề xuất dừng trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ năm 2027

TPO - Giá xăng dầu mới phải được công bố trước ít nhất 30 phút, không được tăng sớm hoặc chậm giảm giá. Ngoài ra, Bộ Công Thương đề xuất dừng trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn từ đầu năm 2027, có ngoại lệ để hoàn trả tiền tạm ứng ngân sách.

Mastercard: Kết nối thanh toán để khai mở tiềm năng chi tiêu từ du lịch quốc tế

Mastercard: Kết nối thanh toán để khai mở tiềm năng chi tiêu từ du lịch quốc tế

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Đằng sau đà tăng trưởng này không chỉ là cơ hội thu hút thêm du khách, mà còn là bài toán làm thế nào để họ có thể chi tiêu thuận tiện trong suốt hành trình, từ đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn đến di chuyển, ăn uống và mua sắm. 

EVNHCMC đón nhận giải Thương hiệu Vàng TP. Hồ Chí Minh

EVNHCMC đón nhận giải Thương hiệu Vàng TP. Hồ Chí Minh

Tối ngày 13/10, Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVNHCMC) được UBND TP.Hồ Chí Minh trao giải thưởng “Thương hiệu Vàng TP.Hồ Chí Minh (HCMC Brand Award)” năm 2026 . Ông Nguyễn Thanh Nhã – Phó tổng giám đốc EVNHCMC thay mặt đơn vị tham dự và nhận giải thưởng.

Viettel giới thiệu hệ sinh thái công nghệ, mở rộng cơ hội hợp tác tại Campuchia

Viettel giới thiệu hệ sinh thái công nghệ, mở rộng cơ hội hợp tác tại Campuchia

Thương hiệu của Viettel tại Campuchia, khai trương gian hàng tại Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam – Campuchia 2026 (VIDEX CAMBODIA 2026), giới thiệu hệ sinh thái công nghệ phục vụ doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người dân. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến tham quan, trải nghiệm các sản phẩm tại gian hàng.

Ba trụ cột phát triển hệ sinh thái thanh toán số

Ba trụ cột phát triển hệ sinh thái thanh toán số

TPO - Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - cho rằng phát triển hệ sinh thái thanh toán số cần tập trung vào ba trụ cột: Kết nối hạ tầng, kết nối dịch vụ và thiết lập niềm tin số.

Ấn tượng màn trình diễn của robot trên dòng chảy số

TPO - Tại Hội thảo “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số" sáng 14/10, tại Hà Nội, màn trình diễn “Robot tương tác trên dòng chảy số” thu hút sự quan tâm đặc biệt khi mang đến điểm nhấn công nghệ, thể hiện xu hướng đưa trí tuệ nhân tạo vào những trải nghiệm thực tế.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe