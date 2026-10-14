Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Đề xuất dừng trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ năm 2027

Dương Hưng

TPO - Giá xăng dầu mới phải được công bố trước ít nhất 30 phút, không được tăng sớm hoặc chậm giảm giá. Ngoài ra, Bộ Công Thương đề xuất dừng trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn từ đầu năm 2027, có ngoại lệ để hoàn trả tiền tạm ứng ngân sách.

Bộ Công Thương vừa gửi các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo lần thứ 14 nghị định về kinh doanh xăng dầu.

Dừng trích Quỹ bình ổn, xử lý tiền còn dư

Bộ Công Thương đề xuất bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu khỏi danh mục các biện pháp bình ổn, đồng thời chấm dứt trích lập, chi sử dụng quỹ từ ngày 1/1/2027. Riêng nguồn tạm ứng ngân sách theo Nghị quyết 69/NQ-CP được xử lý theo phương án hoàn trả.

Nếu dự tính đến đầu năm 2027, số dư quỹ được tạm ứng tại các doanh nghiệp đầu mối chưa đủ trả lại ngân sách, Bộ Công Thương tiếp tục điều hành trích lập đến khi đủ hoàn trả.

Sau khi tổng hợp, quyết toán quỹ, số dư thặng dư, nếu còn, phải được nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi Chính phủ phê duyệt báo cáo.

3442-256dc831717c4b44b811d29371b750c2-78482025083108181220260304142732.png
Bộ Công Thương đề xuất phải công bố giá xăng dầu mới trước thời điểm áp dụng ít nhất 30 phút.

Dự thảo cũng bổ sung chế tài đối với doanh nghiệp chậm quyết toán. Đầu mối chậm quá 60 ngày sẽ bị đình chỉ kinh doanh tạm thời; quá 90 ngày bị thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối. Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu và thực hiện phong tỏa tài khoản quỹ.

Cùng với phương án xử lý quỹ, dự thảo bổ sung công cụ bình ổn bằng giá tối đa, khung giá hoặc giá cụ thể có thời hạn trong trường hợp cần thiết. Khi hết thời hạn mà không có quyết định gia hạn, biện pháp bình ổn tự động hết hiệu lực; doanh nghiệp quay lại cơ chế tự quyết định, công bố và kê khai giá, trừ trường hợp có quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền.

Giá xăng dầu: Không được tăng sớm, chậm giảm

Theo đề xuất mới, doanh nghiệp đầu mối và doanh nghiệp phân phối (không thuộc hệ thống của đầu mối) phải công bố giá xăng dầu mới đến hệ thống phân phối của mình trước thời điểm áp dụng ít nhất 30 phút. Thông báo phải nêu rõ giá hiện hành, giá mới, phạm vi áp dụng và thời điểm có hiệu lực, cụ thể đến giờ, phút.

Trước thời điểm giá mới có hiệu lực, các điểm bán tiếp tục áp dụng giá hiện hành. Khi đến giờ điều chỉnh, doanh nghiệp phải cập nhật giá bán và bảng niêm yết. Dự thảo nghiêm cấm tăng giá trước thời điểm công bố có hiệu lực, trì hoãn áp dụng giá giảm hoặc lợi dụng điều chỉnh giá để ngừng bán, hạn chế bán hàng trái quy định.

Với doanh nghiệp phân phối thuộc hệ thống của đầu mối, Bộ Công Thương đề xuất cho phép bán thấp hơn nhưng không được cao hơn mức giá đầu mối công bố đối với cùng loại xăng dầu, chất lượng, đơn vị tính và địa bàn. Khi đầu mối tăng giá, doanh nghiệp phân phối không bắt buộc phải tăng tương ứng.

Đối với doanh nghiệp phân phối độc lập, giá bán được xác định từ giá mua thực tế, chi phí lưu thông, phân phối hợp lý, lợi nhuận và các khoản thuế, phí. Giá mua phải tính đến chiết khấu, giảm giá; không được tính trùng những khoản chi phí đã nằm trong giá mua.

Một thay đổi khác là chi phí kinh doanh định mức sẽ được Bộ Công Thương thông báo mức điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và thời điểm áp dụng thống nhất, chậm nhất ngày 31/1 hằng năm.

Trước đó, Bộ Công Thương đề xuất doanh nghiệp đầu mối được chủ động quyết định thời gian áp dụng và mức điều chỉnh hằng năm.

Xem thêm

#xăng dầu #bình ổn giá #giá xăng #quỹ bình ổn #bộ công thương #phân phối #chính sách

Cùng chuyên mục

Đề xuất gần 180.000 tỷ 'lên đời' 18 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam

Đề xuất gần 180.000 tỷ 'lên đời' 18 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam

TPO - Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng 18 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dài hơn 1.100 km, từ quy mô 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe. Dự án dự kiến triển khai theo phương thức PPP, trong đó nhiều đoạn tuyến được đề xuất thực hiện mà không cần ngân sách Nhà nước hỗ trợ.

Nam A Bank phát triển nhân lực, nhân tài khoa học lượng tử Việt Nam

Nam A Bank phát triển nhân lực, nhân tài khoa học lượng tử Việt Nam

Sáng 13/10, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) phối hợp cùng Công ty Quanova và Trường Đại học Quang Trung tổ chức Ngày hội Thông tin và Phỏng vấn Chương trình Phát triển Nhân tài Lượng tử 2026 (Quantum Innovator Residency Program). Sự kiện hướng đến mục tiêu tìm kiếm, tuyển chọn và bồi dưỡng thế hệ nhân sự nòng cốt, tiên phong trong lĩnh vực Công nghệ Lượng tử tại Việt Nam.

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Mới đây, bộ sản phẩm tích hợp công nghệ Plasmacluster ion từ Sharp gồm máy lọc khí Purefit, điều hòa Airest và tủ lạnh 4 cửa đã thắng giải ở hạng mục "Bộ sản phẩm Nâng tầm Sống khỏe Tiêu biểu" tại Better Choice Awards 2026. Danh hiệu này tiếp tục khẳng định định hướng của SHARP trong phát triển sản phẩm, công nghệ không chỉ nâng cao tiện nghi, mà còn chủ động chăm sóc không khí và sức khỏe gia đình.

Kết nối thông minh, kiến tạo hệ sinh thái số như thế nào?

TPO - Sáng 14/10, tại Hà Nội diễn ra Hội thảo “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số” do Báo Tiền Phong phối hợp cùng NAPAS tổ chức. Tại đây, các chuyên gia, đơn vị ở nhiều lĩnh vực đã chia sẻ về những mô hình thanh toán số trong thực tiễn, giúp người dân và doanh nghiệp thực sự được hưởng thành quả của chuyển đổi số.

Mastercard: Kết nối thanh toán để khai mở tiềm năng chi tiêu từ du lịch quốc tế

Mastercard: Kết nối thanh toán để khai mở tiềm năng chi tiêu từ du lịch quốc tế

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 12,3 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước. Đằng sau đà tăng trưởng này không chỉ là cơ hội thu hút thêm du khách, mà còn là bài toán làm thế nào để họ có thể chi tiêu thuận tiện trong suốt hành trình, từ đặt vé máy bay, đặt phòng khách sạn đến di chuyển, ăn uống và mua sắm. 

EVNHCMC đón nhận giải Thương hiệu Vàng TP. Hồ Chí Minh

EVNHCMC đón nhận giải Thương hiệu Vàng TP. Hồ Chí Minh

Tối ngày 13/10, Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVNHCMC) được UBND TP.Hồ Chí Minh trao giải thưởng “Thương hiệu Vàng TP.Hồ Chí Minh (HCMC Brand Award)” năm 2026 . Ông Nguyễn Thanh Nhã – Phó tổng giám đốc EVNHCMC thay mặt đơn vị tham dự và nhận giải thưởng.

Viettel giới thiệu hệ sinh thái công nghệ, mở rộng cơ hội hợp tác tại Campuchia

Viettel giới thiệu hệ sinh thái công nghệ, mở rộng cơ hội hợp tác tại Campuchia

Thương hiệu của Viettel tại Campuchia, khai trương gian hàng tại Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam – Campuchia 2026 (VIDEX CAMBODIA 2026), giới thiệu hệ sinh thái công nghệ phục vụ doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người dân. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến tham quan, trải nghiệm các sản phẩm tại gian hàng.

Ba trụ cột phát triển hệ sinh thái thanh toán số

Ba trụ cột phát triển hệ sinh thái thanh toán số

TPO - Ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - cho rằng phát triển hệ sinh thái thanh toán số cần tập trung vào ba trụ cột: Kết nối hạ tầng, kết nối dịch vụ và thiết lập niềm tin số.

Ấn tượng màn trình diễn của robot trên dòng chảy số

TPO - Tại Hội thảo “Kết nối thông minh - Kiến tạo hệ sinh thái số" sáng 14/10, tại Hà Nội, màn trình diễn “Robot tương tác trên dòng chảy số” thu hút sự quan tâm đặc biệt khi mang đến điểm nhấn công nghệ, thể hiện xu hướng đưa trí tuệ nhân tạo vào những trải nghiệm thực tế.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe