Bồi hồi vị quê tại hội chợ kết nối hàng công nghiệp nông thôn

Thanh Hóa hiện có 33 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; 16 sản phẩm, bộ sản phẩm cấp khu vực và 6 sản phẩm, bộ sản phẩm cấp quốc gia.
TPO - Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2026 diễn ra tại Thanh Hóa, quy tụ 350 gian hàng của nhiều tỉnh thành. Nhiều địa phương góp mặt như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Huế và Đồng Tháp.
Thanh Hóa hiện có 33 sản phẩm, bộ sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; 16 sản phẩm, bộ sản phẩm cấp khu vực và 6 sản phẩm, bộ sản phẩm cấp quốc gia.
TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - nhấn mạnh hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ là điểm tựa quan trọng để TPHCM mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, HOSE: NAB) và JPMorgan Chase Bank, N.A. (JPMorgan Chase) – thành viên của tập đoàn tài chính có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới vừa tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng khung cho vay tài trợ thương mại (Master Trade Loan Agreement). Sự kiện này đánh dấu bước tiến chiến lược trong quan hệ hợp tác quốc tế, khẳng định uy tín và năng lực quản trị của Nam A Bank.
TPO - "Đến năm 2030, TPHCM hướng đến trở thành đô thị nổi trội của Đông Nam Á. Trước mắt, thành phố phải giải quyết các điểm nghẽn về giao thông, ngập nước và ô nhiễm môi trường, đồng thời phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo yêu cầu đề ra" - ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM - nhấn mạnh tại Hội thảo Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ - Động lực tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển TPHCM, sáng 16/10.
TPO - Giá chào bán vẫn neo cao do chủ đầu tư phải gánh nhiều khoản như tiền sử dụng đất, xây dựng tới chi phí tài chính.
TPO - Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương theo dõi sát diễn biến cung - cầu và giá cả các mặt hàng năng lượng, xăng dầu, điện, cũng như các hàng hóa thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý.
Từ 0 giờ 00 ngày 16/10/2026, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) đồng loạt giảm giá 350 đồng/lít xăng dầu tại 1.100 cửa hàng xăng dầu (CHXD) trực thuộc trên toàn quốc, triển khai chương trình “PVOIL Chung tay bình ổn, tiếp sức hành trình”. Với quy mô triển khai rộng khắp, chương trình góp phần chia sẻ chi phí nhiên liệu với người dân và doanh nghiệp, chung tay bình ổn thị trường.
Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội và Liên danh tổng thầu Công ty Cổ phần Vinhomes – Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC đã ký kết hợp đồng triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14, tổng mức đầu tư lên đến gần 900.000 tỷ đồng theo hình thức chìa khóa trao tay.
Ngày 6/10, công trình “Sửa chữa, bảo dưỡng khắc phục điểm đen trục đường thuộc lý trình Km00+300 – Km2+000, xã Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng” đã được bàn giao và đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao điều kiện an toàn giao thông trên địa bàn.
TPO - Nhiều ngân hàng tăng vốn điều lệ lên trên 100.000 tỷ đồng, mở ra dư địa củng cố năng lực tài chính, mở rộng tín dụng và đầu tư công nghệ. Chuyên gia cho rằng, quy mô vốn ngày càng lớn cũng đặt ra bài toán về hiệu quả sử dụng vốn, chất lượng tài sản và khả năng kiểm soát rủi ro.
TPO - Để đạt mục tiêu công suất nguồn điện năm nay, ngành điện phải bổ sung hơn 2.570 MW. Trong khi các dự án mới chạy đua tiến độ, yêu cầu tích nước hồ thủy điện cho mùa khô 2027 tiếp tục đặt sức ép lên các nhà máy nhiệt điện.
Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống công nhân vùng Mỏ - Truyền thống ngành Than (12/11/1936 - 12/11/2026), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hỗ trợ hơn 8,19 tỷ đồng xây dựng nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ Trường TH&THCS Nam Sơn, xã Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, góp phần cải thiện điều kiện dạy và học tại địa bàn còn nhiều khó khăn.
TPO - VN-Index giảm phiên thứ bảy liên tiếp, lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm trong phiên giao dịch 15/10. Giữa áp lực bán nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, nhóm chứng khoán và xây dựng lại hút tiền, với hàng loạt mã tăng mạnh, thậm chí chạm giá trần.
Khi ô tô điện trở thành tài sản bảo đảm, giá trị chiếc xe không chỉ phụ thuộc vào tuổi đời hay phiên bản mà còn chịu tác động bởi tình trạng pin, lịch sử sử dụng và mặt bằng giá thị trường.
Từ những hệ thống tự động hóa lưới điện, ứng dụng thiết bị bay không người lái đến trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, khoa học công nghệ đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong hoạt động của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI). Những kết quả sau gần 22 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW không chỉ thể hiện ở các chỉ số về hiệu quả vận hành, năng suất lao động mà còn góp phần hình thành phương thức làm việc hiện đại, hướng đến mục tiêu chiến lược “Xuất sắc trong phục vụ khách hàng”.
TPO - Thuế TP. Hà Nội khuyến nghị người dân đã chuyển nhượng bất động sản nhưng vẫn nhận thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, cần rà soát hồ sơ chuyển nhượng và liên hệ cơ quan thuế để kiểm tra, điều chỉnh thông tin.
Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã chính thức ký kết hợp đồng với Tập đoàn công nghiệp Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (Italy) về việc cung cấp thiết bị lõi cho dây chuyền cán thép ray và thép hình thuộc Tổ hợp Gang thép VinMetal Hà Tĩnh. Hợp tác với một trong những tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển các dòng thép phục vụ hạ tầng giao thông, công nghiệp và logistics của VinMetal trong giai đoạn tới.