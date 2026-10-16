Bồi hồi vị quê tại hội chợ kết nối hàng công nghiệp nông thôn

Từ những hệ thống tự động hóa lưới điện, ứng dụng thiết bị bay không người lái đến trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, khoa học công nghệ đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong hoạt động của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI). Những kết quả sau gần 22 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW không chỉ thể hiện ở các chỉ số về hiệu quả vận hành, năng suất lao động mà còn góp phần hình thành phương thức làm việc hiện đại, hướng đến mục tiêu chiến lược “Xuất sắc trong phục vụ khách hàng”.