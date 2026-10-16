TPHCM phải giải quyết điểm nghẽn giao thông, ngập nước, ô nhiễm

report Sau sáp nhập, TPHCM đứng trước “thời cơ ngàn năm có một”

* PGS, TS. Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng viện kinh tế Việt Nam:

Sau sáp nhập, TPHCM đứng trước “thời cơ ngàn năm có một”, nhưng để biến cơ hội thành kết quả, “siêu đô thị” cần có “siêu năng lực”.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên tăng trưởng mới, hướng tới mục tiêu “sánh vai” các nước phát triển và tăng trưởng hai con số, dựa vào kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực sáng tạo.

Song nền kinh tế vẫn còn nhiều lực cản: Vốn đầu tư chiếm khoảng 36-38% GDP nhưng vòng quay tiền tệ chậm, doanh nghiệp Việt khó tìm đầu ra, thế giới bất ổn và chủ nghĩa bảo hộ gia tăng.

Số liệu năm 2024 cho thấy thành phố mới đóng góp khoảng 24% GDP cả nước, có diện tích khoảng 6.772 km² (lớn hơn Thượng Hải), dân số khoảng 13,5 triệu người và thu hút khoảng 6,7 tỷ USD vốn FDI, đều đứng đầu cả nước.

TPHCM có năm “không gian” cơ hội là biển, bầu trời, lòng đất, không gian số và văn hóa, tạo điều kiện để trở thành “cửa ngõ chiến lược của Đông Nam Á”.

PGS, TS. Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng viện kinh tế Việt Nam.

Thành phố có thể trở thành trung tâm logistics khi các tuyến hàng hải dịch chuyển về phía Tây Bắc Thái Bình Dương, phát triển “kinh tế tầm thấp” gắn với công nghệ cao và AI, xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo, đồng thời khai thác công nghiệp văn hóa và kinh tế đêm.

Bên cạnh đó, tầm nhìn gồm 3 mốc: Nổi trội ở Đông Nam Á vào năm 2030, trở thành trung tâm châu Á vào năm 2045 và là đô thị toàn cầu từ năm 2075.

Giai đoạn 2026-2030, GRDP được kỳ vọng tăng 10%/năm, kinh tế số chiếm 40% GRDP, xây khoảng 200 km đường sắt đô thị. Đến năm 2045, thành phố hoàn thành hệ thống đường sắt đô thị và hướng tới phát thải ròng bằng 0.

Về tổ chức không gian, TPHCM là “bộ não” điều phối và tài chính, Bình Dương là “đầu vào” công nghiệp, Bà Rịa - Vũng Tàu là “đầu ra” logistics và cảng biển. Các điểm tựa gồm sân bay Long Thành, cảng Cái Mép - Cần Giờ, trung tâm tài chính quốc tế, Vành đai 4-5, đường sắt tốc độ cao và mô hình “thành phố 15-45 phút”.

Dù vậy, vẫn còn ba thách thức là biến đổi khí hậu và nước biển dâng với nguy cơ đô thị bị “chìm”, yêu cầu chuyển mô hình tăng trưởng từ dựa vào vốn sang dựa vào công nghệ, và việc tháo gỡ cơ chế cũ, giải quyết các dự án tồn đọng.