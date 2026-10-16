Điểm tựa nào giúp TPHCM mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư?

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - nhấn mạnh hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ là điểm tựa quan trọng để TPHCM mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Sáng 16/10, Báo Tiền Phong phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM tổ chức Hội thảo Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ - Động lực tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển TPHCM.

Phát biểu khai mạc hội thảo, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - cho biết TPHCM luôn giữ vai trò đầu tàu kinh tế, đồng thời là trung tâm văn hóa, khoa học kỹ thuật và đổi mới sáng tạo lớn nhất cả nước.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, trong bối cảnh TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới sau khi thực hiện các bước sáp nhập, mở rộng không gian hành chính, yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dư địa tăng trưởng mới và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Trong quá trình phát triển đô thị, hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ luôn giữ vai trò quan trọng, được ví như mạch máu và là điểm tựa quyết định sự thành bại.

"Một hệ thống hạ tầng kết nối thông suốt không chỉ góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, giảm áp lực cho khu vực trung tâm mà còn tạo đòn bẩy thu hút dòng vốn đầu tư, tối ưu hóa năng lực logistics, phát triển hệ thống cảng biển, vận tải đa phương thức và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân", nhà báo Phùng Công Sưởng nói.

Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nêu rõ thực tiễn phát triển đặt ra cho TPHCM không ít thách thức, trong đó có việc giải quyết hiệu quả bài toán nguồn vốn đầu tư công và thu hút nguồn lực xã hội hóa cho các dự án hạ tầng trọng điểm.

Thành phố cũng cần triển khai quy hoạch, định hướng chiến lược đa cực, đa trung tâm nhằm hình thành các cực tăng trưởng mới, đồng thời bảo đảm sự đồng bộ, hài hòa giữa phát triển nhà ở, hệ thống giao thông thông minh với quá trình mở rộng đô thị.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong - phát biểu tại hội thảo.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của những vấn đề trên, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Sở Xây dựng TPHCM tổ chức hội thảo với mong muốn tạo dựng một diễn đàn đối thoại thẳng thắn, đa chiều và chất lượng giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, chuyên gia, nhà khoa học và cộng đồng doanh nghiệp.

Nhà báo Phùng Công Sưởng bày tỏ tin tưởng với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, quy hoạch hàng đầu cùng đại diện các doanh nghiệp hạ tầng, bất động sản uy tín, hội thảo sẽ tập trung thảo luận, phân tích sâu sắc những chủ đề trọng tâm.

Trong đó có việc đánh giá bức tranh tổng thể và dư địa phát triển hạ tầng TPHCM, đề xuất giải pháp phát triển hệ thống cảng biển, vận tải thông minh và kết nối liên vùng, tìm kiếm cơ chế, chính sách đột phá nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, đồng thời làm rõ định hướng quy hoạch đa cực và phát triển nhà ở đồng bộ.

"Những ý kiến đóng góp, đề xuất tại hội thảo hôm nay là cơ sở thực tiễn và khoa học quan trọng để ban tổ chức tổng hợp, chuyển tải tới các cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoạch định các chính sách phát triển hạ tầng hiệu quả cho TPHCM trong thời gian tới”, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.