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Chạy đua bổ sung gần 2.600 MW điện cuối năm

Xuân Phong

TPO - Để đạt mục tiêu công suất nguồn điện năm nay, ngành điện phải bổ sung hơn 2.570 MW. Trong khi các dự án mới chạy đua tiến độ, yêu cầu tích nước hồ thủy điện cho mùa khô 2027 tiếp tục đặt sức ép lên các nhà máy nhiệt điện.

Chạy đua đưa nguồn điện mới vào vận hành

Theo Bộ Công Thương, đến hết tháng 9, tổng công suất nguồn điện cả nước đạt khoảng 85.595 MW. Để hoàn thành mục tiêu tối thiểu 88.165 MW vào cuối năm, hệ thống cần bổ sung hơn 2.570 MW. Đây là một trong những chỉ tiêu được đánh giá có nguy cơ không đạt kế hoạch, cần tập trung chỉ đạo trong những tháng còn lại.

Sức ép tiến độ càng lớn khi nhu cầu điện tiếp tục tăng. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn quốc trong quý IV dự kiến gần 89 tỷ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Cùng với bảo đảm cung ứng điện trước mắt, ngành điện còn phải chuẩn bị nguồn nước cho mùa khô năm 2027.

Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO) cho biết đã xây dựng 4 phương án vận hành hệ thống điện năm 2027. Trong đó, yêu cầu quan trọng là cân đối huy động các nguồn điện, hạn chế sử dụng nước hồ thủy điện để tích trữ cho mùa khô được dự báo nhiều khó khăn. Điều này đồng nghĩa các nhà máy nhiệt điện sẽ tiếp tục phải huy động ở mức cao.

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Nhu cầu điện tăng cao tiếp tục gây áp lực lên khả năng cung ứng của hệ thống điện.

Tại Quảng Trị, dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, công suất 1.403 MW, đang bước vào giai đoạn quyết định. Đầu năm, EVN đặt mục tiêu phát điện thương mại tổ máy số 1 vào tháng 5, tổ máy số 2 vào tháng 10/2026. Tuy nhiên, các mốc này đã lùi sang cuối tháng 11 và cuối tháng 12.

Việc hoàn thành chạy thử, đưa hai tổ máy vào vận hành thương mại đúng tiến độ mới là nhiệm vụ trọng tâm của dự án trong những tháng cuối năm.

Với nguồn điện chuẩn bị cho năm tới, dự án Thủy điện Trị An mở rộng cũng đang được đẩy nhanh thi công. EVN cho biết dù gặp khó khăn về mặt bằng, thời tiết và nguồn vật liệu, dự án cơ bản đáp ứng tiến độ chung, hướng tới hoàn thành năm 2027.

Giữ tổ máy sẵn sàng cho cao điểm

Trong khi chờ nguồn điện mới, việc duy trì khả năng phát điện của các nhà máy hiện hữu trở thành yêu cầu cấp thiết, đặc biệt khi hệ thống cần tích nước thủy điện để chuẩn bị cho mùa khô.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương - cho biết, Bộ đang yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến phụ tải, thời tiết, thủy văn, nguồn nhiên liệu và tình trạng vận hành nguồn, lưới điện để chủ động cập nhật phương án ứng phó.

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Trên công trường dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng. Ảnh: Tuấn Việt.

Các đơn vị điện lực phải bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện ứng trực; tăng cường kiểm tra thiết bị, hành lang tuyến và chuẩn bị vật tư dự phòng nhằm kịp thời xử lý sự cố, hạn chế gián đoạn cung ứng điện.

Riêng với thủy điện, theo ông Hùng, việc điều tiết hồ chứa phải đồng thời đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ và tích nước phục vụ phát điện. NSMO được giao phối hợp EVN và các chủ đầu tư cập nhật dự báo thủy văn, mực nước hồ, nhu cầu sử dụng nước hạ du để xây dựng phương án vận hành phù hợp.

Các hồ chứa phải tuân thủ quy trình vận hành đơn hồ, liên hồ, bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du; đồng thời có kế hoạch tích nước về mực nước dâng bình thường vào cuối năm 2026, chuẩn bị cho mùa khô 2027.

Đối với nhiệt điện, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị chủ động bảo đảm đủ than, dầu, khí; bố trí sửa chữa, bảo dưỡng hợp lý, xử lý dứt điểm khiếm khuyết thiết bị và nhanh chóng khắc phục sự cố để duy trì khả năng huy động cao.

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#điện lực #năng lượng #EVN #dự án điện #nhiệt điện #thuỷ điện #nguồn điện

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