Cảnh tượng lạ ở biển Cửa Lò

TPO - Lớp mùn đen, cây cối và rác thải phủ dọc gần 1km bờ biển Cửa Lò, Nghệ An, có nơi dày 20-30cm, buộc công nhân phải tăng ca thu gom, làm sạch bãi biển.
TPO - Đoạn video ghi lại những ngày cuối đời của nhà leo núi Dorje Morup vừa hé lộ thêm câu chuyện phía sau biệt danh "đôi giày xanh" của ông - người nằm lại trên Everest suốt 30 năm.
Xe bất ngờ chết máy giữa đường, thấy du khách Trung Quốc loay hoay, tài xế xe công nghệ ở TPHCM (Vũng Tàu cũ) nhanh chóng đẩy chiếc xe đến tiệm sửa, nhất quyết từ chối nhận tiền.
TPO - Hãng hàng không Qantas của Úc phải hủy chuyến bay từ Rome đến Perth để tiến hành vệ sinh chuyên sâu máy bay, sau khi hành khách trên chuyến bay trước đó phản ánh phát hiện rệp giường bò trên chăn, quần áo và hành lý.
TPO - Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XII năm 2026 dự kiến khai mạc tối 25/10 tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang và kéo dài đến hết tháng 12. Địa phương lên kế hoạch gieo trồng khoảng 400ha hoa tam giác mạch để phục vụ mùa lễ hội.
TPO - Việc nghiên cứu cáp treo tại khu vực Mã Pì Lèng được đưa vào danh mục 181 dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách giai đoạn 2026-2030 của tỉnh Tuyên Quang đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Công trình được kỳ vọng tạo thêm sản phẩm du lịch, tăng nguồn thu cho địa phương, nhưng không ít người lo ngại nguy cơ tác động đến cảnh quan hoang sơ vốn làm nên sức hút của Hà Giang Loop.
Các bài bay kiểm tra, hiệu chuẩn tại Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, TP. Đồng Nai là bước kỹ thuật quan trọng, cung cấp cơ sở để đánh giá hệ thống, phục vụ quá trình chuẩn bị khai thác.
TPO - Với quan niệm “Đi là học”, mỗi chuyến đi là một trường học, tác giả Đoàn Văn Bình - Chủ tịch CEO Group - tìm thấy trong hành trình Sơn Đoòng nhiều bài học có thể vận dụng vào quản trị doanh nghiệp bền vững.
TPO - Chính phủ quyết định miễn thị thực cho khách Trung Quốc đi theo đoàn, tham gia tour trọn gói đến Khánh Hòa qua Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, áp dụng từ ngày 12/10/2026 đến hết năm 2027.
Vietjet vừa chính thức khai trương các đường bay mới Hà Nội – Almaty, Hà Nội – Praha và Almaty – Praha, mở rộng mạng bay liên lục địa và đánh dấu hãng vươn tới Liên minh châu Âu. Các kết nối hàng không mới mang đến thêm lựa chọn di chuyển giữa Việt Nam, Kazakhstan và Cộng hòa Séc, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa giữa Đông Nam Á, Trung Á và châu Âu.
Sau hơn 2 năm triển khai, dự án Cảng hàng không (CHK) Quảng Trị do liên danh T&T Group – CIENCO4 đầu tư đã cơ bản hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng. Chuyến bay đầu tiên rà soát, kiểm tra an toàn tĩnh không được tổ chức vào ngày 15/10/2026 cùng hàng loạt công việc chuẩn bị cho khai thác thương mại đang mở ra giai đoạn mới của dự án, hướng tới mục tiêu đưa sân bay vào vận hành trong tháng 3/2027.
TPO - Đoàn tàu SNT1/SNT2 gồm 32 toa xe được cải tạo nội, ngoại thất, nâng cấp tiện nghi và bổ sung không gian check-in. Tàu chạy ban đêm, kết nối TPHCM với Nha Trang với hành trình khoảng 8 giờ.
TPO - Nhiều hãng hàng không quốc tế đồng loạt hủy hoặc đình chỉ các chuyến bay đến Ả Rập sau vụ tấn công đẫm máu của lực lượng Houthi nhằm vào sân bay quốc tế Riyadh cuối tuần qua. Sân bay dự kiến đóng cửa đến ngày 17/10, trong khi một số hãng kéo dài thời gian tạm dừng khai thác đến cuối năm nay hoặc sang năm 2027.
TPO - Trần nhà ga sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh, Ả-rập Xê-út đổ sập sau một vụ nổ. Ít nhất 13 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương và hàng trăm chuyến bay bị hủy. Cục Hàng không Liên bang Mỹ cảnh báo các mối đe dọa có thể gây rủi ro cho máy bay ở mọi độ cao, bao gồm cả giai đoạn bay qua không phận, tiếp cận và khởi hành.
TPO - Hơn 30 du thuyền hạng sang sẽ đồng loạt bắn pháo hoa tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long vào tối 17/10, chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam.
Cảng hàng không quốc tế Long Thành, TP. Đồng Nai đang bước vào giai đoạn nước rút, với hạng mục nhà ga hành khách và nhiều gói thầu đường găng được dồn lực để kịp khai thác cuối năm nay.
Xuân Son đi xe máy mua 5 suất bún chả tại quán ăn quen thuộc ở Ninh Bình. Khi hỏi giá, anh bất ngờ khi chủ quán không tính tiền theo lời hứa "miễn phí trọn đời".