Cảnh tượng lạ ở biển Cửa Lò

Sau hơn 2 năm triển khai, dự án Cảng hàng không (CHK) Quảng Trị do liên danh T&T Group – CIENCO4 đầu tư đã cơ bản hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng. Chuyến bay đầu tiên rà soát, kiểm tra an toàn tĩnh không được tổ chức vào ngày 15/10/2026 cùng hàng loạt công việc chuẩn bị cho khai thác thương mại đang mở ra giai đoạn mới của dự án, hướng tới mục tiêu đưa sân bay vào vận hành trong tháng 3/2027.