Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nguồn tiết kiệm ‘vô hình’ và chuyện đầu tư sinh lời của doanh nghiệp

Nghiêm Huê

TPO - Theo PGS.TS Đặng Trần Thọ, Viện trưởng Viện Công nghệ Năng lượng, ĐH Bách Khoa Hà Nội, cùng với áp lực tăng trưởng kinh tế, làn sóng công nghệ mới cùng các rào cản xanh từ thị trường quốc tế, an ninh năng lượng không còn là câu chuyện riêng của ngành điện mà đã trở thành bài toán sống còn của cả nền kinh tế.

Báo Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Đặng Trần Thọ, Viện trưởng Viện Công nghệ Năng lượng, ĐH Bách khoa Hà Nội xung quanh việc gỡ các nút thắt kĩ thuật, tài chính và cơ chế vận hành nhằm thúc đẩy doanh nghiệp hành động.

Thưa ông, an ninh năng lượng đang được nhắc đến như một “điểm nghẽn” tiềm ẩn đối với mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam. Ông nhìn nhận thế nào về những áp lực lớn nhất mà chúng ta đang đối mặt hiện nay?

An ninh năng lượng của Việt Nam đang chịu sức ép đồng thời từ ba hướng, khiến đây không còn đơn thuần là vấn đề kĩ thuật của ngành điện mà đã trở thành điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng kinh tế.

Thứ nhất, nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng nhanh chưa từng thấy. Mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số, cộng hưởng với làn sóng 5G, 6G, trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu đòi hỏi nguồn điện năng phải tăng trưởng khoảng 10,3%/năm đến năm 2030. Nếu hạ tầng nguồn và lưới không bắt kịp, năng lượng sẽ lập tức trở thành lực cản kìm hãm toàn bộ nền kinh tế.

Thứ hai, nguồn cung ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu. Tỉ lệ than nhập khẩu để phát điện đã tăng từ 0% năm 2010 lên trên 35% năm 2022. Bên cạnh đó, khí hóa lỏng (LNG) nhập khẩu cũng là cấu phần quan trọng trong cơ cấu điện nền. Sự phụ thuộc này đặt chúng ta trước rủi ro biến động giá và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt nguy hiểm với nền kinh tế mở và định hướng xuất khẩu như Việt Nam.

Thứ ba, cái giá của việc để mất an ninh năng lượng là hữu hình. Điện thiếu hoặc chập chờn sẽ đẩy các nhà đầu tư công nghệ cao – nhóm đòi hỏi độ tin cậy cung cấp điện gần như tuyệt đối – sang các quốc gia khác. Ngược lại, mỗi kWh điện tiết kiệm được chính là một "nguồn điện vô hình". Chi phí để tiết kiệm một kWh chỉ bằng 30–50% chi phí đầu tư phát triển nguồn mới tương đương.

pgs-ts-dang-tran-tho.png
PGS.TS Đặng Trần Thọ, Viện trưởng Viện Công nghệ Năng lượng, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tiềm năng tiết kiệm lớn như vậy, nhưng vì sao khâu thực thi ở cấp doanh nghiệp – nơi trực tiếp phát sinh tiêu thụ – vẫn còn nhiều rào cản, thưa ông?

Qua thực tế kĩ thuật và kiểm toán năng lượng, chúng tôi nhận thấy các doanh nghiệp Việt Nam đang vướng vào một vòng luẩn quẩn xuất phát từ 4 hạn chế phổ biến.

Đầu tiên, thiếu hệ thống đo lường và giám sát bài bản dẫn đến không có dữ liệu chi tiết, khiến các quyết định đầu tư tiết kiệm năng lượng thiếu căn cứ định lượng xác đáng. Thứ hai, việc duy trì thiết bị, công nghệ hiệu suất thấp do tâm lí chuộng chi phí đầu tư ban đầu rẻ hơn hiệu quả vận hành lâu dài. Thứ ba, thiếu đội ngũ quản lí năng lượng chuyên trách, phần lớn giao kiêm nhiệm cho cán bộ kĩ thuật hoặc an toàn.

Cuối cùng, công tác kiểm toán năng lượng vẫn mang nặng tính đối phó. Cả nước có hơn 3.000 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm bắt buộc phải kiểm toán định kì, nhưng nhiều nơi làm chỉ để hoàn tất thủ tục hành chính. Chưa kể các khuyến nghị sau kiểm toán bị bỏ ngăn kéo do thiếu cơ chế giám sát thực thi. Gốc rễ của 4 vấn đề trên chính là rào cản nhận thức. Doanh nghiệp vẫn coi tiết kiệm năng lượng là chi phí phát sinh chứ chưa xem đây là một khoản đầu tư sinh lời. Khi chưa thấy được con số sinh lời bằng dữ liệu đo đếm cụ thể, họ lại càng ngại bỏ vốn.

Nếu không chủ động thay đổi, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với những tổn thất và rủi ro cạnh tranh cụ thể nào?

Đó sẽ là rủi ro kép, đánh trực diện vào túi tiền và khả năng tồn tại của doanh nghiệp.

Về chi phí, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp sản xuất như xi măng, thép, sành sứ, chế biến tiêu dùng được Bộ Công Thương đánh giá lên tới trên 20%. Không cải thiện hiệu suất đồng nghĩa với việc doanh nghiệp chấp nhận chi trả chi phí năng lượng cao hơn cần thiết tới 1/5 mỗi năm. Khoản lãng phí này bào mòn trực tiếp biên lợi nhuận, nhất là khi giá điện đang theo lộ trình thị trường hóa.

Về năng lực cạnh tranh, rủi ro còn khốc liệt hơn khi Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của EU hay các tiêu chuẩn ESG quốc tế buộc doanh nghiệp phải minh bạch phát thải trong toàn chuỗi cung ứng. Nếu không cải thiện hiệu suất năng lượng, hàng hóa của chúng ta sẽ mất lợi thế và để mất đơn hàng vào tay các đối thủ trong khu vực.

dienmatroi.jpg
Nhân viên điện lực lắp đặt điện mặt trời mái nhà cho người dân

Vậy lộ trình quản trị năng lượng nào là khả thi và ít rủi ro nhất cho các doanh nghiệp, thưa ông?

Doanh nghiệp không nên và không cần bắt đầu ngay bằng những khoản đầu tư máy móc khổng lồ. Lộ trình hiệu quả nhất nên chia làm 3 bước rõ rệt:

Bước một là các giải pháp không hoặc rất ít tốn vốn, chiếm dưới 5% chi phí năng lượng hàng năm. Trọng tâm là chuẩn hóa quy trình vận hành: tắt thiết bị ngoài giờ, khắc phục các điểm rò rỉ khí nén hay hơi nóng, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hợp lí. Nhóm này có thể làm ngay bằng nguồn lực nội bộ.

Bước hai là các giải pháp đầu tư mức vốn trung bình, thời gian hoàn vốn dưới 3 năm như lắp biến tần cho hệ thống động cơ, bơm, quạt; chuyển đổi sang đèn LED và lắp đặt hệ thống đo đếm năng lượng theo từng phân xưởng để có dữ liệu chính xác.

Bước ba mới là đầu tư vốn lớn cho các hệ thống công nghệ cao như thu hồi nhiệt thải, cải tạo lò hơi, lò nung hoặc thay thế dây chuyền. Ở giai đoạn này, doanh nghiệp nên liên kết với các công ty dịch vụ năng lượng (ESCO) hoặc tiếp cận các gói tín dụng xanh để chia sẻ rủi ro tài chính và kĩ thuật.

Nói về vốn, số liệu cho thấy, dư nợ tín dụng xanh tăng trưởng rất cao, nhưng nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ phản ánh họ vẫn “đói vốn” khi muốn đổi mới công nghệ. Vì sao lại có nghịch lí này?

Đúng là có một nghịch lí: vốn xanh cấp vĩ mô không hề thiếu, nhưng dòng vốn lại khó chảy vào các dự án cụ thể. Nguyên nhân chính là Việt Nam đang thiếu một bộ chuẩn mực đo lường, báo cáo và kiểm chứng (M&V) độc lập về hiệu quả tiết kiệm năng lượng.

Không có thước đo chuẩn mực, ngân hàng không đủ căn cứ kĩ thuật để định lượng mức độ an toàn tài chính của phương án vay. Thủ tục tín dụng xanh lại quá phức tạp, đòi hỏi nhiều hồ sơ phương án mà doanh nghiệp nhỏ không đủ năng lực chuẩn bị. Về phía ngân hàng, họ cũng thiếu cán bộ thẩm định chuyên sâu về hiệu quả năng lượng, dẫn đến tâm lí e ngại rủi ro và phê duyệt thận trọng quá mức cần thiết.

anh.png
Hệ thống điện mặt trời tại AEON Mall Tân Phú “đạt chuẩn Nhật Bản”

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sửa đổi (Luật số 77/2025/QH15) đã chính thức bổ sung Quỹ Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ông kỳ vọng gì vào cơ chế này và chúng ta có thể học hỏi bài học nào từ quốc tế?

Việc luật hóa Quỹ Thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo hướng xã hội hóa, cùng với khung pháp lí cho mô hình ESCO là bước tiến thể chế mang tính đột phá. Tuy nhiên, luật mới chỉ dừng ở nguyên tắc khung, linh hồn của chính sách nằm ở các văn bản hướng dẫn cơ chế vận hành.

Kinh nghiệm rất đáng để Việt Nam tham chiếu là Quỹ Bảo tồn Năng lượng (ENCON Fund) của Thái Lan. Họ vận hành theo mô hình quỹ quay vòng: Nhà nước cấp vốn cho các ngân hàng thương mại với lãi suất 0%, đổi lại các ngân hàng cam kết cho doanh nghiệp vay với mức lãi suất trần ưu đãi tối đa 4%/năm. Đặc biệt, Thái Lan tổ chức dịch vụ hỗ trợ kĩ thuật theo cơ chế "một cửa" cho cả ngân hàng lẫn bên vay, giúp giảm gánh nặng thẩm định và rút ngắn thời gian giải ngân. Đây là mô hình kiểm chứng thành công suốt hơn hai thập kỉ qua mà chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng.

Để hiện thực hóa mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia, ông có khuyến nghị then chốt nào gửi tới cơ quan quản lí và cộng đồng doanh nghiệp?

Cần phải thực thi đồng thời ba mũi giáp công giữa cơ quan quản lí và doanh nghiệp.

Thứ nhất, phải thiết lập nền tảng dữ liệu chuẩn xác. Cơ quan nhà nước cần sớm ban hành bộ tiêu chuẩn kĩ thuật đo lường, kiểm chứng (M&V) dùng chung toàn quốc; doanh nghiệp phải chủ động lắp hệ thống đo đếm và chỉ định cán bộ quản lí năng lượng được đào tạo bài bản.

Thứ hai, phải khơi thông cơ chế tài chính thực chất bằng cách thiết kế cơ chế quay vòng vốn qua hệ thống ngân hàng, kèm cơ chế bảo lãnh tín dụng hoặc tài trợ theo kết quả tiết kiệm thực tế.

Thứ ba, phải chuyển hóa kiểm toán năng lượng từ hình thức đối phó sang hành động cụ thể thông qua việc bổ sung chế tài giám sát hậu kiểm toán và xây dựng kế hoạch cắt giảm năng lượng theo từng năm.

An ninh năng lượng bắt đầu từ từng kWh điện tiết kiệm tại nhà xưởng. Tiết kiệm năng lượng không phải gánh nặng chi phí tuân thủ, mà là chiến lược cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp cũng như quốc gia.

Xin cảm ơn ông!

Xem thêm

#tiết kiệm năng lượng #doanh nghiệp #an ninh năng lượng #hiệu quả năng lượng #quỹ xanh #PGS.TS Đặng Trần Thọ

Cùng chuyên mục

Khoa học công nghệ thay đổi diện mạo lưới điện Hà Nội

Khoa học công nghệ thay đổi diện mạo lưới điện Hà Nội

Từ những hệ thống tự động hóa lưới điện, ứng dụng thiết bị bay không người lái đến trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, khoa học công nghệ đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong hoạt động của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI). Những kết quả sau gần 22 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW không chỉ thể hiện ở các chỉ số về hiệu quả vận hành, năng suất lao động mà còn góp phần hình thành phương thức làm việc hiện đại, hướng đến mục tiêu chiến lược “Xuất sắc trong phục vụ khách hàng”.

VinMetal hợp tác với Danieli sản xuất thép ray đường sắt cao tốc và đô thị tại Việt Nam

VinMetal hợp tác với Danieli sản xuất thép ray đường sắt cao tốc và đô thị tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinMetal (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã chính thức ký kết hợp đồng với Tập đoàn công nghiệp Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (Italy) về việc cung cấp thiết bị lõi cho dây chuyền cán thép ray và thép hình thuộc Tổ hợp Gang thép VinMetal Hà Tĩnh. Hợp tác với một trong những tập đoàn công nghệ luyện kim hàng đầu thế giới đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển các dòng thép phục vụ hạ tầng giao thông, công nghiệp và logistics của VinMetal trong giai đoạn tới.

Vàng SJC mỗi nơi một giá

Vàng SJC mỗi nơi một giá

TPO - Chiều 15/10, giá vàng miếng SJC đứng im ở mốc 143,3 triệu đồng/lượng bán ra. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua - bán được nới rộng từ 3 triệu đồng đến gần 5 triệu đồng/lượng.

Tổng Giám đốc công ty Ống đồng Toàn Phát được vinh danh Doanh nhân xuất sắc trong hội nhập quốc tế năm 2026

Tổng Giám đốc công ty Ống đồng Toàn Phát được vinh danh Doanh nhân xuất sắc trong hội nhập quốc tế năm 2026

Trong khuôn khổ diễn đàn Doanh nhân tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, bà Bùi Hồng Anh - Tổng giám đốc công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát vinh dự được nhận danh hiệu Doanh nhân xuất sắc trong hội nhập quốc tế, ghi nhận những đóng góp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển cộng đồng doanh nghiệp.

19 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu quốc gia 2026: Dấu ấn Masan từ tiêu dùng đến công nghệ cao

19 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu quốc gia 2026: Dấu ấn Masan từ tiêu dùng đến công nghệ cao

Từ CHIN-SU, Vinacafé, MEATDeli đến hệ thống WinMart và vật liệu vonfram công nghệ cao, Masan Group (HOSE: MSN) có 19 sản phẩm, dịch vụ thuộc 7 nhóm thương hiệu được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026. Sự hiện diện từ tiêu dùng, bán lẻ đến chuỗi cung ứng công nghiệp quốc tế cho thấy dấu ấn ngày càng rộng của doanh nghiệp Việt trong việc nâng cao chất lượng, đổi mới và phát triển thương hiệu.

T

Giảm lãi suất để gỡ nút thắt vốn cho doanh nghiệp sản xuất có dễ?

TPO - Sau chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tháo gỡ khó khăn, giảm chi phí cho doanh nghiệp, câu chuyện hạ lãi suất tiếp tục được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết. Dù nhiều chương trình tín dụng ưu đãi đã được triển khai, không ít doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp khó khi tiếp cận vốn. Chi phí tài chính bào mòn lợi nhuận khiến doanh nghiệp phải giãn tiến độ đầu tư, lỡ cơ hội mở rộng thị trường.

OneBank: Từ điểm giao dịch số đến một điểm chạm mới

OneBank: Từ điểm giao dịch số đến một điểm chạm mới

Khi giao dịch “một chạm” dần trở thành tiêu chuẩn chung của toàn ngành, các ngân hàng đứng trước bài toán mới: Làm thế nào để tạo ra điểm chạm khác biệt và giàu kết nối? Việc lấy công nghệ làm nền tảng, tích hợp trách nhiệm phát triển bền vững và đưa văn hóa bản sắc vào không gian giao dịch đang mở ra một bước chuyển chiến lược mới cho thị trường tài chính.

Tuổi nào thì rẽ hướng sự nghiệp?

Tuổi nào thì rẽ hướng sự nghiệp?

Có người bắt đầu một hành trình mới khi đã ngoài 30 tuổi. Có người quyết định chuyển nghề ở tuổi 50, khi nhiều người đã nghĩ đến sự ổn định. Cũng có người lựa chọn con đường đó ngay từ khi còn là sinh viên. Nhưng giữa một thị trường lao động liên tục thay đổi, tuổi tác liệu có thực sự là rào cản?

Khuyến công đang góp phần giúp nông thôn Sơn La bứt phá

Khuyến công đang góp phần giúp nông thôn Sơn La bứt phá

TPO - Từ hỗ trợ máy móc, đổi mới công nghệ đến xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, chương trình khuyến công tỉnh Sơn La góp phần nâng cao năng lực sản xuất, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông thôn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe