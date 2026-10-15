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Khuyến công đang góp phần giúp nông thôn Sơn La bứt phá

Viết Hà

TPO - Từ hỗ trợ máy móc, đổi mới công nghệ đến xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, chương trình khuyến công tỉnh Sơn La góp phần nâng cao năng lực sản xuất, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất nông thôn.

Ông Đào Văn Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Sơn La cho biết, giai đoạn 2021-2025, tỉnh triển khai 51 chương trình, đề án khuyến công. Nguồn lực tập trung hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) có tiềm năng phát triển, gắn sản xuất với lợi thế và nguồn nguyên liệu địa phương.

Năm 2026, Sơn La được bổ sung một đề án khuyến công quốc gia hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia hội chợ, triển lãm trong nước, qua đó giới thiệu sản phẩm, kết nối đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng lãnh đạo tỉnh Sơn La thăm gian hàng cà phê của HTX Ara-Tay Coffee.

Bên cạnh xúc tiến thương mại, chương trình khuyến công chú trọng hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến; xây dựng thương hiệu, bảo hộ nhãn hiệu, cải tiến mẫu mã, bao bì và quảng bá sản phẩm.

Công tác bình chọn, tôn vinh sản phẩm CNNT tiêu biểu gắn với hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giúp các cơ sở nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu và tiếp cận khách hàng. Hiện Sơn La lựa chọn 30 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh để tôn vinh, quảng bá.

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Cà phê Arabica của HTX Ara-Tay Coffee.

Nâng giá trị sản phẩm địa phương

Cà phê Arabica của HTX Ara-Tay Coffee, do chị Cầm Thị Mòn làm Giám đốc, là một trong những sản phẩm CNNT tiêu biểu (RISEP) của tỉnh. Danh hiệu góp phần ghi nhận nỗ lực phát triển sản phẩm, đồng thời mở thêm cơ hội quảng bá và kết nối thị trường.

Theo chị Mòn, tên gọi “Ara-Tay” kết hợp từ “Ara” trong Arabica và “Tay” gắn với người Thái, đồng thời gợi nhắc đến đôi bàn tay cần cù, khéo léo. Thông qua hội chợ và các hoạt động xúc tiến thương mại, HTX có thêm cơ hội giới thiệu cà phê đến người tiêu dùng, tìm kiếm đối tác và mở rộng đầu ra.

HTX cũng đa dạng hóa sản phẩm với các phương pháp chế biến Natural, Honey, tạo ra những dòng cà phê có đặc tính riêng, góp phần nâng cao giá trị hạt cà phê địa phương.

Ở lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, HTX Công nghệ cao Tân Lập kết hợp đầu tư cơ sở vật chất với ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất. Theo anh Nguyễn Văn Hiệu, Giám đốc HTX, hỗ trợ máy móc, thiết bị tiên tiến có ý nghĩa thiết thực đối với những cơ sở còn hạn chế về nguồn lực đầu tư, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và tiết kiệm chi phí.

Hiện HTX phát triển mô hình nhà màng trồng cà chua, ớt chuông và một số giống ớt khác; đồng thời duy trì vùng trồng cam Canh, mận hậu ngoài trời. Doanh thu hằng năm đạt khoảng 2 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho lao động địa phương, trong đó có người dân tộc thiểu số.

Hướng tới phát triển bền vững

UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Chương trình khuyến công giai đoạn 2026-2030, đồng thời xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, HTX.

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Những sản phẩm nông nghiệp của Sơn La được giới thiệu tại hội chợ ngành công nông nghiệp.

Theo định hướng, tỉnh ưu tiên các đề án có tính khả thi, gắn với sản phẩm đặc trưng, sản phẩm CNNT tiêu biểu (RISEP) và có khả năng mở rộng thị trường. Hoạt động khuyến công cũng hướng tới khuyến khích ứng dụng công nghệ sạch, chuyển đổi số, sử dụng hiệu quả nguyên liệu và giảm tác động đến môi trường.

Cùng với hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, quảng bá sản phẩm, tập huấn và kết nối nhà khoa học với doanh nghiệp, HTX, tỉnh định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sau thu hoạch, tái chế phụ phẩm nông nghiệp, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và sản xuất xanh.

Từ hỗ trợ thiết bị, đổi mới công nghệ đến xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại, chương trình khuyến công đang tạo thêm động lực để các cơ sở sản xuất nông thôn Sơn La phát huy lợi thế địa phương, nâng cao giá trị sản phẩm và từng bước phát triển bền vững.

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