VN-Index thủng mốc 1.700 điểm, cổ phiếu chứng khoán vẫn hút tiền

TPO - VN-Index giảm phiên thứ bảy liên tiếp, lùi xuống dưới mốc 1.700 điểm trong phiên giao dịch 15/10. Giữa áp lực bán nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn, nhóm chứng khoán và xây dựng lại hút tiền, với hàng loạt mã tăng mạnh, thậm chí chạm giá trần.

Thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến tiêu cực khi VN-Index mất thêm 6,52 điểm, xuống 1.698 điểm, chính thức đánh mất ngưỡng tâm lý 1.700 điểm. Đây là phiên giảm thứ 7 liên tiếp của chỉ số, trong khi thanh khoản trên HoSE đạt hơn 15.000 tỷ đồng.

Áp lực bán tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến chỉ số chưa thể hồi phục. VHM giảm 3,44%, trong khi BSR mất 6,3%. Nhiều cổ phiếu ngân hàng và bất động sản cũng giao dịch kém tích cực, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau chuỗi phiên giảm kéo dài.

Áp lực bán tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tuy nhiên, diễn biến giữa các nhóm ngành có sự phân hóa rõ rệt. Dòng tiền vẫn tìm đến những cổ phiếu giảm sâu hoặc có kỳ vọng riêng, giúp một số nhóm ngành ngược dòng thị trường.

Nhóm chứng khoán trở thành tâm điểm trong phiên khi nhiều mã đồng loạt tăng giá. CTS và BSI tăng hết biên độ; HCM, FTS tăng khoảng 4%, còn VCK tăng 3,53%. Các cổ phiếu VIX, VND, SSI và MBS cũng đi lên.

Sự khởi sắc của nhóm này diễn ra trong bối cảnh thị trường chung liên tục điều chỉnh. Diễn biến tăng mạnh có thể thu hút sự chú ý của nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội ở những cổ phiếu đã giảm giá, song mức tăng trong một phiên chưa đủ để xác nhận xu hướng hồi phục bền vững.

Nhóm xây dựng và hạ tầng cũng giao dịch tích cực. HHV tăng 6,31%, CII tăng 6,15%, VCG tăng 5,63%. Một số cổ phiếu bất động sản như QCG và SJS cũng tăng mạnh, trái chiều với áp lực bán tại nhiều mã lớn trong ngành.

Dù xuất hiện các điểm sáng, sự hồi phục cục bộ chưa thể bù đắp tác động từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Thị trường vẫn cần lực cầu đủ mạnh và ổn định hơn để cải thiện xu hướng.

Một yếu tố khác gây sức ép lên tâm lý thị trường là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Trong phiên 15/10, khối ngoại bán ròng khoảng 686 tỷ đồng, nối dài chuỗi bán ròng lên 17 phiên liên tiếp. Một số cổ phiếu lớn nằm trong danh sách bị bán, trong khi MBB được mua ròng đáng kể.

Việc VN-Index xuyên thủng mốc 1.700 điểm khiến diễn biến ngắn hạn trở nên khó đoán. Khi chỉ số chưa phát tín hiệu đảo chiều rõ ràng, nhà đầu tư cần thận trọng với quyết định giải ngân chỉ dựa trên mức giảm sâu của cổ phiếu.

Đà tăng của nhóm chứng khoán và xây dựng cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi thị trường hoàn toàn. Để xác nhận khả năng hồi phục, VN-Index cần sớm ổn định và lực cầu phải lan tỏa rộng hơn thay vì chỉ tập trung ở một số nhóm cổ phiếu.