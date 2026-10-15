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Người dân phải làm gì khi đã bán đất nhưng vẫn nhận thông báo nộp thuế?

Việt Linh

TPO - Thuế TP. Hà Nội khuyến nghị người dân đã chuyển nhượng bất động sản nhưng vẫn nhận thông báo nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, cần rà soát hồ sơ chuyển nhượng và liên hệ cơ quan thuế để kiểm tra, điều chỉnh thông tin.

Chưa cập nhật thông tin sau khi chuyển nhượng đất

Thông qua ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile, không ít người dân bất ngờ phát hiện còn nợ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thậm chí bị tính tiền chậm nộp, dù cho biết, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế. Đáng chú ý, có trường hợp đã bán đất nhiều năm, sổ đỏ sang tên chủ mới nhưng vẫn nhận thông báo nộp thuế.

Theo Thuế TP. Hà Nội, tình trạng người dân đã chuyển nhượng bất động sản nhưng vẫn nhận thông báo thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có thể xuất phát từ việc thông tin người nộp thuế chưa được cập nhật đầy đủ.

Trước năm 2021, khi thực hiện mua bán, chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng bất động sản, người dân nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký đất đai. Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được luân chuyển đến UBND cấp xã xác nhận trước khi chuyển đến cơ quan thuế quản lý thu.

Trên thực tế, nhiều người chưa hoàn thành thủ tục kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong quá trình thực hiện các giao dịch về đất đai. Điều này khiến cơ quan thuế không có đủ cơ sở điều chỉnh thông tin người nộp thuế khi lập bộ thuế hằng năm, dẫn đến tình trạng thông báo thuế vẫn được gửi đến người đứng tên trong dữ liệu quản lý trước đó.

Để khắc phục tình trạng này, từ năm 2022, Thuế TP. Hà Nội phối hợp với văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cùng hồ sơ đăng ký biến động đất đai... Hồ sơ liên quan đến mua bán, thừa kế, cho tặng bất động sản được luân chuyển đến cơ quan thuế, tạo cơ sở cập nhật thông tin người nộp thuế.

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Nhiều trường hợp chưa hoàn thành thủ tục kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong quá trình thực hiện các giao dịch về đất đai.﻿

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng cho biết, đã tiếp nhận hai đợt dữ liệu từ chiến dịch “Làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai” của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội để phục vụ công tác quản lý thuế. Việc tiếp nhận dữ liệu sẽ tiếp tục được thực hiện nhằm bảo đảm xác định đúng đối tượng nộp thuế.

Cách xử lý khi thông tin nộp thuế đất chưa được cập nhật

Hằng năm, khi lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, cơ quan thuế cập nhật nghĩa vụ thuế phải nộp của từng người. Hệ thống đồng thời ghi nhận các quyết định miễn, giảm thuế theo chính sách và các trường hợp được miễn thuế khi số tiền phải nộp từ 50.000 đồng trở xuống trên địa bàn Hà Nội.

Thông tin này cũng được cập nhật trên ứng dụng eTax Mobile. Vì vậy, nếu người đã nộp thuế qua ứng dụng, tại thời điểm thông báo được ban hành, số thuế còn phải nộp có thể hiển thị là 0 đồng. Tuy nhiên, cơ quan thuế vẫn gửi thông báo để xác nhận hệ thống đã ghi nhận số thuế người dân đã nộp. Thông báo này cũng giúp người dân theo dõi thông tin các thửa đất đã kê khai và nộp thuế.

Đối với trường hợp đã chuyển nhượng bất động sản nhưng vẫn nhận thông báo thuế trên thửa đất hoặc căn hộ đã bán, Thuế TP. Hà Nội khuyến nghị người dân rà soát hồ sơ chuyển nhượng và thủ tục kê khai thuế.

Nếu người nhận chuyển nhượng đã nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai nhưng chưa kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cùng bộ hồ sơ này, người nhận chuyển nhượng có trách nhiệm kê khai, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ liên quan đối với thời gian thực tế sử dụng đất.

Ngược lại, nếu đã kê khai thuế cùng hồ sơ đăng ký biến động đất đai, người dân cần kiểm tra lại giấy tờ và liên hệ cơ quan thuế nơi có thửa đất để được xác minh, điều chỉnh thông tin người nộp thuế.

Để phản ánh hoặc đề nghị kiểm tra khoản thuế phát sinh trên eTax Mobile, người dân có thể sử dụng chức năng “Gửi phản hồi” tại từng khoản thuế hoặc liên hệ cơ quan thuế, đơn vị ủy nhiệm thu tại phường, xã để được hướng dẫn giải quyết.

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#thuế đất #chuyển nhượng #Hà Nội #cơ quan thuế #hồ sơ đất đai #quản lý thuế #bất động sản

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