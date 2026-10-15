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Giá xăng E10 RON95-III giảm hơn 1.200 đồng/lít

Dương Hưng

TPO - Từ 15h chiều 15/10, xăng E10 RON95-III giảm 1.225 đồng/lít, E5RON92 giảm 732 đồng/lít; dầu diesel giảm nhẹ.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa quyết định giảm giá xăng E5RON92 ở mức 732 đồng/lít, xuống còn 26.971 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 1.225 đồng/lít, xuống 27.029 đồng/lít. Dầu diesel 0,05S giảm 22 đồng/lít, còn tối đa 29.106 đồng/lít.

Dầu mazut 180CST 3,5S có giá bán tối đa 22.135 đồng/kg, tăng 1.043 đồng/kg so với kỳ trước. Mức tăng này đã tính khoản chi 500 đồng/kg từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Ở kỳ điều hành này, xăng sinh học được trích lập Quỹ 200 đồng/lít; dầu diesel và dầu mazút không trích lập. Quỹ không chi cho xăng sinh học và dầu diesel; riêng dầu mazút được chi 500 đồng/kg.

Liên Bộ cho hay giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa hai kỳ điều hành diễn biến trái chiều. Giá xăng RON92 dùng để pha chế E5RON92 bình quân ở mức 142,5 USD/thùng, giảm 3,4%; xăng RON95 dùng để pha chế E10 RON95-III ở mức 145,7 USD/thùng, giảm 5,3%.

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Giá xăng giảm từ 15h chiều 15/10.

Cùng với đó, nhiều yếu tố tác động đến thị trường dầu thế giới, trong đó có thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel của Nga sang Mỹ, việc OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2026, căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen, các vụ tấn công tàu dầu khi qua eo biển Hormuz và xung đột Nga - Ukraine.

Việc điều hành kỳ này cũng thực hiện theo các chính sách thuế đang áp dụng. Nghị quyết 43/2026/NQ-CP kéo dài đến hết ngày 31/12/2026 thời hạn áp dụng một số chính sách thuế với xăng, dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu. E10 RON95-III được xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến, có giá cơ sở do Nhà nước công bố thay xăng RON95-II trong thời gian thí điểm theo Nghị quyết 29/2026/NQ-CP.

Liên Bộ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi thị trường, kịp thời thông báo giá và đề xuất giải pháp bình ổn; Bộ Công Thương phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra việc bảo đảm nguồn cung, xử lý vi phạm nếu có.

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#giá xăng #xăng E10 #giá dầu #bình ổn giá #thị trường dầu #Chính sách nhiên liệu #Liên Bộ

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