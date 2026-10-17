Những phát biểu đáng chú ý về 'siêu đô thị' TPHCM

TPO - Theo các chuyên gia, TPHCM không thể phát triển hạ tầng một cách máy móc mà phải đặt trong tổng thể quy hoạch đô thị, gắn với yếu tố văn hóa và hạ tầng số để nâng cao hiệu quả quản lý. Đặc biệt, thành phố cần đi trước trong phát triển đô thị thông minh. Sự đồng hành, đóng góp trí tuệ của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và trường đại học giúp thành phố hoàn thiện các cơ chế, chính sách, sớm đưa những giải pháp phù hợp vào thực tiễn.