Những phát biểu đáng chú ý về 'siêu đô thị' TPHCM

TPO - Tại Hội thảo “Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ - Động lực tăng trưởng kinh tế và mở rộng không gian phát triển TPHCM” do Báo Tiền Phong phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM tổ chức ngày 16/10, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp nêu nhiều ý kiến đáng chú ý về hạ tầng, quy hoạch… tạo động lực tăng trưởng mới cho "siêu đô thị" TPHCM.
Trải qua chặng đường 25 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Thuận Phát (THUAN PHAT INC) đã khẳng định vị thế của một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp ống nhựa hạ tầng kỹ thuật tại Việt Nam, đồng hành cùng nhiều công trình cấp - thoát nước, bảo vệ cáp Điện và viễn thông trên khắp mọi miền Đất nước.
TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Theo chuyên gia, để chính sách phát huy hiệu quả, bên cạnh giảm chi phí vốn, cần khơi thông đầu ra, củng cố niềm tin thị trường và nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp.
TPO - Theo Quy tắc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế mới được Cục Thuế ban hành, công chức thuế không được ngắt lời khi người nộp thuế trình bày, trả lời qua loa hoặc chuyển người dân qua nhiều bộ phận mà không xác định rõ nơi chịu trách nhiệm giải quyết.
Bên cạnh những kế hoạch phát triển quy mô lớn, Vingroup công bố loạt hỗ trợ dành cho nhà cung cấp nội địa, từ ưu đãi thuê đất, cam kết đầu ra đến kết nối chuyển giao công nghệ. Sự đồng hành này đang mở ra cơ hội hình thành một cộng đồng doanh nghiệp Việt có năng lực làm chủ công nghệ, cạnh tranh toàn cầu và góp phần nâng cao tính tự chủ của nền công nghiệp quốc gia.
TPO - Theo các chuyên gia, TPHCM không thể phát triển hạ tầng một cách máy móc mà phải đặt trong tổng thể quy hoạch đô thị, gắn với yếu tố văn hóa và hạ tầng số để nâng cao hiệu quả quản lý. Đặc biệt, thành phố cần đi trước trong phát triển đô thị thông minh. Sự đồng hành, đóng góp trí tuệ của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và trường đại học giúp thành phố hoàn thiện các cơ chế, chính sách, sớm đưa những giải pháp phù hợp vào thực tiễn.
The Upper East Saigon, dự án đầu tiên của Bách Lộc, chiến thắng hạng mục “Best Multigeneration Living Condo Development” tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam PropertyGuru 2026, diễn ra tối 16/10. Đây là dấu mốc trong hành trình hiện thực hóa tuyên ngôn “Fortune by Design – Kiến tạo thịnh vượng” của nhà phát triển.
Ngày 16/10 tại Hà Nội, các sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu BRG Golf, BRG Hospitality, BRGMart và Gốm Chu Đậu thuộc Tập đoàn BRG được vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026.
TPO - Sáng nay (17/10), giá vàng trong nước quay đầu tăng nhẹ. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 143,6 triệu đồng/lượng bán ra và duy trì cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng.
Khách hàng ngày nay kỳ vọng mọi tương tác với ngân hàng đều được kết nối liền mạch trong một hành trình thống nhất, từ cuộc gọi, tin nhắn đến ứng dụng số... Bởi vậy, không chỉ dừng lại ở việc nhận diện khách hàng, ngân hàng còn cần thấu hiểu nhu cầu để hỗ trợ đúng lúc, đúng vấn đề.
TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khẩn trương triển khai thực chất, hiệu quả, kịp thời các giải pháp, giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2% đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; nhận diện, xử lý hiệu quả triệt để tình trạng sân sau, sở hữu chéo, sở hữu ngầm.
TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cần sản xuất sản phẩm tốt mà phải xây dựng thương hiệu mạnh, làm chủ giá trị và thị trường. Để vươn ra thế giới, doanh nghiệp phải chuyển từ cạnh tranh bằng giá sang chinh phục khách hàng bằng chất lượng, công nghệ và uy tín.
TPO - Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đang thiếu trầm trọng khối doanh nghiệp vừa và lớn để dẫn dắt chuỗi giá trị. Trong khi đó, số lượng lao động đăng ký mới tại các doanh nghiệp trong vùng giảm, phản ánh sự thu hẹp quy mô tuyển dụng hoặc khó khăn trong việc mở rộng sản xuất.
TPO - Tại lễ kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống ngành đường sắt chiều 16/10, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đổi mới mô hình hoạt động, làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt và khai thác hiệu quả nguồn lực từ hệ thống nhà ga.
TPO - VN-Index hồi phục hơn 7 điểm trong phiên cuối tuần 16/10, lấy lại mốc 1.700 điểm dù thanh khoản giảm mạnh. Trong khi nhóm ngân hàng, chứng khoán khởi sắc, cổ phiếu Kosy (KOS) tiếp tục giảm sàn phiên thứ 20 liên tiếp, dư bán hơn 91 triệu đơn vị.
Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” - Corporate Excellence Award tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. Đây là dấu ấn ý nghĩa khi doanh nghiệp hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập, tiếp tục củng cố nội lực và nâng cao chất lượng phát triển.
TPO - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Đức Thắng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài chính, giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước.