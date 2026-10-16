Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Một cổ phiếu bất động sản giảm sàn phiên thứ 20

Việt Linh

TPO - VN-Index hồi phục hơn 7 điểm trong phiên cuối tuần 16/10, lấy lại mốc 1.700 điểm dù thanh khoản giảm mạnh. Trong khi nhóm ngân hàng, chứng khoán khởi sắc, cổ phiếu Kosy (KOS) tiếp tục giảm sàn phiên thứ 20 liên tiếp, dư bán hơn 91 triệu đơn vị.

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch ngày 16/10 trong sắc xanh sau chuỗi bảy phiên giảm liên tiếp. VN-Index tăng 7,56 điểm, tương đương 0,45%, lên 1.705 điểm.

Tuy nhiên, thanh khoản trên sàn HoSE chỉ đạt hơn 10.728 tỷ đồng, giảm đáng kể so với mức 14.800 tỷ đồng của phiên trước. Chỉ số có thời điểm tăng gần 15 điểm sau khi mở cửa, nhưng sau đó thu hẹp đà tăng và giằng co quanh ngưỡng tham chiếu trước khi hồi phục vào cuối phiên.

Nhóm tài chính đóng vai trò hỗ trợ thị trường. Ở nhóm ngân hàng, SHB tăng 2,4%, BID tăng 2,26%, TPB tăng 2,13%, MSB tăng 1,02% và TCB tăng 0,91%. Trong nhóm chứng khoán, SSI tăng 1,04%, VIX tăng 0,85% và VCI tăng 0,53%.

Một số cổ phiếu bất động sản cũng hồi phục, trong đó VHM tăng 3,57% và KDH tăng 3,66%. Ngược lại, VIC giảm 1,38%, NVL mất 0,47% và DXG giảm 0,98%, cho thấy dòng tiền vẫn phân hóa giữa các mã.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 560 tỷ đồng. HDB bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 182 tỷ đồng. VIC và FRT cũng bị bán ròng hơn 60 tỷ đồng mỗi mã. Ở chiều mua, FPT và CTG được mua ròng hơn 40 tỷ đồng, MBB được mua ròng hơn 32 tỷ đồng.

Theo đánh giá của một số công ty chứng khoán, thanh khoản thấp cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để xác lập vùng cân bằng bền vững. Thị trường vẫn có thể xuất hiện những nhịp rung lắc, nhà đầu tư cần thận trọng với quyết định giải ngân ngắn hạn.

Trái với nhịp hồi phục chung, cổ phiếu KOS của công ty cổ phần Kosy tiếp tục giảm hết biên độ trong phiên 16/10, đánh dấu phiên giảm sàn thứ 20 liên tiếp. Thị giá mã này đã mất khoảng 80% chỉ trong một tháng.

anh-man-hinh-2026-10-16-luc-160644.png
Cổ phiếu KOS giảm sàn 20 phiên liên tiếp, hôm nay ghi nhận hơn 91 triệu cổ phiếu dư bán sàn.

Đáng chú ý, lượng cổ phiếu dư bán sàn lên tới 91 triệu đơn vị, tương đương khoảng 42% lượng cổ phiếu lưu hành, trong khi khối lượng khớp lệnh cả phiên chưa đến 20.000 đơn vị.

Giữa đà lao dốc, bà Hoàng Thị Yến - em dâu Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Cường - đã đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu KOS trong thời gian từ ngày 15/10 đến 13/11. Tuy nhiên, giao dịch chưa ghi nhận kết quả mua vào.

Trước đó, Chủ tịch Nguyễn Việt Cường cùng một số tổ chức liên quan cũng bị bán giải chấp cổ phiếu KOS. Diễn biến này cho thấy sự tương phản rõ nét trên thị trường: chỉ số chung hồi phục, nhưng một số cổ phiếu riêng lẻ vẫn đối mặt áp lực bán rất lớn.

Xem thêm

#bất động sản #KOS #chứng khoán #VN-Index #Kosy #giảm sàn #thị trường

Cùng chuyên mục

Chứng khoán An Bình được vinh danh 'Doanh nghiệp xuất sắc châu Á' tại APEA 2026

Chứng khoán An Bình được vinh danh 'Doanh nghiệp xuất sắc châu Á' tại APEA 2026

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) được vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” - Corporate Excellence Award tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026. Đây là dấu ấn ý nghĩa khi doanh nghiệp hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập, tiếp tục củng cố nội lực và nâng cao chất lượng phát triển.

AEON khai trương TTTM 1.180 tỷ đồng tại Hải Phòng, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng đến 2030

AEON khai trương TTTM 1.180 tỷ đồng tại Hải Phòng, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng đến 2030

Phục vụ hơn 200.000 lượt khách chỉ trong 5 ngày đầu mở cửa, Trung tâm thương mại (TTTM) AEON Hải Phòng không chỉ đánh dấu cột mốc phát triển mới của Tập đoàn AEON tại Việt Nam mà còn tạo động lực quan trọng thúc đẩy hạ tầng thương mại và kinh tế - xã hội khu vực phía Đông Hải Phòng.

Vĩnh Long quyết tâm phấn đấu tăng trưởng hai con số

Vĩnh Long quyết tâm phấn đấu tăng trưởng hai con số

Với kết quả tích cực trong quý III và 9 tháng đầu năm, Vĩnh Long triển khai quyết liệt kịch bản tăng trưởng quý IV và năm 2026, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng 10%; cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng ngành, khu vực; tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công...

Cà Mau mong sớm có dự án đưa nước sông Hậu về cấp cho dân

Cà Mau mong sớm có dự án đưa nước sông Hậu về cấp cho dân

Tác động của El Nino đang tăng dần, lượng mưa năm nay giảm, nhiệt độ tăng, nên dự báo hạn mặn năm nay ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ ở mức cao. Nguy cơ cao chịu tác động bởi El Nino mùa khô sắp tới, cũng như thực tế phụ thuộc quá lớn vào nước mưa và nước ngầm, Cà Mau đang mong muốn triển khai sớm dự án đưa nước sông Hậu về.

Daiichi Life Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng doanh nghiệp châu Á APEA 2026

Daiichi Life Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng doanh nghiệp châu Á APEA 2026

Ngày 15/10/2026, tại TPHCM, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi Việt Nam (Daiichi Life Việt Nam) vừa được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á (Asia Pacific Enterprise Awards - APEA) 2026, Vietnam Chapter với hai hạng mục danh giá: “Doanh nghiệp Quản trị Bền vững & Minh bạch” (Corporate Integrity & Governance Excellence Award) và “Thương hiệu Truyền cảm hứng” (Inspirational Brand Award).

Lộ diện 8 ngân hàng muốn huy động 5,4 tỷ USD

Lộ diện 8 ngân hàng muốn huy động 5,4 tỷ USD

TPO - SSI Research dự báo 8 ngân hàng lên kế hoạch phát hành cổ phiếu từ quý IV/2026 đến năm 2027, với tổng giá trị ước tính 143.830 tỷ đồng. Động thái này nhằm củng cố năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tín dụng gia tăng, song cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

MSR và cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

MSR và cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu

Giá vonfram tại thị trường châu Âu và Mỹ tăng mạnh khi các doanh nghiệp quốc tế đẩy mạnh tìm kiếm nguồn nguyên liệu ngoài Trung Quốc. Xu hướng này đang mở ra cơ hội cho những nhà sản xuất có năng lực khai thác, chế biến và cung ứng dài hạn, trong đó có Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: 'Các quyết định đầu tư cần trả lời ba câu hỏi'

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: 'Các quyết định đầu tư cần trả lời ba câu hỏi'

TPO - Đầu tư hạ tầng giao thông, khơi thông nguồn lực và tăng cường kết nối liên vùng là những đột phá chiến lược để TPHCM duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bền vững. Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại không chỉ giảm tải cho khu vực trung tâm mà còn mở rộng không gian đô thị, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của thành phố.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM: Thể chế mở đường, hạ tầng phải đi trước

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM: Thể chế mở đường, hạ tầng phải đi trước

TPO - Theo Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm, đầu tư hạ tầng đồng bộ, hiện đại là đột phá chiến lược để thành phố mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và hướng tới mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu. Việc huy động nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và phát triển giao thông đa phương thức được đặt ra như những nhiệm vụ cấp thiết.

Vietbank sắp chào bán 296 triệu cổ phiếu, lãi 9 tháng ước tăng 50% lên 1.297 tỷ đồng

Vietbank sắp chào bán 296 triệu cổ phiếu, lãi 9 tháng ước tăng 50% lên 1.297 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã: VBB) dự kiến chào bán hơn 296 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, qua đó tăng vốn điều lệ lên hơn 14.807 tỷ đồng. Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh Vietbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 09 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ.

VCBNeo bứt tốc mở rộng hệ sinh thái đa tiện ích, khai mở những giá trị tài chính toàn diện

VCBNeo bứt tốc mở rộng hệ sinh thái đa tiện ích, khai mở những giá trị tài chính toàn diện

Từ những dịch vụ tài chính thiết thực cho đến các giải pháp bảo vệ dài hạn, VCBNeo đang tăng tốc hoàn thiện hệ sinh thái đa tiện ích nhằm đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Bước tiến này không chỉ tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững mà còn thúc đẩy sự chuyển dịch mạnh mẽ của VCBNeo từ mô hình cung ứng dịch vụ đơn lẻ sang kiến tạo hệ sinh thái tài chính toàn diện.

Người mua vàng bạc lỗ nặng thế nào?

Người mua vàng bạc lỗ nặng thế nào?

TPO - Sáng nay (16/10), giá vàng miếng SJC ở mốc 143,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, thấp hơn 47,6 triệu đồng so với mức đỉnh hồi đầu tháng 3. Nếu bán lại theo giá mua vào hiện tại, người mua vàng ở vùng đỉnh lỗ 50,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, người mua bạc ở mức giá cao nhất cách đây nửa năm có thể mất hơn một nửa số vốn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe